Un certain nombre de républicains de la Chambre pensent que nombre de leurs collègues qui ont voté contre le président du pouvoir judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, pour devenir le prochain président de la Chambre, le font en dépit du républicain de Floride Matt Gaetz, a appris le Daily Caller.

Gaetz, qui a forcé la motion visant à annuler le vote du président début octobre qui a réussi à destituer l’ancien président de la Chambre Kevin McCarthy de ses fonctions, a continué de faire face aux critiques de nombreux républicains de la Chambre pour être allé à l’encontre du statu quo et avoir tenu les pieds de McCarthy au feu.

De nombreux républicains qui votent pour Jordan et ont également voté pour destituer McCarthy de son poste de président disent qu’ils pensent que cela pourrait être considéré comme une victoire pour Gaetz si quelqu’un comme Jordan était élu président, au lieu d’un candidat plus modéré tel que le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise. , qui a abandonné la course pour soutenir Jordan.

« Un bon nombre de personnes m’ont dit que leur objection n’était pas personnelle à Jim, mais que voter en Jordanie était perçu comme une récompense pour Matt Gaetz et le reste des huit. D’autres ont indiqué que certains partisans de Jim ne soutiendraient pas Scalise et que les récalcitrants ne soutiendraient donc pas Jordan », a déclaré le représentant républicain de l’Arizona, Andy Biggs, à l’appelant.

La représentante républicaine de Caroline du Sud, Nancy Mace, qui a fini par voter contre McCarthy et a soutenu Jordan, a déclaré à l’appelant qu’elle pensait que les membres du GOP qui « s’opposent à Jim Jordan » le faisaient « uniquement pour contrarier Matt Gaetz ».

« Le peuple américain veut un orateur qui soit honnête et qui le représente, et non un statu quo à Washington. Il est honteux pour un certain nombre d’élus, dont beaucoup dans des districts républicains sûrs, de s’opposer à Jim Jordan uniquement pour contrarier Matt Gaetz », a déclaré Mace à l’appelant.

« Voter contre la volonté de vos électeurs de se venger d’un collègue député est la définition du marais. Nous espérons que le peuple américain verra qui est à ses côtés et qui est aux côtés de Washington », a-t-elle ajouté. (EN RELATION : EXCLUSIF : les donateurs conservateurs s’engagent à refuser le financement aux membres du GOP qui votent contre Jim Jordan à la présidence)

Le représentant républicain de Virginie, Bob Good, a déclaré que le GOP n’avait pas d’alternative et que même s’il ne pouvait pas parler au nom des 22 membres opposés à la Jordanie, il pensait que certains membres votant contre la Jordanie étaient « déçus » du fait que le parti doive élire un autre président.

« Eh bien, je voudrais souligner que Jim Jordan est un leader républicain centriste en ce qui concerne la conférence. Jim Jordan a évidemment ses racines dans le mouvement conservateur, fondateur du Freedom Caucus, etc. Cependant, tout le monde sait qu’il a été un membre fidèle du groupe de direction de la conférence, ayant été président et ayant soutenu Kevin McCarthy à plusieurs reprises, non seulement en votant pour lui, mais en l’approuvant en prononçant des discours pour le nommer et le défendre. Il a soutenu Steve Scalise lorsqu’il était le vainqueur de la majorité la semaine dernière. Et donc Jim Jordan représente le centre de contrôle et c’est pourquoi il a obtenu 200 voix », a déclaré Good à l’appelant.

« Même si je ne prétendrais pas pouvoir me glisser dans l’esprit des 22 personnes qui ont voté contre lui hier. Je tiens à souligner qu’ils n’ont pas d’alternative. Personne d’autre n’a le droit de soutenir les 200 membres de notre conférence, il n’y a pas d’autres candidats… Dans ce cas, ces individus ne votent pas seulement contre le parti ici à Washington, ils votent également contre la volonté des républicains de tout le pays. et contre la personne que je présenterais comme le deuxième républicain le plus populaire du pays.

« Je résisterai à l’idée d’appliquer mon opinion sur leurs motivations. Mais évidemment, il y a des membres de notre conférence qui sont déçus ou désapprouvent comment ou pourquoi nous en sommes arrivés à ce point, le fait que nous devons choisir l’orateur, cependant, nous en sommes à ce point. Alors, quelle est la bonne voie à suivre pour le bien du pays, le bien de la conférence, le bien du programme républicain conservateur, notre capacité à combattre Biden, Schumer, le régime radical et les politiques sous lesquelles le peuple américain souffre réellement ? », a ajouté Good.

