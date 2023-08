EXCLUSIF – Les derniers instants du tragique porteur K2 laissé pour mort alors que les alpinistes l’ont contourné sont révélés: seuls deux alpinistes ont tenté d’aider le père de trois enfants alors qu’il était mourant pendant deux heures lors de sa première expédition

Seuls deux alpinistes ont tenté d’aider un sherpa mourant sur la deuxième plus haute montagne du monde alors que d’autres alpinistes se déplaçaient.

Muhammad Hassan, 27 ans, gisait grièvement blessé à 1 300 pieds du sommet du K2 après avoir glissé dans une zone de goulot d’étranglement de la montagne le 27 juillet.

Le père de trois enfants aurait « glissé et est resté suspendu » avec une corde et ne pouvait pas « parler ni même entendre » alors qu’il attendait de l’aide.

L’expédition était sa première collaboration avec le groupe Lela Peak Expedition bien qu’on ne sache pas si c’était sa première en tant qu’alpiniste.

Anwar Syed, de Lela Peak Expedition, a déclaré à Mail Online que deux alpinistes « ont fait de leur mieux pour le faire tomber, mais ils n’ont pas pu le faire et il est décédé au bout de deux heures ».

Le groupe d’expédition affirme avoir offert un paiement à d’autres porteurs pour récupérer le corps, mais « tout le monde a dit qu’il était impossible de le faire descendre ».

M. Syed a déclaré que M. Hassan était beaucoup plus haut que trois alpinistes dont les corps étaient auparavant jugés irrécupérables de la montagne au Pakistan.

D’autres alpinistes ont accusé les grimpeurs d’être plus intéressés à établir des records qu’à sauver la vie du porteur.

Au lieu de l’aider, d’autres grimpeurs ont escaladé le flanc de la montagne et l’ont dépassé

Muhammad Hassan gisait mourant après avoir glissé à un endroit dangereux de la montagne

Des images montrent des dizaines de compagnons d’escalade se dirigeant prudemment vers lui, risquant leur vie alors qu’ils s’accrochaient au bord de l’étroit rebord.

Ils ont ensuite grimpé autour du jeune homme de 27 ans en détresse alors qu’ils continuaient à gravir la montagne.

Code d’éthique d’un alpiniste : qu’auraient dû faire les compagnons d’escalade d’Hassan pour l’aider ? La Fédération Internationale d’Escalade et d’Alpinisme (UIAA) avertit que tous les grimpeurs pratiquent leur sport à leurs risques et périls et sont responsables de leur propre sécurité. Fournissant des conseils aux alpinistes, le groupe – considéré comme l’instance dirigeante internationale de l’escalade et de l’alpinisme – avertit que « tous les participants aux sports de montagne doivent clairement comprendre les risques et les dangers ». Bien que l’organisation n’indique pas explicitement comment ou si les autres grimpeurs auraient dû aider Hassan – d’autant plus qu’ils peuvent s’être mis en danger – il leur est conseillé d’être « prêts à aider les autres en cas d’urgence ou d’accident et d’être également prêts ». faire face aux conséquences d’un drame ». Kristin Harila, une alpiniste norvégienne qui est passée par Hassan, a déclaré qu’elle et son équipe avaient fait tout ce qu’ils pouvaient pour l’aider mais que les conditions sur le K2 étaient trop dangereuses.

La Norvégienne Kristin Harila et son équipe qui sont passées par Hassan font partie de ceux qui ont été critiqués.

Elle est également accusée d’avoir organisé une fête peu de temps après avoir décroché le record qui l’a vue gravir 14 des plus hauts sommets du monde en un peu plus de trois mois – malgré la mort d’Hassan.

Elle a affirmé qu’elle et son équipe avaient fait tout ce qu’ils pouvaient pour aider Hassan, mais les conditions sur K2 étaient trop dangereuses pour le déplacer.

Mais l’alpiniste Philip Flämig, un Autrichien qui grimpait avec Wilhelm Steindl, a déclaré que des images enregistrées par les deux hommes à l’aide d’un drone montrent une piste d’alpinistes marchant sur le corps blessé au lieu d’aider Hassan.

«Il est soigné par une personne tandis que tout le monde pousse vers le sommet.

« Le fait est qu’il n’y a pas eu d’opération de sauvetage organisée bien qu’il y ait eu des sherpas et des guides de montagne sur place qui auraient pu intervenir. »

Il a qualifié la mort de « honte » et a déclaré qu' »une telle chose serait impensable dans les Alpes » – faisant référence au débat en cours sur la manière dont les sherpas sont utilisés dans l’Himalaya.

«S’il avait été occidental, il aurait été secouru immédiatement. Personne ne se sentait responsable de lui », a-t-il déclaré à la publication autrichienne.

« Un humain vivant a été laissé allongé pour que des records puissent être établis. »

Harila a défendu ses actions pour Le télégraphe quotidienen disant « nous avons fait tout ce que nous pouvions pour lui ».

Elle a ajouté: «Ce n’est tout simplement pas vrai de dire que nous n’avons rien fait pour l’aider. Nous avons essayé de le remonter pendant une heure et demie et mon caméraman est resté une heure de plus pour s’occuper de lui. À aucun moment, il n’a été laissé seul.

Elle a déclaré qu’étant donné les conditions, il était peu probable qu’il puisse être sauvé car il était tombé sur ce qui était « probablement la partie la plus dangereuse de la montagne où les chances d’emmener quelqu’un étaient limitées par le sentier étroit et les mauvaises conditions de neige ».

