EXCLUSIF : Matt Rosendale annonce 1,7 million de dollars en espèces pour sa campagne alors qu’il évalue la candidature au Sénat

Le représentant républicain du Montana, Matt Rosendale, a 1,7 million de dollars en banque avant une éventuelle campagne au Sénat pour évincer le sénateur démocrate Jon Tester en 2024, a partagé son équipe pour la première fois avec la Daily Caller News Foundation.

Rosendale, membre du House Freedom Caucus, déclarera 1,7 million de dollars en espèces pour le troisième trimestre de collecte de fonds, au cours duquel il a collecté 334 700 $ en contributions à la campagne, a appris le DCNF. Si Rosendale se présente au Sénat, il affrontera l’ancien Navy SEAL Tim Sheehy à la primaire du GOP, dont la campagne a déclaré dans un communiqué de presse mardi qu’elle disposait de 1,1 million de dollars en dollars après avoir collecté plus de 2,8 millions de dollars au cours de son premier trimestre de collecte de fonds en tant que candidat, avec environ 650 000 $ en contributions personnelles et prêts.

« Une fois de plus, le représentant Rosendale montre qu’il est le candidat le plus fort pour battre Jon Tester », a déclaré Aashka Varma, porte-parole de Rosendale, au DCNF. « Même si Mitch McConnell et le cartel DC ont fait tout leur possible pour collecter des fonds pour M. Sheehy, il a quand même été obligé de prêter 600 000 $ à sa campagne afin de pouvoir disposer d’un peu plus d’un million de dollars. » (EN RELATION : Les principaux législateurs républicains de l’État du Montana se séparent du GOP national et révèlent leur choix au Sénat)

Quelle soirée incroyable avec un super groupe de patriotes au Roundup. Une chose est sûre, Jon Tester a reçu trop de mauvais votes pour se cacher derrière une veste Carhartt, et Montana le mettra à sa retraite en 2024 ! pic.twitter.com/JTHWEgE9K9 – Matt Rosendale (@MattForMontana) 7 octobre 2023

Sheehy a le soutien du Comité sénatorial républicain national (NRSC), qui a souligné le mandat de Rosendale en 2018. perte à Tester de 3,5 points comme raison pour laquelle il a choisi de ne pas recruter le membre du Congrès pour le siège.

« 334 700 $ est un trimestre de collecte de fonds embarrassant pour quelqu’un qui est un homme politique de carrière depuis aussi longtemps que Matt Rosendale. Même sans son investissement personnel, Tim Sheehy a devancé Matt Rosendale par 6-1, c’est donc franchement une critique bizarre », a déclaré au DCNF un stratège républicain qui travaille sur les élections au Sénat.

Aux côtés d’élus du Montana, comme le président du NRSC, Steve Daines, le gouverneur Greg Gianforte et le représentant Ryan Zinke, de nombreux républicains nationaux se sont également prononcés en faveur de Sheehy, un homme d’affaires qui a fondé une entreprise de lutte aérienne contre les incendies après avoir servi en Afghanistan.

« Grâce à l’effusion de soutien des conservateurs de base, nous sommes en position de force pour gagner et enfin battre Jon Tester en 2024 », a déclaré Sheehy dans un communiqué accompagnant ses chiffres de collecte de fonds.

La campagne de réélection de Tester a annoncé avoir collecté plus de 5 millions de dollars au cours du troisième trimestre de collecte de fonds et dispose désormais de plus de 13 millions de dollars en espèces, selon un communiqué de presse obtenu par la DCNF.

Bien que Rosendale continue de peser sur une candidature au Sénat, plusieurs sondages suggèrent que sa candidature aurait de bonnes chances contre Sheehy à la primaire républicaine et contre Tester au général.

A fin août JL Partners enquête a indiqué que Rosendale mène Sheehy de 31 points dans la primaire, les deux battant Tester de plusieurs points. Rosendale a mené Sheehy de 64 % à 10 % pour la nomination du GOP fin juin enquête mené par la société libérale Public Policy Polling, et un sondage OnMessage Inc. début mars suggérait que le membre du Congrès battrait Tester de 5 points.

Siège du testeur, qu’il a occupé depuis 2006, c’est caractérisé par The Cook Political Report ainsi que dans la rubrique « Lean D » pour 2024. Les élections sénatoriales dans le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin sont également caractérisées comme telles.

Sheehy n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la DCNF.

