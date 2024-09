EXCLUSIF – Mémo interne d’Yves Guillemot adressé au personnel en pleine crise de l’entreprise

Insider Gaming a reçu une note interne du PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, qui a été envoyée au personnel avant la conférence téléphonique sur les résultats d’aujourd’hui.

Le mémo comprend l’annonce du retard d’Assassin’s Creed Shadows et la nouvelle selon laquelle Star Wars Outlaws n’a pas obtenu de bons résultats.

Le mémo complet se lit comme suit :

« Chers tous,

Nous venons de publier un communiqué de presse annonçant nos objectifs financiers révisés pour l’exercice en cours.

Tout d’abord, les premières ventes de Star Wars Outlaws se sont révélées plus faibles que prévu, malgré de bonnes notes de la part des joueurs qui ont reconnu la retranscription fidèle de l’essence et de la richesse de la trilogie originale : 76 sur Metacritic, 3,85/5 sur PS store, ~4/5 sur Xbox et 4,4/5 sur Epic. Si les joueurs louent le sens du détail et la beauté des graphismes, l’efficacité du système de réputation et les personnages attachants comme Nix, certains ont également noté des points d’amélioration. Les équipes de développement travaillent déjà dur sur ce point, en se concentrant sur les problèmes de sauvegarde, les mécanismes de furtivité, les points de contrôle de quête plus fréquents et une meilleure IA des PNJ. Je suis convaincu que ces mises à jour amélioreront considérablement l’expérience des joueurs en nous permettant de tenir nos promesses et de faire de Star Wars Outlaws un jeu incontournable et un succès à long terme. En parallèle, les équipes Publishing et les développeurs collaborent étroitement pour augmenter l’engagement envers le jeu et stimuler l’acquisition de joueurs pendant le Black Friday et la période des fêtes.

Dans un marché ultra-concurrentiel, les joueurs attendent des expériences extraordinaires et des jeux ultra-fins dès le premier jour. Nous devons continuer à nous améliorer pour peaufiner nos jeux et proposer un gameplay exceptionnel. C’est ce qui permettra à Ubisoft de créer à nouveau les meilleurs jeux de l’industrie.

Nous avons donc décidé de décaler Assassin’s Creed Shadows au 14 février 2025. Le jeu est déjà jouable et de grande qualité, et dispose de toutes les fonctionnalités que l’équipe souhaitait intégrer à cette expérience ambitieuse. Cette décision inhabituelle à un stade aussi avancé est motivée par notre volonté de proposer une expérience optimale dès le lancement sur toutes les plateformes et diverses configurations PC, et de supprimer les petites frictions que nous avions l’habitude de régler dans les mises à jour post-lancement du titre. Nous utiliserons également ce temps supplémentaire pour compléter l’expérience avec quelques quêtes secondaires à fort impact qui apporteront encore plus de moments mémorables.

De plus, suite aux retours des joueurs sur d’autres sujets, nos nouvelles sorties, à commencer par Assassin’s Creed Shadows, seront à nouveau disponibles sur Steam le jour du lancement, en plus d’être disponibles sur les boutiques des jeux propriétaires, d’Epic et d’Ubisoft. De plus, nous sommes en train de repenser notre modèle de Season Pass pour nos prochains jeux. Pour Assassin’s Creed Shadows, tous les joueurs auront accès au jeu en même temps, et ceux qui ont précommandé le jeu recevront la première extension gratuitement.

Au-delà des premières actions importantes à court terme que j’ai évoquées ci-dessus, la direction générale de l’entreprise s’attachera à accélérer l’amélioration de nos pratiques et processus de production, de communication et d’édition en étroite collaboration avec toutes ces équipes, avec l’objectif de placer les joueurs au cœur de toutes nos décisions. Nous vous tiendrons régulièrement informés des progrès réalisés.

Enfin, j’aimerais revenir sur la couverture médiatique polarisée autour de nos choix créatifs. Nous sommes une société de divertissement. En tant que telle, notre objectif n’est pas de soutenir un programme spécifique. Notre mission a toujours été de divertir les joueurs et d’enrichir leur vie avec des expériences originales et mémorables, qui trouvent un écho auprès d’un public mondial.

Ce revers ne doit pas nous décourager mais nous servir d’enseignement et nous pousser à agir encore plus vite. Plus que jamais, continuons à croire en notre capacité à rebondir, tout en abordant les défis qui nous attendent avec lucidité et détermination. Je tiens à vous remercier pour votre engagement et à vous réitérer ma confiance dans notre capacité collective à surprendre et à répondre durablement aux attentes d’un nombre croissant de joueurs passionnés.

Yves

Il a également été annoncé que le conseil d’administration d’Ubisoft lancerait une enquête et un examen de l’entreprise pour aider à améliorer ses pratiques.