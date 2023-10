EXCLUSIF : Les Républicains de la Chambre présentent une législation pour réprimer l’influence étrangère dans les universités américaines

La représentante républicaine de Virginie, Virginia Foxx, et la représentante républicaine de Californie, Michelle Steel, ont présenté mercredi une législation qui apporterait plus de transparence et de responsabilité aux exigences de déclaration des cadeaux étrangers pour les collèges et universités des États-Unis.

Le Daily Caller a d’abord obtenu une copie du projet de loi intitulé Loi sur la défense de la transparence de l’éducation et la fin des régimes voyous s’engageant dans des transactions néfastes (DISCASSANCE). La législation réduirait spécifiquement le seuil de déclaration des dons étrangers pour les collèges et universités de 250 000 dollars à 50 000 dollars, avec un seuil encore plus strict de 0 dollar pour les pays préoccupants.

L’article 117 de la loi sur l’enseignement supérieur de 1965 exige que les universités divulguent semestriellement au ministère de l’Éducation tous les cadeaux et contrats reçus d’une source étrangère d’une valeur de 250 000 $ ou plus.

Le projet de loi comblerait également les lacunes en matière de reporting et assurerait la transparence au Congrès, aux agences de renseignement et au public. Cela nécessiterait la divulgation des dons étrangers aux membres du personnel et aux professeurs des institutions à forte intensité de recherche afin de protéger ceux qui sont le plus ciblés par les adversaires étrangers des États-Unis.

En mai, il a été rapporté que l’Université de Pennsylvanie (UPenn) avait reçu des millions de dollars de donateurs chinois liés à Hunter Biden. Les donateurs chinois auraient fait don de millions à l’UPenn – où Joe Biden créé le Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement – ​​entre 2018 et 2020. L’UC Berkeley aurait omis de divulguer 220 millions de dollars de financement de l’État chinois pour une coentreprise technologique, selon un autre rapport.

« L’éducation postsecondaire aux États-Unis a été compromise. Des entités étrangères malveillantes, comme le Parti communiste chinois, se sont implantées dans les collèges et les universités en affichant simplement leurs chéquiers et en ouvrant les vannes à un flux incessant d’argent liquide – chaque dollar est assorti de conditions », ont déclaré les législateurs dans une déclaration commune au Congrès. Appelant avant de présenter le projet de loi. (EN RELATION : EXCLUSIF : JD Vance et des sénateurs républicains présentent une législation pour réprimer l’influence du PCC dans les universités américaines)

LISEZ LA LÉGISLATION ICI :



(APPELANT QUOTIDIEN OBTENU) — … par Henri Rodgers

« La DETERRENT Act est notre prescription pour libérer la responsabilité, la transparence et la clarté indispensable dans un système qui a permis à des acteurs étrangers d’attirer des institutions bien intentionnées et de s’associer avec audace à d’autres institutions éhontées pour travailler contre les intérêts du peuple américain. En érigeant ce rempart, nous plaçons les mauvais acteurs directement sous le soleil aveuglant tout en obligeant les collèges et les universités à rendre des comptes. Les tentatives secrètes visant à influencer l’éducation postsecondaire en Amérique ne seront plus occultées par l’ombre », ont-ils ajouté. (EN RELATION : EXCLUSIF : le représentant Gooden demande une enquête sur les dons étrangers et les cadeaux versés au Penn Biden Center)

La législation tiendrait également les plus grandes institutions privées américaines responsables de leurs partenariats financiers en révélant tout investissement étranger dans leurs dotations qui pourrait être préoccupant. Si la loi est adoptée, des amendes et d’autres sanctions seront imposées si les collèges et les universités refusent de se conformer à l’obligation de déclarer les dons étrangers.