Pendant ce temps, Gaetz a déclaré à l’appelant que la seule chose que font les 22 républicains votant contre la Jordanie est de nuire à leurs électeurs.

« Les seules personnes punies sont leurs électeurs. Les électeurs républicains de tout le pays sont unis derrière Jim Jordan », a déclaré Gaetz à l’appelant. (EN RELATION : Voici les 22 républicains qui ont voté contre Jim Jordan pour le poste de président lors du deuxième tour de scrutin)

Le représentant républicain de l’Ohio, Warren Davidson, a déclaré à l’appelant qu’élire Jordan à la présidence ne récompenserait pas les huit personnes qui ont voté pour destituer McCarthy de la présidence et que ce serait une victoire pour les Américains.

« La motion de départ a sans aucun doute provoqué des douleurs internes, mais ce n’est pas une raison pour bloquer la personne qui peut diriger notre conférence. Élire Jim Jordan comme président ne récompense pas les huit, c’est une victoire pour le peuple américain et pour l’agenda républicain », a déclaré Davidson.

L’appelant a également contacté l’ensemble des 22 républicains qui ont voté contre la Jordanie pour voir si la raison pour laquelle ils avaient voté contre la Jordanie était due à Gaetz et à la motion initiale visant à quitter le fauteuil, à laquelle seuls quelques-uns ont répondu avant la date limite.

Voici les 22 républicains qui ont voté contre la Jordanie :

Le représentant du Nebraska, Don Bacon, a voté pour l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy.

Le représentant de Floride Vern Buchanan a voté pour le représentant de Floride Byron Donalds.

Le représentant du Colorado, Ken Buck, a ensuite voté pour le whip de la majorité parlementaire, Tom Emmer.

La représentante de l’Oregon, Lori Chavez-DeRemer, a voté pour McCarthy.

Le représentant de New York Anthony D’Esposito a voté pour le candidat au poste de gouverneur du GOP de New York, Lee Zeldin.

Le représentant de Floride Mario Díaz-Balart a voté pour Scalise.

Le représentant du Texas, Jake Ellzey, a voté pour le représentant de Californie, Mike Garcia.

Le représentant de Géorgie Drew Ferguson a voté pour Scalise

Le représentant de New York, Andrew Garbarino, a voté pour Zeldin.

Le représentant de Floride Carlos Giménez a voté pour McCarthy.

Le représentant du Texas, Tony Gonzales, a voté pour Scalise.

La représentante du Texas, Kay Granger, a voté pour Scalise.

Le représentant du Michigan, John James, a voté pour l’ancienne représentante du Michigan, Candice Miller.

Le représentant de Pennsylvanie, Mike Kelly, a voté pour l’ancien président de la Chambre, John Boehner.

La représentante de Virginie, Jen Kiggans, a voté pour McCarthy.

Le représentant de New York, Nick LaLota, a voté pour Zeldin.

Le représentant de New York, Mike Lawler, a voté pour McCarthy.

La représentante de l’Iowa, Mariannette Miller-Meeks, a fini par voter pour Granger.

Le représentant de Floride, John Rutherford, a voté pour Scalise.

Le représentant de l’Idaho, Mike Simpson, a également voté pour Scalise.

Le représentant du Minnesota, Pete Stauber, a voté pour le représentant de l’Arkansas, Bruce Westerman.

Le représentant de l’Arkansas, Steve Womack, a voté pour Scalise.

Sur les 22 contactés, seuls cinq ont répondu à l’appelant avec des déclarations précédentes et ont nié que leur vote contre Jordan ait quelque chose à voir avec Gaetz. Ces membres étaient les représentants LaLota, Kiggans, D’Esposito, Simpson et Garbarino. Les bureaux des autres membres du GOP ont refusé de répondre dans le délai imparti.

Jordan a annoncé jeudi qu’il soutiendrait le président intérimaire Patrick McHenry au poste de président temporaire de la Chambre jusqu’en janvier, après avoir échoué à obtenir à deux reprises les 217 voix nécessaires. (EN RELATION : Jim Jordan soutiendra Patrick McHenry au poste de président temporaire de la Chambre et restera président désigné)

Une source proche a déclaré au Daily Caller que Jordan « continuera à se présenter et à essayer de consolider les votes d’ici là. Reste le conférencier désigné. Ne pas abandonner. McHenry temporairement jusqu’en janvier.

Jordan a annoncé qu’il n’organiserait pas de troisième vote pour le poste de président, comme prévu, et qu’il soutiendrait le projet d’autonomisation temporaire de McHenry jusqu’au 3 janvier. Jordan restera le président désigné.