Exclusif : les Russes se sont rendus en Iran au moins deux fois le mois dernier pour examiner des drones capables d’armes

L’Iran a commencé à présenter les drones Shahed-191 et Shahed-129, également connus sous le nom de drones ou véhicules aériens sans pilote, à la Russie sur l’aérodrome de Kashan au sud de Téhéran en juin, ont déclaré des responsables américains à CNN. Les deux types de drones sont capables de transporter des missiles à guidage de précision.

“Nous avons des informations selon lesquelles le gouvernement iranien se prépare à fournir à la Russie plusieurs centaines de drones, y compris des drones capables d’armes”, a déclaré Sullivan à CNN dans un communiqué.

“Nous évaluons qu’une délégation officielle russe a récemment reçu une vitrine de drones iraniens capables d’attaquer”, a ajouté Sullivan. “Nous publions ces images capturées en juin montrant des drones iraniens que la délégation du gouvernement russe a vus ce jour-là. Cela suggère l’intérêt continu de la Russie pour l’acquisition de drones iraniens capables d’attaquer.”

Sullivan a déclaré qu’à la connaissance des États-Unis, la visite de juin “était la première fois qu’une délégation russe visitait cet aérodrome pour une telle vitrine”. Une délégation russe a de nouveau visité l’aérodrome pour une vitrine similaire le 5 juillet, ont indiqué les responsables.

La nouvelle survient alors que Biden termine son voyage au Moyen-Orient, où l’Iran était un point de discussion clé entre les États-Unis, Israël, l’Arabie saoudite et les pays du Golfe. Un responsable américain a déclaré à CNN que le partenariat croissant entre l’Iran et la Russie illustre pourquoi les États-Unis doivent maintenir leur présence et leur influence au Moyen-Orient.

Biden reste sous la pression croissante des alliés du Moyen-Orient pour proposer un plan viable pour contraindre l’Iran, alors que les espoirs de relancer l’accord nucléaire de 2015 se sont estompés à la suite des pourparlers bloqués à Doha, au Qatar, le mois dernier.

Des responsables de la Maison Blanche ont révélé plus tôt cette semaine que les renseignements américains récemment déclassifiés indiquent que l’Iran devrait fournir à la Russie des “centaines” de drones à utiliser dans la guerre en Ukraine, l’Iran se préparant à commencer à former les forces russes sur la façon de les faire fonctionner dès le fin juillet.

La Russie, selon les États-Unis, s’est apparemment tournée vers l’Iran pour l’aider à reconstituer ses stocks de drones. Cependant, on ne sait pas à quel point ces drones seront sophistiqués ou efficaces.

La Russie s’était auparavant tournée vers la Chine pour l’aider à soutenir sa guerre en Ukraine, ont révélé des responsables américains en mars. Fin mai, les États-Unis n’avaient vu aucune preuve que la Chine avait fourni un soutien militaire ou économique à la Russie pour l’invasion, a déclaré Sullivan aux journalistes à l’époque.