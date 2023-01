Exclusif: "L’histoire de l’Inde met le feu à Davos," Smriti Irani raconte à NDTV

La ministre de l’Union, Smriti Irani, dans une interview avec NDTV, a déclaré que “l’histoire de l’Inde” “mettait le feu à Davos” alors que quatre ministres, dont elle-même, s’efforcent de mettre en évidence les points forts de l’économie indienne et le programme du Premier ministre Narendra Modi.

“Il est fascinant de voir que l’histoire de l’Inde met le feu à Davos”, a déclaré Mme Irani à NDTV en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos en Suisse.

Mme Irani, ministre du Développement de la femme et de l’enfant et des Affaires des minorités, a déclaré que l’Inde avait présenté un “argument économique” solide en faveur de la justice entre les sexes à Davos, conformément à ce que fait son ministère.

“Nous représentons dans leur totalité la philosophie selon laquelle sur l’autel des réformes et de la croissance, vous n’avez pas à sacrifier l’inclusivité. L’Inde a plaidé économiquement en faveur de la justice entre les sexes. Nous ne considérons pas le genre sous l’angle de l’émancipation et de l’autonomisation, car ils donner une indication comme si les femmes attendaient des aumônes », a déclaré Mme Irani.

“Le Premier ministre Narendra Modi a fait valoir très fermement que lorsque vous investissez dans un développement dirigé par les femmes, vous investissez dans une économie plus forte, vous investissez dans un objectif plus fort pour alimenter le secteur de la santé de votre pays, le secteur de l’éducation de votre pays, car il a été historiquement prouvé que lorsque le pouvoir d’achat et le pouvoir de consommation d’une femme impliquent une échelle, elle a tendance à dépenser plus d’argent sur ces deux segments importants », a déclaré Mme Irani.

La présence de l’Inde à Davos est énorme cette fois avec trois autres ministres de secteurs importants, en plus de Mme Irani, présentant l’histoire de la croissance du pays. Le ministre des chemins de fer Vaishnaw, le ministre de la santé Mansukh Mandaviya et le ministre de l’énergie RK Singh assument de grandes responsabilités alors que les nations du monde entier se disputent la meilleure voie vers la croissance.

Mme Irani a déclaré que les gouvernements précédents avaient été indécis sur les réformes et que l’environnement politique avait été instable avant 2014, l’année où Narendra Modi est devenu Premier ministre.

“Le leadership consiste à relever les défis de l’avenir… Nous sommes compétitifs, mais collaboratifs… Je ne parle pas simplement parce que le Congrès veut que je parle ; le Congrès ne peut pas oublier que j’ai vaincu Rahul (Gandhi), », a déclaré Mme Irani, faisant référence à la défaite de M. Gandhi, qui était alors chef du Congrès, de l’Amethi de l’Uttar Pradesh lors des élections générales de 2019. La défaite de M. Gandhi à l’endroit connu comme le fief de la famille Gandhi jusqu’alors avait clairement délimité l’ampleur du revers du Congrès lors des élections de Lok Sabha.

Mme Irani a également parlé du récent discours du Premier ministre Modi aux membres du BJP, où il leur a demandé de ” tendre la main aux communautés minoritaires “. Niant que la directive était destinée à des gains électoraux, elle a déclaré: “En tant que Premier ministre et en tant que chef du parti Bharatiya Janata, il lui incombe de continuer à faire comprendre que nous servons non seulement ceux qui ont voté pour nous, nous servons également ceux qui n’ont pas voté pour nous.”

Le ministre de l’Union s’est également exprimé sur la récente polémique sur la star de Shah Rukh Khan-Deepika Padukone “Pathan“. “PM Modi reconnaît qu’il s’agit d’un marché libre où tout le monde, selon sa perception, ses goûts, ses goûts ou ses aversions, s’engagera avec un produit particulier, un divertissement ou autre… ce qui nous incombe, c’est de continuer pour établir l’état de droit, bien que la loi et l’ordre soient une question d’État. »