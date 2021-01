Le travail de Zuckerberg chez Facebook a parfois compliqué son travail au sein de l’Initiative Chan Zuckerberg. | Gracieuseté de The Chan Zuckerberg Initiative

Le fondateur de Facebook et son épouse, Priscilla Chan, apportent le plus grand changement structurel à leur philanthropie depuis leur lancement il y a cinq ans.

L’Initiative Chan Zuckerberg, la philanthropie de Mark Zuckerberg et de son épouse Priscilla Chan, prévoit de réviser son programme politique et de transférer une grande partie de son travail de plaidoyer à des organisations extérieures, a appris Recode.

C’est un changement stratégique pour CZI et le plus grand changement structurel de l’organisation depuis sa création il y a cinq ans par le couple.

Zuckerberg et Chan lanceront un nouveau groupe axé sur la réforme de la justice pénale qu’ils soutiendront avec 350 millions de dollars de leur fortune. CZI fusionnera également efficacement son travail d’immigration interne avec un groupe extérieur également soutenu par Zuckerberg, Fwd.us, qui plaide pour une réforme globale.

Au total, le couple milliardaire s’engage à engager 450 millions de dollars supplémentaires pour les deux causes au cours des prochaines années. Les changements sont la dernière évolution dans la façon dont Zuckerberg tente de réaliser ses ambitions politiques à l’aube d’une administration plus amicale de Joe Biden – et à un moment où il devient de plus en plus une responsabilité politique pour ces mêmes causes.

CZI a été lancé en 2015 avec un accent particulier sur la politique – l’un de ses trois «piliers» centraux d’origine était une unité de plaidoyer appelée Justice and Opportunity Initiatives – et il est devenu l’une des philanthropies les plus importantes d’Amérique. Aujourd’hui, ce travail politique est sous-traité à des organisations externes, et l’équipe JOI de CZI devrait largement se replier.

La philanthropie augmente le montant total qu’elle s’engage chaque année dans la réforme de la justice pénale, et il semble probable que la refonte augmentera le montant total que CZI investit en politique au moins à court terme. CZI a consacré un peu moins de 450 millions de dollars à ces programmes JOI au cours des cinq dernières années. Cela pourrait donc signifier que CZI dépense à peu près autant qu’auparavant sur le long terme, mais de manière plus agile et moins centralisée – en accordant aux groupes extérieurs l’autonomie de dépenser pour toutes les causes à but non lucratif ou politiques qu’ils ont, et non CZI, jugent le meilleur.

CZI serait alors plus un compte bancaire politique et moins impliqué qu’il ne l’est actuellement dans le travail direct de campagne et de plaidoyer, qui peut être un travail poilu et dangereux qui fait généralement des ennemis.

Certains employés de CZI se sont demandé où ils s’intégreraient dans la nouvelle structure, selon deux sources proches du dossier, mais CZI a déclaré à Recode qu’il n’y aurait pas de licenciements. Certains employés qui travaillent sur les projets politiques de CZI pourraient trouver de nouvelles maisons au groupe de justice pénale ou à Fwd.us.

Certaines personnes affiliées à CZI s’inquiètent également, selon des sources, de savoir si chaque bénéficiaire existant continuera à recevoir le même montant total de financement dans le cadre du nouvel accord. On ne s’attend pas à ce que la CZI offre des soi-disant «subventions temporaires» – des engagements financiers majeurs envers des organisations à but non lucratif lorsqu’une philanthropie met fin à ses activités dans une région. Mais des groupes comme Fwd.us prévoient d’essayer de garantir que les groupes de base ne connaîtront pas de déficits de financement inattendus, a déclaré une source, bien que certains soient nerveux parce que ces bénéficiaires de CZI devront maintenant convaincre un nouveau parti de financer leur travail.

Les dépenses politiques de CZI ont fait l’objet d’un examen plus minutieux alors que son co-PDG Zuckerberg est devenu de plus en plus de division politique en raison de son rôle de PDG de Facebook. Certains des problèmes de Zuckerberg dans son travail de jour ont explosé sur CZI, qui est une organisation distincte mais qui est liée de manière réputée au fondateur de Facebook. Lorsque CZI a lancé une tentative ambitieuse cette année pour adopter une initiative de vote en Californie pour modifier une loi qui était largement considérée comme le troisième rail de l’État, les opposants ont retenu l’implication de Zuckerberg comme une ligne d’attaque.

Le nouvel arrangement donnera, intentionnellement ou non, à Zuckerberg plus de distance par rapport à ses paris spécifiques, même s’il finit par financer le même montant et les mêmes types de projets politiques. CZI a également été récemment harcelée par des troubles au sein de l’organisation sur la façon dont elle traite la race et dans son travail politique, y compris une plainte pour discrimination en cours (que CZI a déclaré être «non fondée»).

Le groupe indépendant de justice pénale, appelé Justice Accelerator Fund, sera dirigé par Ana Zamora, qui dirige les travaux de CZI sur le sujet et dirigeait l’ACLU en Californie du Nord. Zuckerberg a déclaré que CZI dépense environ 40 millions de dollars par an en subventions pour la réforme de la justice pénale, ce qui en fait l’un des plus grands bailleurs de fonds de ce travail de philanthropie.

CZI prévoit actuellement de dépenser environ 350 millions de dollars pour soutenir le Justice Accelerator Fund au cours des cinq prochaines années, pour une moyenne d’environ 70 millions de dollars par an. Cette organisation, dont la structure précise n’a pas encore été déterminée, accordera ensuite des subventions à de nouveaux groupes. CZI s’attend à ce que le Justice Accelerator Fund finisse par recevoir à l’avenir de l’argent d’autres donateurs.

«Cette heure est mûre pour une Amérique plus juste, et cette poussée de financement accélérera considérablement le rythme des progrès», a déclaré Zamora dans une nouvelle lettre aux partenaires de CZI.

Un autre 100 millions de dollars au cours des trois prochaines années ira de CZI à Fwd.us, qui était à l’origine exclusivement axé sur le travail d’immigration, mais qui fait maintenant également un plaidoyer sur les questions de justice pénale. Un petit montant de 100 millions de dollars devrait être reversé à d’autres groupes. (Fwd.us ne finance pas historiquement des organisations extérieures, ce qui signifie que ce sera une nouvelle phase pour lui aussi.) La majorité de son financement de fonctionnement provient depuis longtemps de CZI, environ 30 millions de dollars par an en financement, ce qui signifie que son budget est de plus en plus légèrement – mais maintenant avec un engagement à plus long terme.

Le travail de CZI sur les problèmes d’accessibilité au logement, le troisième volet de son programme JOI, restera sous le toit de CZI et restera davantage sur les problèmes régionaux en Californie. Recode a rapporté le mois dernier que le chef de JOI, qui a supervisé tout ce travail politique, avait quitté l’organisation.

La philanthropie de plus de 100 milliards de dollars poursuivra ses travaux sur les deux autres priorités non politiques de son travail – son soutien à la recherche scientifique et ses efforts d’éducation, qui ont tous deux été fortement impliqués dans les efforts de secours contre les coronavirus.