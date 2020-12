La représentante Ayanna Pressley dirige une résolution de la Chambre pour exhorter le président élu Joe Biden à annuler jusqu’à 50 000 $ par personne de dette étudiante fédérale. | Tom Williams-Pool / Getty Images

La représentante Ayanna Pressley est à la tête d’un groupe de démocrates de la Chambre qui veulent que Joe Biden annule la dette étudiante.

La pression monte pour que le président élu Joe Biden annule la dette étudiante fédérale. Le dernier en date: une résolution dirigée par d’éminents démocrates de la Chambre exhortant Biden à agir.

Jeudi, les représentants Ayanna Pressley (D-MA), Ilhan Omar (D-MN), Alma Adams (D-NC) et Maxine Waters (D-CA) présentent une résolution, partagée exclusivement avec Vox, qui pousse le nouvelle administration Biden pour prendre des mesures sur la dette étudiante. La résolution n’oblige pas la prochaine administration à faire quoi que ce soit, mais appelle Biden à annuler jusqu’à 50000 dollars de dette fédérale pour les étudiants emprunteurs. C’est le compagnon d’une résolution du Sénat présentée par le sénateur Chuck Schumer (D-NY) et Elizabeth Warren (D-MA) à l’automne.

«La crise de la dette étudiante est une question de justice raciale et économique et nous devons enfin commencer à la résoudre en tant que telle», a déclaré Pressley dans un communiqué accompagnant la résolution. «L’annulation de la dette étudiante à grande échelle est précisément le type de politique audacieuse et à fort impact que la coalition large et diversifiée qui a élu Joe Biden et Kamala Harris attend d’eux.

Les États-Unis ont un problème croissant d’endettement étudiant: 45 millions d’Américains doivent un total d’environ 1,6 billion de dollars en prêts étudiants, et un prêt sur 10 est en souffrance ou en défaut. La Réserve fédérale estime que le paiement mensuel typique se situe entre 200 $ et 299 $.

Les emprunteurs de couleur sont particulièrement désavantagés. Une étude de l’Université Brandeis a révélé que 20 ans après le début de l’université, l’emprunteur étudiant noir médian doit 95% de sa dette, tandis que l’emprunteur étudiant blanc médian ne doit que 6%. De 2000 à 2018, la dette étudiante médiane des jeunes emprunteurs blancs titulaires d’un baccalauréat a presque doublé, passant de 12000 $ à 23000 $. Pour les emprunteurs noirs, il a quadruplé, passant de 7 000 $ à 30 000 $, même si les familles blanches ont tendance à avoir plus de dettes cumulées que les familles noires.

La crise de la dette étudiante se superpose à d’autres crises, y compris, peut-être de manière plus aiguë à l’heure actuelle, la pandémie de Covid-19 et le ralentissement économique qui l’accompagne. Pardonner la dette étudiante ne serait pas une panacée, et c’est une idée controversée en soi, même parmi les démocrates. Mais à un moment où de nombreux Américains souffrent, de nombreux experts et politiciens y voient un moyen de redresser les torts de la justice économique et raciale et d’aider à stimuler l’économie.

«Il est significatif de voir que quatre femmes noires à la Chambre présentent le compagnon à [the Schumer-Warren resolution], parce que je pense que cela fait vraiment ressortir le fait que les Noirs et les femmes noires en particulier sont touchés de manière disproportionnée par la pandémie, et voici ce soulagement pour un autre problème qui affecte les femmes noires et les Noirs au sens large », Alexis Goldstein, responsable politique analyste chez Americans for Financial Reform, a déclaré à Vox.

Les femmes sont plus susceptibles de s’endetter et d’obtenir leur diplôme en moyenne avec 2 700 $ de dettes de plus que leurs homologues masculins. Pour les femmes noires et latines, la situation peut être particulièrement mauvaise, car elles sont également confrontées à un écart salarial qui les rend plus difficiles à rembourser.

Waters est la présidente du puissant comité des services financiers de la Chambre, et son coparrainage de la résolution est important. Plus tôt ce mois-ci, elle a écrit à Biden lui recommandant d’annuler également 50000 $.

