EXCLUSIF | “Mon objectif est de dominer Jessica Andrade puis de remporter le titre”

Lauren Murphy, A Boxer et Brown Belt In Brazilian Jiu-Jitsu de l’UFC est actuellement en route pour son deuxième titre. Après sa défaite contre Valentina Shevchenko lors de la première tentative, l’ancienne championne des poids coq de l’Invicta FC a rebondi avec une victoire dominante contre Miesha Tate et cherche à maintenir cet élan avec une victoire contre Jessica Andrade, classée n ° 6.

Lauren Murphy s’est entretenue exclusivement avec Actualités18 avant son combat contre Jessica Andrade.

Voici des extraits de l’interaction :

Quels sont vos projets pour 2023 ?

Eh bien, d’abord, nous allons battre Jessica samedi soir et ensuite, je vais probablement rester à Rio quelques jours et juste profiter de la nourriture et profiter de la plage. Et puis, après, je ne sais pas. Probablement rentrer à la maison et passer du temps avec ma famille et c’est un peu tout ce que j’ai obtenu pour 2023.

Qu’est-ce qui vous a inspiré à devenir un combattant MMA ?

Je ne sais pas. Franchement. Je viens de commencer les arts martiaux et je pensais que c’était une chose vraiment intéressante et folle à faire et ça me faisait un peu peur, alors je me suis dit, d’accord, je vais l’essayer.

Dans quelle mesure êtes-vous confiant dans ce combat contre Jessica Andrade?

Je sais que je vais être là et je me sens bien, comme si tout allait bien. Nous nous sommes entraînés dur, et je comprends quel est le plan de match, nous l’avons beaucoup pratiqué et c’est juste une question de sortir et de l’exécuter maintenant. Alors je me sens bien.

Comment s’est passé le camp d’entraînement jusqu’à présent ?

C’était incroyable. Je me suis entraînée à Denver à Elevation et nous avons une très bonne équipe féminine là-bas. Je pense que c’est la meilleure équipe féminine au monde en ce moment et j’ai eu beaucoup de très bons combats et beaucoup d’excellents exercices. J’ai des entraîneurs géniaux avec lesquels je me sens vraiment cliqué, et les uns avec les autres et oui, nous avons une bonne chose en ce moment. Cela me donne vraiment confiance. Cela me rend heureux. Cela me détend, donc il n’y a pas de meilleure façon d’entrer dans un combat que de savoir que vous pouvez gagner, savoir ce que vous êtes censé faire, savoir que ça va marcher et se sentir bien de le faire.

Dans votre combat contre Miesha Tate, nous avons pu voir à quel point vous vous êtes amélioré dans l’ensemble, même en termes de lutte et de défense contre le retrait, nous avons pu constater une amélioration significative. Y a-t-il un aspect spécifique de votre jeu que vous souhaitez améliorer ou sur lequel vous avez travaillé au camp pour ce combat ?

J’essaie juste de m’améliorer partout, vous savez, comme si je ne voulais pas venir à une interview et parler exactement de ce que nous allons faire. Vous savez ce que je veux dire? Mais je sais que je vais y aller et je vais exécuter ce que nous avons pratiqué, et j’ai l’impression d’être un combattant si complet qu’il n’y a vraiment nulle part où si je peux aller que je ‘ Je vais avoir des ennuis, tu sais, je suis bon partout. Je suis bon au sol. Je suis bon dans le corps à corps. Je suis doué pour frapper. J’ai beaucoup d’emprise sur elle. Je vais être le combattant le plus gros et le plus fort là-bas samedi. Je pense que j’ai juste des avantages partout dans ce combat, pour être honnête.

Après le match contre Miesha Tate, vous avez repris le Mic de DC pour nous donner un avant-goût de votre détermination, vous avez appelé ce combat il y a 7 mois en juillet, et maintenant vous vous dirigez vers le Brésil pour le combat, quel message êtes-vous vous cherchez à envoyer avec ça?

