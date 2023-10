L’Iran déploie des tactiques inspirées du « manuel de l’EI et d’Al-Qaïda » pour inspirer des attaques terroristes aux États-Unis dans un contexte de risque accru de la part d’acteurs solitaires sympathisants du Hamas et d’autres groupes extrémistes, selon des experts en sécurité.

L’Amérique a été placée en état d’alerte par les responsables après l’attaque du Hamas contre Israël et des experts ont déclaré à DailyMail.com que des « jihadistes extrémistes » pourraient chercher à tirer profit du conflit en organisant des attaques.

L’Iran, qui finance le Hamas, « incite également les gens à mener leurs propres complots ». Cette affirmation intervient après que des recherches ont révélé que le Hezbollah, qui est un mandataire de l’Iran et qui a multiplié ses attaques contre Israël ces dernières semaines, a tenté de développer « la capacité et l’aptitude à planifier des attaques sur le sol américain ».

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a averti la semaine dernière que « le Hamas ou d’autres organisations terroristes étrangères pourraient exploiter le conflit pour appeler leurs partisans à mener des attaques sur notre propre sol ».

Le ministère de la Sécurité intérieure a également déclaré que « les attaques violentes ciblées pourraient augmenter à mesure que le conflit progresse ». Les responsables du DHS ont déclaré aux forces de l’ordre de Washington, DC, que le conflit « augmentera presque certainement la menace terroriste ».

Les États-Unis ont déclaré que l’Iran finance le Hamas et le Hezbollah et les experts préviennent également qu’il utilise son influence pour « inciter les gens à réaliser des complots par eux-mêmes » (photo : le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei)

Le Dr Matt Levitt, directeur du programme de lutte contre le terrorisme au Washington Institute for Near East Policy, a déclaré à DailyMail.com : « La préoccupation est ici double : premièrement, certaines personnes examineront cela, et cela se traduira, en particulier, par des mesures anti-terroristes. Israël ou plus largement, les actes de violence antisémites.

« Nous avons déjà vu des choses comme celle-ci, des manifestations devenir incontrôlables et un potentiel de ce type de violence. Cela peut arriver au sein de la communauté musulmane américaine – cela peut arriver au sein de la communauté suprémaciste blanche…

“La deuxième chose est que l’Iran, et certains de ses mandataires, commencent lentement depuis un certain temps à suivre ce que nous avons tendance à considérer comme un manuel de l’EI ou d’Al-Qaïda visant à inspirer les gens à mener leurs propres complots.”

Le Département d’État a déclaré que l’Iran finançait le Hamas et d’autres groupes terroristes palestiniens, dont le Jihad islamique palestinien, à hauteur d’environ 100 millions de dollars chaque année. Il a été accusé d’avoir recours à la « guerre de l’information », y compris des campagnes sur les réseaux sociaux, pour attiser le sentiment anti-américain.

Le risque que les personnes qui suivent des « réseaux extrémistes » puissent commettre des attaques est également accru, a déclaré Levitt.

“Ma plus grande préoccupation est qu’un djihadiste extrémiste ou un suprémaciste blanc extrémiste voit cela comme une excellente opportunité de perpétrer des violences contre les Juifs, ou que les individus qui ont en quelque sorte écouté cela, ces, vous savez, la propagande, les réseaux en ligne et je commence à croire que c’est le moment”, a-t-il ajouté.

Levitt a co-écrit un rapport en juin, intitulé « L’Iran cherche-t-il à inspirer des attaques extrémistes violentes d’origine chiite ? », qui faisait référence aux « appels des dirigeants et des religieux chiites à la violence aux États-Unis ».

L’islam chiite est la deuxième religion en importance et est pratiqué par 90 à 95 pour cent des musulmans iraniens.

Le rapport disait : « Dans un autre scénario, une personne chiite aux États-Unis ou ailleurs en Occident pourrait s’auto-radicaliser avec l’aide de la messagerie en ligne. Il est encore plus probable qu’une personne déjà impliquée dans un groupe extrémiste chiite pourrait être mobilisée pour agir de son propre chef, indépendamment de l’organisation.

Les États-Unis ont déclaré que l’Iran finançait le Hamas et le Hezbollah et qu’il avait fourni les ressources, notamment le financement et les armes, aux groupes terroristes pour attaquer Israël.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré lundi : « Nous savons que l’Iran continue de soutenir le Hamas et le Hezbollah, et nous savons que l’Iran surveille de près ces événements et, dans certains cas, facilite activement ces attaques et incite d’autres qui pourraient vouloir exploiter le conflit pour leur propre bien ou pour celui de l’Iran.

“Nous savons que l’objectif de l’Iran est de maintenir un certain niveau de déni ici, mais nous n’allons pas leur permettre de le faire.”

Des combattants du Hezbollah crient des slogans alors qu’ils assistent au cortège funèbre du combattant du Hezbollah, Bilal Nemr Rmeiti, tué par les bombardements israéliens, lors de son cortège funèbre dans le village de Majadel, au sud du Liban, le dimanche 22 octobre 2023.

Le Dr Devorah Margolin, également du Washington Institute, a déclaré que la plus grande menace pour les États-Unis ne vient pas nécessairement directement des groupes organisés, « mais plutôt de ceux qui croient que [the groups are] parler pour ou au nom de ces groupes – ce que vous appelleriez un loup solitaire ».

Il pourrait s’agir de « personnes qui vont examiner le conflit entre Israël et le Hamas et se sentir investies d’une manière ou d’une autre », a-t-elle déclaré à DailyMail.com.

“Lorsqu’un conflit éclate au Moyen-Orient, en particulier entre Israël et le Hamas, nous allons assister à une montée de l’antisémitisme et de l’islamophobie aux États-Unis”, a déclaré Margolin, qui est également ancien chercheur principal au Programme sur l’extrémisme de l’Université de Washington. L’Université George Washington.

Le Dr Devorah Margolin a déclaré que la plus grande menace ne vient pas nécessairement des groupes organisés directement, mais des sympathisants qui agissent comme des attaquants « loups solitaires ».

Margolin est co-auteur d’un rapport publié en juin 2022 qui décrit comment le Hezbollah dispose d’une « base de soutien importante aux États-Unis… depuis les réseaux de collecte de fonds jusqu’à l’achat d’armes ».

Le rapport, qui a analysé 128 individus inculpés par le gouvernement fédéral dans des affaires liées aux « activités affiliées au Hezbollah », indique que le groupe « tente de développer la capacité opérationnelle » pour lancer une attaque terroriste aux États-Unis et « continue d’utiliser les États-Unis comme un instrument financier et financier ». plateforme logistique pour soutenir ses activités ».

Israël a été stupéfait après que des militants du mouvement islamiste palestinien ont pris d’assaut la frontière avec Gaza le 7 octobre et se sont déchaînés qui, selon les responsables israéliens, ont tué plus de 1 400 personnes.

Ils ont également enlevé plus de 220 otages lors de la pire attaque de l’histoire d’Israël, qui a provoqué un féroce bombardement israélien du territoire palestinien côtier qui, selon les dirigeants du Hamas à Gaza, a tué 5 791 personnes.

La police des villes américaines ainsi que les autorités fédérales sont en état d’alerte maximale face aux violences motivées par des sentiments antisémites ou islamophobes alors que la guerre se poursuit.

Le conflit a déclenché une vague de manifestations anti-israéliennes aux États-Unis et dans le monde.