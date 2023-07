Mayra Bueno Silva est l’un des noms les plus féroces de la liste sans cesse croissante de combattants talentueux originaires du Brésil.

En plus d’être un expert qualifié en soumissions, la ceinture violette BJJ est également apte à la frappe clinique.

Bueno Silva est actuellement à la recherche d’une chance pour le titre et elle pense que transformer sa séquence de victoires consécutives de 3 combats en 4, avec une victoire contre Holly Holm, la mettra enfin en lice.

Mayra Bueno Silva sera la tête d’affiche de l’événement principal pour la première fois de sa carrière, avant le combat, elle s’est entretenue exclusivement avec News18

Voici des extraits de l’interaction :

Quel est votre niveau de confiance à l’approche de ce combat contre Holly Holm ?

Je suis très confiant pour ce combat car je me suis trop entraîné. Je me suis entraîné dur. Je me sens comme l’élu pour ce combat, donc je suis très heureux.

Comment s’est passé le camp d’entraînement jusqu’à présent ?

J’ai fait ce camp avec la Top Team américaine, c’était très bien. Je me suis entraîné avec les grands champions, Alexandre Pantoja, Kayla Harrison, et puis je suis très confiant pour ce show.

Transfer News Live, 16 juillet: L’Inter Miami signe Lionel Messi, le Bayern Munich déménage pour Harry Kane; L’oeil du PSG Dusan Vlahovic

Qu’est-ce que ça fait de mettre en tête d’affiche cette carte Holm v Silva?

J’ai travaillé longtemps pour cela, pendant huit ans de ma vie. Et puis je suis très content et je suis prêt à faire le show samedi soir pour cinq manches.

Vous avez actuellement 7 victoires par soumission, vous avez montré que vous êtes un expert en soumission et en frappe, quelle stratégie allez-vous adopter dans ce combat ?

Je pense avoir remporté sept soumissions jusqu’à présent. Maintenant, j’ai besoin d’un KO. Je crois que je vais assommer Holly.

Avec vous actuellement sur une séquence de 3 victoires consécutives, en faire 4 vous aidera-t-il à entrer en lice pour le titre?

Oui. Je crois que je vais assommer Holly et je suis le prochain champion. Je suis la prochaine championne féminine poids coq. Je crois en Dieu. Je crois en tout ce que Dieu a fait pour ma vie.

Vous avez mentionné dans votre dernière interview d’après-combat que vous ne compreniez pas pourquoi Raquel Pennington méritait le coup du titre, pourriez-vous s’il vous plaît partager un peu plus à ce sujet?

Je ne veux pas me battre avec Raquel Pennington. L’UFC lui a donné cette opportunité, mais elle n’a pas accepté. Maintenant, je ne veux plus me battre avec Raquel Pennington. Maintenant, quand j’éliminerai Holly, j’irai directement à Juliana Pena pour la ceinture.

A LIRE AUSSI| Rencontrez Lee Keshav, Motorhead qui a fait carrière dans la course après avoir fondé sa propre entreprise à 16 ans

Qu’est-ce qui vous a inspiré à l’origine pour devenir un combattant MMA?

Quand je suis né, je me bats, je me bats pour tout. Je me suis battu pour la nourriture. Je me suis battu pour l’école. Je me suis battu pour tout. Et puis Dieu m’a donné cette opportunité, il a dit hey, Mayra, voici un gros combat, et puis je suis là.

Après avoir combattu dans les divisions poids coq et poids mouche, qu’est-ce que ça fait d’avoir à faire du poids?

Je ne combattrai plus en poids mouche, c’est très difficile. En poids mouche, je ne suis pas en bonne position, je ne suis pas génial. Mon esprit. Ce n’est pas bon en poids mouche parce que je ne peux pas peser trop, mais en poids coq, en poids coq, je suis plus fort. Je suis rapide. Je suis très, très confiant dans cette division.

Quelle est l’histoire derrière votre surnom « Sheetara ? »

Ceci est un dessin animé. C’est un dessin animé, les Thundercats. Connaissez-vous les Thundercats ? Sheetara est mon surnom parce que Sheetara est un chat rapide et rapide. Et puis je suis très rapide dans ma tête. Une fois, mon coach m’a dit Hey, tu ressembles à Sheetara.

A LIRE AUSSI| Murali Sreeshankar se qualifie pour les Jeux olympiques de Paris 2024 avec l’argent aux Championnats d’Asie d’athlétisme

Qui sont vos 5 meilleurs combattants MMA de tous les temps ?

Ronda (Rousey), Joanna Jędrzejczyk, Amanda (Nunes), Anderson Silva, Charles Oliveira

Un message pour vos fans, surtout en Inde ?

Salut les gars. Euh, je suis très excité pour ce combat. Je compte sur le soutien de tout le monde en Inde. Je promets de donner un grand spectacle samedi soir pour le peuple, le peuple brésilien et le peuple indien.