L’alpiniste norvégienne Kristin Harila (photo) a déclaré qu’elle et son équipe avaient fait tout ce qu’ils pouvaient pour aider Hassan, mais que les conditions sur le K2 étaient trop dangereuses pour le déplacer.

Les grimpeurs n’étaient qu’à 1 200 pieds du sommet du K2, la deuxième plus haute montagne du monde

Les images du décès du mois dernier montrent des gens grimpant physiquement sur Hassan alors qu’il est allongé sans défense dans la neige profonde.

La vidéo se déplace ensuite pour montrer des nuages ​​à plusieurs milliers de pieds en dessous d’eux, révélant à quelle hauteur ils se trouvaient lorsque la séquence a été prise.

L’air est si rare à cette altitude que toutes les personnes vues dans la vidéo portaient des masques à oxygène.

Il semble qu’une seule personne ait fini par l’aider, un sauveteur inconnu qui a réussi à le garder conscient pendant un certain temps avant qu’il ne décède des suites de ses blessures. Il n’y a pas eu d’opération de sauvetage pour venir en aide au jeune homme.

Steindl, qui a participé à l’ascension mais était retourné au camp de base plus tôt en raison des conditions dangereuses, a également déclaré au journal néerlandais De Telegraaf qu’il était écoeuré par l’inaction des autres grimpeurs.

«Ce fut une course très animée et compétitive vers le sommet. Ce qui s’y est passé est scandaleux.

«Une personne vivante est laissée pour compte afin que des records puissent être établis. Il n’a fallu que 3 ou 4 personnes pour le sauver. Si je l’avais vu, je serais monté pour aider le pauvre homme.

Malgré ces affirmations fortes, différents récits de la tragédie ont circulé, ce qui a entraîné une incertitude quant à ce qui s’est passé exactement tout au long du K2.

Lakpa Sherpa, un alpiniste qui était en train de grimper et qui a pris la vidéo, a déclaré à MailOnline que les images ne capturent pas ce qui s’est réellement passé :

«Certains des grimpeurs et des Sherpas ont essayé de lui sauver la vie bien qu’il soit décédé.

«Les grimpeurs ont tous dépensé beaucoup d’argent pour faire cette ascension et il y a aussi la valeur du temps pour l’ascension. Des centaines d’alpinistes ont tenté de le sauver mais ils ne peuvent pas abandonner leur mission.

«La réalité est qu’ils ont essayé de sauver la vie et c’est en dessous du grand goulot d’étranglement de Serace, où il est impossible de traverser sans corde, c’est donc une situation très difficile.

« De nombreux grimpeurs et sherpas lui ont dit de rentrer car il avait un équipement très médiocre et n’était pas bien équipé et il y avait aussi du très mauvais temps pendant la fenêtre du sommet mais il n’a pas écouté et puis il est tombé. »

«C’était très difficile de faire descendre le corps. Ils doivent atteindre le sommet de la montagne. Il n’y a qu’une petite chance pour eux.

L’alpiniste bulgare Silvia Azdreeva, qui était en voyage lorsque Hassan est décédé, a déclaré dans un message sur Facebook que l’escalade du K2 n’est pas pour les timides : « Sur le K2, il n’y a personne pour vous sauver aussi vite, vous devrez attendre jours s’il vous arrive quelque chose.

« Cette montagne n’est pas pour tout le monde. K2 a un caractère très lourd.’

L’alpiniste bulgare Silvia Azdreeva a déclaré : « Cette montagne n’est pas pour tout le monde. K2 a un caractère très lourd’

K2 – photographié depuis la ville surplombant la ville d’Askole dans la région de Gilgit-Baltistan au Pakistan – a acquis une notoriété en tant que « montagne sauvage » après que l’alpiniste américain George Bell soit descendu du sommet en 1953

Étonnamment, Wilhelm Steindl a affirmé qu’une fête avait eu lieu peu de temps après la mort de M. Hassan pour célébrer Kristin Harila, une Norvégienne qui a établi un nouveau record du monde après avoir gravi les 14 des plus hauts sommets du monde en un peu plus de 3 mois.

« Je n’y suis pas allé, j’étais dégoûté. Quelqu’un venait de mourir là-haut », a déclaré l’alpiniste furieux.

Il a révélé dans un GoFundMe mis en place pour la famille de M. Hassan qu’il laisse derrière lui trois enfants et une femme, ainsi qu’une grand-mère âgée.

Au moment de la publication, la page a déjà recueilli 63 000 £.

La nouvelle détentrice du record du monde, Kristin Harila, a déclaré à propos de la tragédie: « Mon cœur, mes pensées et mes prières vont à la famille et aux proches d’Hassan et je suis très triste de toute cette situation. »

Le K2 est considéré comme la montagne la plus dangereuse du monde car il a un taux de mortalité d’environ 19% contre seulement 6,5% sur l’Everest, selon les estimations.

Pour 20 personnes qui gravissent l’Everest, un seul atteint le K2 et il y a intrinsèquement plus de risques.

Les itinéraires sur le K2 ne sont pas aussi définis ou bien aménagés, la montée étant beaucoup plus technique avec une combinaison d’escalade de roche, de glace et alpine – et les avalanches sont également beaucoup plus fréquentes.

La montagne a acquis une notoriété sous le nom de « Savage Mountain » après que l’alpiniste américain George Bell soit descendu du sommet en 1953 où il a failli glisser jusqu’à la mort.

« C’est une montagne sauvage qui essaie de te tuer », observa-t-il après sa traîtresse d’ascension.