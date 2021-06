Exclusif: les rendus divulgués révèlent les spécifications des caméras Honor 50 et 50 Pro

Il y a quelques mois, nous vous avons montré une fuite d’invitation qui taquinait un grand anneau autour de l’appareil photo principal du Honor 50. Aujourd’hui, nous avons reçu quelque chose d’autre dans notre boîte à astuces – des rendus haute résolution montrant le dos de ce que nous supposons être le Honor 50 et Honneur 50 Pro. Vous pouvez zoomer suffisamment près pour lire l’étiquette de la caméra, qui était absente du précédent rendu divulgué.

Le Honor 50 Pro aura un appareil photo 108MP avec un objectif f/1.8. Le deuxième anneau abrite deux caméras et bien que leurs spécifications ne soient pas indiquées, aucune ne semble avoir un objectif périscope. Le rendu précédent montrait un objectif périscope, il pourrait donc y avoir un Honor 50 Pro+ en préparation. Ou cette fuite était un faux.

Passant au Honor 50, celui-ci comportera un appareil photo principal de 50 MP, également avec un objectif f/1.8. Le deuxième anneau contient à nouveau deux appareils photo sans étiquette et si l’un d’entre eux a un téléobjectif, ce sera le design traditionnel.





Honneur 50 Pro • Honneur 50

D’après ce que nous entendons, la série Honor 50 se concentrera sur le vlogging, elle aura donc gonflé les capacités d’enregistrement vidéo. On ne sait pas exactement de quoi il s’agira – cela pourrait également être lié à la caméra frontale, qui n’est pas illustrée ici.

La série Honor 50 sera officiellement dévoilée le 16 juin. La société a annoncé que l’un des téléphones serait parmi les premiers à utiliser le chipset Snapdragon 778G, qui est similaire au 780G, bien que fabriqué dans la fonderie 6 nm de TSMC au lieu de celle de Samsung. Fonderie 5 nm.

Il y a longtemps (en avril), nous avons vu des fuites de spécifications pour un Honor 50 Pro+ avec un Snapdragon 888, un écran AMOLED 6,79″ 120 Hz (1440p+ à cela), 50MP principal, 13MP ultra large et un téléobjectif 2x (50 mm). Encore une fois, c’était il y a quelque temps, donc on ne sait pas à quel point cette fuite était légitime.

Des informations plus fiables (certifications 3C) montrent que les Honor 50 et 50 Pro auront respectivement une charge rapide filaire de 66W et 100W. Nous avons même vu une photo du chargeur 100W.