Tu sais, je voulais juste montrer que j’ai tellement grandi depuis cette dispute avec Valentina. Et je voulais montrer toutes mes améliorations, montrer que je peux gérer la pression, montrer que je peux me battre contre, vous savez, des stars de l’UFC, contre d’autres prétendants, contre d’anciens champions, vous savez. C’est le genre de combats et le genre de défis dont j’ai besoin pour renforcer ma confiance et vraiment avoir une route réussie vers le titre afin que je puisse être un détenteur de titre réussi à l’UFC. Lors de ma première course vers le titre, vous savez, la division était si différente et j’ai obtenu de bonnes victoires en montant, mais je ne pense pas qu’ils m’aient très bien préparé à affronter quelqu’un comme Valentina. C’est donc un peu ce sur quoi je me concentre en ce moment, prendre vraiment ces combats difficiles, dominer ces combats difficiles et c’est ce qui va me préparer à être le champion, vous savez.

Vous avez parlé de vos regrets avec le combat contre Valentina, mais vous avez rebondi avec une victoire contre Miesha, maintenant, gagner contre Jessica signifierait-il que vous obteniez votre 2e titre garanti ?

Je ne pense pas que quoi que ce soit soit garanti, il n’y a rien de garanti à l’UFC, mais je pense que c’est définitivement un grand pas dans la bonne direction.

Lorsque ce deuxième coup de titre arrive, vous sentez-vous mieux préparé maintenant ?

Maintenant à ce stade pour obtenir la victoire contre Valentina. Ouais, je le serais certainement, vous savez, parce que j’ai tellement changé comme mon camp et mon équipe et les gens autour de moi. J’ai beaucoup changé d’attitude. Comme si j’avais beaucoup changé après avoir réfléchi à cette perte et vous savez que ces changements ne sont pas pour rien. Ils vont porter des fruits comme si ces changements n’étaient pas pour rien. Tout ce que je fais, c’est continuer à pratiquer ces changements, en montrant que je les ai faits et nous verrons ce qui se passera, vous savez, et si c’est dans le plan de l’univers, alors cela se produira.

Ayant été à l’UFC pendant 9 ans, quels sont les moments les plus mémorables de votre carrière jusqu’à présent ?

Certainement ma première victoire à l’UFC. C’était une finition, c’était un TKO. C’était une victoire gagnante en bonus. Vous savez, nous avons eu le combat de la nuit cette nuit-là, c’était l’une des nuits les plus cool de ma vie. Aller à Fight Island a été une expérience vraiment cool, et puis honnêtement, venir à Rio a été tellement génial. Nous avons vraiment aimé. Ce sont donc probablement les trois premiers en ce moment, du haut de ma tête.

Des pronostics pour l’UFC 283 ?

J’espère que Glover gagnera. J’adore l’histoire de Glover. J’aime ce qu’il fait. J’espère donc que Glover gagnera et j’irai aussi avec Figgy (Deiveson Figueiredo). Je n’ai pas prêté trop d’attention à ce combat, mais j’irai avec Figgie pour le combat Figge (Deiveson Figueiredo) – (Brandon) Moreno. Et puis évidemment je parie sur moi-même. Je vais donc terminer samedi soir avec une énorme déclaration.

Les meilleurs combattants MMA de tous les temps ?

Anderson Silva, Ronda Rousey, Robert Whittaker, Forrest Griffin

Si ce n’est pas du MMA, qu’est-ce que tu te vois faire ?

Oh, je ne sais même pas. Je ne veux même pas y penser. Je n’ai aucune idée. Ce ne serait pas aussi cool cependant.

Des messages pour vos fans, en particulier en Inde ?

Je veux juste dire, je vous aime les gars, et continuez à regarder parce que ça va continuer à aller de mieux en mieux. Vous savez, je ne suis même pas encore proche de mon plafond et je pense que j’ai beaucoup de bons combats devant moi, et j’ai hâte de lui montrer.

Regardez la couverture EN DIRECT de l’UFC 283 – Teixeira contre Hill sur les chaînes Sony Sports Ten 2 (anglais), Sony Sports Ten 3 (hindi) et Sony Sports Ten 4 (tamoul et télougou) à 8 h 30 IST le 22 janvier 2023.

