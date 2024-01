Trente représentants de l’État ont exhorté la Securities and Exchange Commission (SEC) à rejeter une proposition de règle qui permettrait la privatisation des terres publiques, selon une copie de leur lettre de commentaires obtenue exclusivement par la Daily Caller News Foundation.

La SEC est considérant s’il faut autoriser la négociation des « sociétés d’actifs naturels » (NAC) à la Bourse de New York (NYSE), une décision qui permettrait aux terres et aux services écosystémiques américains de servir de base à un tout nouveau produit financier. Trente agents au niveau de l’État, dont des auditeurs, des trésoriers, des commissaires et des contrôleurs, ont signé la lettre, soulignant leurs préoccupations spécifiques concernant les nouvelles pratiques comptables et les menaces potentielles à la sécurité nationale que la règle proposée par le NYSE permettrait si la SEC permettait qu’elle devienne définitive.

Selon la règle proposée, les NAC seraient un nouveau type d’entreprise qui s’efforce d’améliorer les écosystèmes et les services écosystémiques des terres publiques ou privées, selon la proposition du NYSE. Ces écosystèmes et leurs services constitueraient la valeur sous-jacente des actions NAC qui seraient négociables à la Bourse de New York. (EN RELATION : Une entreprise verte qui a conseillé la SEC sur la règle d’émission proposée a vendu des crédits de carbone provenant d’une région chinoise connue pour son travail d’esclave)

Commentaire du responsable financier du CNA par Nick Pape sur Scribd

« Les actifs naturels produisent environ 125 000 milliards de dollars par an en services écosystémiques mondiaux, tels que la séquestration du carbone, la biodiversité et l’eau potable. » selon au NYSE. À titre de comparaison, le produit intérieur brut mondial en 2022 était d’environ 100 000 milliards de dollars, selon à Statista.

« Nos préoccupations concernant cette proposition sont nombreuses. Cependant, le défaut fatal qui sous-tend le concept à l’étude est la tentative de créer de la valeur économique à partir de processus non soutenus par une activité économique », ont écrit les responsables. « Premièrement, les NAC sont des entités privées qui tirent leur profit de la réduction de l’activité économique. Deuxièmement, les CNA s’appuient sur des méthodes comptables non éprouvées qui, selon nous, n’ont pas leur place sur les marchés publics. Troisièmement, les NAC présentent de graves problèmes de sécurité nationale.

Le fait que les NAC « ne peuvent pas gagner d’argent grâce à une utilisation productive des terres qu’ils géreront » inquiète les responsables, et ils soutiennent que le système comptable alternatif utilisé pour évaluer les NAC – des normes qui s’écartent des Principes comptables généralement reconnus (PCGR) – « ne conviennent pas à une utilisation sur les marchés financiers américains ».

Les responsables craignent également que l’absence de contrôles stricts sur les investissements étrangers dans les NAC puisse permettre à des nations ou à des intérêts opposés d’utiliser les NAC comme un moyen de « gêner » l’économie américaine en retirant de la table des terres autrement productives pour des activités telles que l’exploitation minière, l’élevage et le forage, selon le texte de la lettre.

“Les NAC pourraient être absolument catastrophiques dans les communautés rurales, en particulier dans des États comme l’Alaska, où plus de 60 % de l’État appartient au gouvernement américain”, a déclaré Adam Crum, commissaire du ministère du Revenu de l’Alaska et signataire de la lettre. a déclaré à la DCNF. « L’accent mis par l’Alaska sur la sécurité alimentaire sera entravé si les agriculteurs ne peuvent pas accéder aux terres et aux eaux pour leurs cultures et leur bétail. L’accès aux districts miniers pour les minéraux essentiels pourrait être interrompu et les travailleurs de l’industrie pétrolière pourraient se retrouver exclus de vastes étendues de terres productives. Ce changement, influencé par les priorités environnementales de l’administration, pourrait conduire à une dépendance accrue à l’égard de sources externes pour les minéraux et l’énergie essentiels, à mesure que les ressources aux États-Unis sont restreintes par les NAC.

La règle NAC de la SEC a déjà attiré l’attention des législateurs républicains. Le comité des ressources naturelles de la Chambre est actuellement sondage la politique, citant des préoccupations concernant l’utilisation et la gestion productives des terres ainsi que la possibilité que des intérêts privés prennent le contrôle des terres publiques.

“Les NAC ne visent pas à une utilisation prudente et responsable des ressources, mais à refuser aux Américains l’accès aux ressources avec lesquelles Dieu a béni ce pays”, Derek Kreifels, PDG de la State Financial Officers Foundation, une organisation qui compte tous les signataires de la lettre. parmi ses membres, a déclaré à la DCNF. « Ils sont contre la croissance et contre la prospérité. Les responsables des finances de l’État ont heureusement tiré la sonnette d’alarme sur les dommages causés par les NAC et ont été le fer de lance de l’opposition à cette règle pernicieuse.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur d’informations légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].