Exclusif: les États recevront le plus gros coup de pouce à ce jour en termes de doses de vaccin, a déclaré la Maison Blanche aux gouverneurs

WASHINGTON – Les États recevront cette semaine leur plus grande augmentation des doses de vaccin contre le coronavirus, une augmentation de 23% par rapport à la semaine précédente et une augmentation de 57% depuis la prise de fonction du président Joe Biden, ont déclaré mardi des responsables de l’administration aux gouverneurs.

La Maison Blanche a annoncé qu’elle doublait à 2 millions le nombre de doses envoyées directement aux pharmacies.

«Ce programme élargira l’accès aux quartiers à travers le pays», a déclaré Jeff Zients, le coordinateur COVID-19 de Biden, à USA TODAY dans une interview exclusive avant de tenir son appel hebdomadaire avec les gouverneurs.

Les villes se démènent pour vacciner les habitants, non seulement nécessaire pour accélérer la santé et la reprise économique du pays, mais aussi pour ralentir la mutation du virus. Bien que la distribution de vaccins ait augmenté, les sites de vaccination dans tout le pays ferment alors que des centaines de milliers de personnes sont sur des listes d’attente.

Il existe une grande variabilité entre les États quant aux personnes éligibles à la vaccination. Dans 35 États et le district de Columbia, les personnes de 65 ans et plus peuvent demander un rendez-vous. Certains États n’ont pas dépassé le stade de la vaccination des travailleurs essentiels et des 75 ans et plus.

Le nombre de doses que les États recevront passera des 8,6 millions par semaine qu’ils ont reçus au cours de la première semaine de mandat de Biden aux 13,5 millions que Zients a déclaré mardi aux gouverneurs qu’ils recevraient.

«C’est un minimum», a déclaré Zients. «L’approvisionnement continuera d’augmenter.»

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de Biden, a déclaré mardi à CNN que les vaccins pourraient ne pas être disponibles pour le grand public avant la mi-mai ou même juin. Fauci avait précédemment déclaré que les vaccinations pourraient atteindre les groupes moins prioritaires dès avril.

Fauci a déclaré que l’estimation précédente était basée sur une attente selon laquelle Johnson & Johnson serait en mesure de fournir plus de doses qu’il ne semble possible.

L’introduction des vaccins dans les bras de la plupart des Américains ne sera probablement pas terminée avant la fin de l’été ou l’automne.

« L’important ici est que, compte tenu des mesures prises par le président au cours de ses trois premières semaines au pouvoir, il y a maintenant suffisamment de vaccins d’ici juillet … pour vacciner jusqu’à 300 millions d’Américains », a déclaré Zients.

L’administration s’efforce de trouver des moyens de contribuer à améliorer le processus souvent déroutant d’inscription à la vaccination tout en élargissant l’accessibilité grâce aux pharmacies, aux centres de santé communautaires, aux unités mobiles et aux sites de vaccination de masse.

La semaine dernière, Los Angeles a fermé cinq sites de vaccination gérés par la ville, dont le plus grand au Dodger Stadium en raison d’un manque de doses.

«C’est un énorme obstacle dans notre course pour vacciner Angelenos», a déclaré le maire Eric Garcetti la semaine dernière.

À New York, les 10 millions de personnes éligibles à la vaccination sont à la recherche des 300 000 doses par semaine que reçoit l’État, a déclaré lundi le gouverneur Andrew Cuomo.

Des responsables de l’Illinois, du Michigan, de la Louisiane et du Colorado ont témoigné devant un panel de la Chambre ce mois-ci sur le besoin urgent de plus de vaccins.

«Le plus grand défi que j’entends des États en ce moment est simplement un manque d’approvisionnement», a déclaré la représentante Diana DeGette, D-Colo., Qui a dirigé l’audition pour le comité de l’énergie et du commerce de la Chambre.

Les gouverneurs ont exprimé leur appréciation pour la pratique de l’administration Biden de leur donner un aperçu de trois semaines du nombre minimum de doses qu’ils recevront.

Ils ont demandé à l’administration de s’exprimer davantage sur la manière dont le gouvernement fédéral distribue les vaccins aux pharmacies et aux centres de santé communautaires de leurs États.

«Nous avons besoin d’une meilleure coordination entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de l’État, afin de savoir dans quelles pharmacies ils envoient», a déclaré lundi Cuomo, le chef de l’Association nationale des gouverneurs. «Certaines pharmacies font un meilleur travail que d’autres.»

Les gouverneurs, qui sont sous pression pour faire vacciner les résidents, veulent que le public comprenne mieux les programmes de distribution que les États exécutent et ceux que le gouvernement fédéral contrôle.

Gouverneurs à Biden:Une coordination accrue du vaccin COVID-19 et une plus grande clarté des rapports sont nécessaires

L’Association nationale des gouverneurs a exprimé ces préoccupations dans une lettre envoyée à Biden lundi.

Zients a déclaré que l’administration croyait aux données, à la transparence et à la coordination.

«Nous serons donc absolument réactifs aux demandes qui impliquent des données et une coordination», a-t-il déclaré. «En même temps, je tiens à préciser clairement que nous allons avoir ici une approche holistique qui implique des canaux supplémentaires, y compris le canal de la pharmacie et les centres de santé communautaires.»

L’administration Trump s’est associée à des pharmacies pour administrer des vaccins aux maisons de retraite et aux établissements de soins de longue durée. Biden a lancé des programmes pour envoyer des vaccins à certaines pharmacies de détail et centres de santé communautaires financés par le gouvernement fédéral qui servent principalement des patients à faible revenu.

Zients a déclaré que l’administration surveille les performances des pharmacies et des centres de santé communautaires lors de la détermination des attributions de vaccins.

Il a déclaré que le doublement des doses aux pharmacies de 1 million lorsque le programme a commencé la semaine dernière à 2 millions cette semaine était basé sur les performances.

«Ils introduisent efficacement et rapidement les aiguilles dans les bras», a-t-il déclaré.

À mesure que les approvisionnements augmenteront, le programme devrait inclure à terme plus de 40 000 pharmacies.

Biden s’est fixé comme objectif d’administrer 100 millions de doses au cours de ses 100 premiers jours.

« Avec les progrès que nous faisons, je pense que nous ne l’atteindrons pas seulement, nous allons le casser », a-t-il tweeté mardi.

Cela nécessite d’augmenter l’offre de vaccins ainsi que le nombre de sites de vaccination et de vaccinateurs.

Zients a attribué l’augmentation de 57% des doses de vaccin aux États aux augmentations de production prévues par les fabricants de vaccins Pfizer et Moderna, ainsi qu’aux actions de l’administration. Celles-ci incluent l’utilisation de la loi sur la production de défense pour fournir à Pfizer ce dont elle avait besoin pour accélérer la production, a-t-il déclaré.

« C’est comme si nous faisions de notre mieux pour aider le virus »:Une quatrième vague se profile si les États-Unis ne parviennent pas à contenir les variantes du coronavirus, selon les experts