Exclusif : les stars de “House Party” parlent de retravailler un classique, leur co-vedette de Koala et d’éloigner votre copain insignifiant de votre cousin !

Le nouveau Fête à la maison est arrivé dans les salles vendredi et nous avons eu la chance de discuter avec les stars du film Jacob Latimore, Tosin Cole, Rotimi et DC Young Fly.

Si vous n’avez pas encore regardé le film, le film réalisé par Calmatic Fête à la maison mettre à jour les stars Jacob Latimore et Tosin Cole dans le rôle de Kevin et Damon, deux amis proches qui vivent à Los Angeles et aspirent à de plus grandes choses. Damon veut être le plus grand promoteur de la ville. Pendant ce temps, Kevin, qui est le père d’une jeune fille, rêve d’une carrière dans la production musicale. En attendant, les deux gagnent leur vie en nettoyant les maisons et en organisant des fêtes à côté. Lorsque la fête dont ils ont fait la promotion leur est retirée, ils forgent un plan pour utiliser l’un des berceaux de leurs clients comme lieu de rendez-vous. Et ainsi commence la dernière itération de Fête à la maisonqui regorge de camées de célébrités et de quelques références appropriées à l’OG Fête à la maison.

Dans notre entretien avec Jacob Latimore et Tosin Cole, nous avons discuté de ce qui les a attirés vers la mise à jour, de leurs performances préférées du film et des règles de base pour être amis avec quelqu’un comme le personnage de Tosin, Damon “Tha Don”. Les hommes principaux ont déclaré que Melvin Gregg, qui jouait l’un de leurs intimidateurs, était l’une des performances les plus amusantes à regarder, mais Jacob aimait aussi vraiment le jeu de Tosin dans le film. Les deux acteurs ont déclaré qu’ils pourraient se lier d’amitié avec quelqu’un comme Damon dans la vraie vie, mais la clé serait de le tenir à l’écart des membres de la famille.

Découvrez l’interview ci-dessous:

Appuyez sur le flip pour notre interview avec DC Young Fly & Rotimi