Exclusif : les drones iraniens semblent contenir des explosifs modifiés conçus pour endommager au maximum les infrastructures ukrainiennes, selon un rapport

Washington

CNN

—



L’Iran semble modifier les drones d’attaque qu’il fournit à la Russie afin que les ogives explosives puissent infliger un maximum de dégâts aux cibles d’infrastructure à l’intérieur de l’Ukraine, selon un nouveau rapport d’enquête obtenu exclusivement par CNN.

L’Iran a donné à la Russie des centaines de drones à utiliser dans sa guerre en Ukraine, dont beaucoup ont ciblé le réseau électrique et les installations énergétiques de l’Ukraine avec un effet dévastateur. Les attaques de drones, ainsi que les barrages de missiles russes, ont laissé les civils ukrainiens à travers le pays sans chauffage, électricité ou eau courante pendant les mois d’hiver glacials.

Une ogive non explosée d’un drone iranien Shahed-131 trouvée dans la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, en octobre 2022, a été examinée le mois dernier par l’organisation d’enquête britannique Conflict Armament Research, ainsi que par l’armée ukrainienne. CAR a d’abord fourni ses conclusions à CNN.

La composition de l’ogive aide à expliquer comment l’assaut de la Russie sur l’infrastructure énergétique ukrainienne au cours des derniers mois s’est avéré si efficace.

Les analystes du groupe pensent que les ogives, qui mesurent un peu moins de deux pieds de long, ont été modifiées à la hâte avec des couches mal ajustées de dizaines de petits fragments de métal qui, lors de l’impact, se dispersent sur un grand rayon. En plus des fragments, il y a aussi 18 “charges” plus petites autour de la circonférence de l’ogive qui, lorsqu’elles sont fondues par l’explosion, peuvent percer l’armure et créer une sorte d’effet explosif “à 360 degrés”.

L’accumulation de ces éléments maximise essentiellement la capacité de l’ogive à déchiqueter des cibles telles que les centrales électriques, les réseaux de distribution, les lignes de transmission et les grands transformateurs de grande puissance. Ils rendent également les efforts de réparation beaucoup plus difficiles.

« C’est comme s’ils regardaient l’ogive finie et disaient : ‘Comment pouvons-nous rendre cela encore plus destructeur ?’ », a déclaré Damien Spleeters, l’un des enquêteurs qui a examiné l’ogive.

À un moment donné en octobre, le producteur d’électricité de l’État ukrainien, Ukrenergo, a déclaré qu’environ 40 % de l’approvisionnement électrique normal était hors ligne en raison des barrages russes. Et les dégâts se produisent beaucoup plus rapidement que l’Ukraine ne peut les réparer – Sergey Kovalenko, PDG du fournisseur d’électricité YASNO, a déclaré à CNN en décembre que “les Ukrainiens devront très probablement vivre avec des coupures de courant jusqu’à au moins fin mars”.

Les ogives ciblant les ressources du champ de bataille telles que les chars ou les pièces d’artillerie pourraient être conçues différemment, a expliqué Spleeters, avec une charge en forme frontale qui est utilisée pour des cibles plus concentrées. L’ogive examinée par CAR, cependant, a un effet de charge de forme radiale, ce qui peut entraîner une plus grande zone d’impact.

Comme CNN l’a déjà signalé, il a été découvert que les drones de fabrication iranienne déployés en Ukraine contenaient une quantité importante de composants américains et occidentaux, ce qui a conduit l’administration Biden à enquêter sur la manière dont la technologie de fabrication américaine se retrouve dans les armes.

Spleeters a déclaré à CNN que l’examen de l’ogive Shahed-131 – dont les composants n’avaient jamais été rendus publics auparavant – avait aidé les analystes à mieux comprendre comment l’Iran fabriquait ses drones.

“Il y avait eu beaucoup de spéculations sur le fait que ces explosifs étaient peut-être très rudimentaires, bon marché et simples”, a-t-il ajouté. “Mais en regardant l’ogive, il est clair que beaucoup de réflexion a été menée pour s’assurer qu’elle peut infliger autant de dégâts que possible aux infrastructures dans un large rayon.”

Le mois dernier, l’Institut pour l’étude de la guerre a découvert que les forces russes étaient devenues de plus en plus dépendantes des drones dans leur campagne contre les infrastructures critiques ukrainiennes – à tel point que leur stock de drones est déjà épuisé, quelques mois seulement après que l’Iran a commencé à les envoyer. .

La Russie et l’Iran ont toutefois convenu d’installer une usine de fabrication de drones en Russie, ce qui, selon les responsables occidentaux, permettra à la Russie de reconstituer son approvisionnement plus rapidement.