Un chœur croissant de démocrates et de militants a un œil sur l’annulation de la dette étudiante

Il y a un débat compliqué sur la question de savoir si Biden devrait prendre des mesures unilatérales pour annuler la dette étudiante (Vox a un explicatif complet sur les arguments entourant la question). Mais une chose est claire: ce qui était autrefois une idée fermement à gauche fait désormais partie intégrante de la conversation politique dominante entre démocrates.

Biden a soutenu une législation visant à annuler 10000 dollars de dette fédérale sur les prêts étudiants, mais il subit une pression croissante pour aller plus gros et pardonner jusqu’à 50000 dollars. (Pour être sûr, de nombreux militants pensent qu’il devrait annuler complètement toute dette étudiante.) La résolution de la Chambre se concentre sur le front de 50000 dollars et explique comment Biden peut le faire.

Fondamentalement, il soutient que le secrétaire à l’Éducation a l’autorité administrative pour annuler la dette, exhorte Biden à utiliser une action exécutive en utilisant les autorités juridiques déjà accordées par le Congrès pour faire avancer la balle, et lui demande de garder à l’esprit l’écart de richesse raciale, quoi qu’il en soit. Est-ce que. Il aborde la question fiscale autour de l’annulation de la dette des prêts étudiants – il y a des questions sur la question de savoir si la dette annulée serait imposable – et exhorte le président à ordonner à l’IRS de prévenir l’obligation fiscale. La résolution demande également à Biden de prolonger la pause sur les paiements de prêts étudiants fédéraux et les intérêts mis en place sous l’administration Trump jusqu’au 31 janvier pour la durée de la pandémie.

Beaucoup de ces mesures sont celles que les avocats et les experts en politique disent que Biden pourrait prendre en vertu des autorités et des lois existantes, en particulier compte tenu de la récente action de l’administration Trump sur la dette.

Au-delà du comment de l’annulation de la dette proposée, ceux qui soutiennent la proposition de 50 000 $ se concentrent également sur le pourquoi. Le pardon n’est pas seulement une question éducative, c’est aussi une question de politique, d’économie et de race. Les partisans de l’idée soutiennent que l’annulation de la dette est un moyen d’aider les personnes qui se sont endettées afin d’obtenir une éducation et de progresser, et qu’à un moment où toute l’économie américaine a besoin d’aide, cela pourrait être une bonne forme de relance.

«Les jeunes ont été dévastés par cette crise économique, dont plus de la moitié vivent avec leurs parents. L’annulation de la dette étudiante serait un stimulant économique massif à un moment où les gens en ont désespérément besoin. C’est aussi une question d’équité raciale. Les étudiants de couleur sont plus susceptibles de contracter des prêts étudiants fédéraux et font face à des taux de défaut plus élevés », a déclaré Omar dans un communiqué. Au-delà d’être une priorité économique, a-t-elle ajouté, «c’est une nécessité morale».

Pressley, Omar et Adams ont également exhorté la Chambre à inclure l’annulation de la dette des prêts étudiants dans l’allégement Covid-19 et à présenter une législation pour annuler au moins 30 000 dollars de dette.

Les détracteurs de l’annulation de la dette étudiante soutiennent qu’il s’agit d’une politique régressive qui aiderait les personnes qui n’en ont pas besoin, puisque la majorité de la dette étudiante est due par des ménages titulaires d’un diplôme d’études supérieures. Certains ont également soulevé des questions sur l’efficacité d’un pardon stimulant. Et les experts du domaine préviennent que l’annulation doit être accompagnée de corrections plus larges du système d’enseignement supérieur; sinon, les Américains seraient de retour dans la même situation dans plusieurs années.

Une réforme plus large, bien sûr, exigerait une action d’un Congrès dans l’impasse, qui ne pouvait pas s’entendre pendant des mois, même sur un plan de relance modeste. D’où la pression pour que l’exécutif agisse.

«Tout allégement de la dette est meilleur que ce qui se passe actuellement», a récemment déclaré à Vox le directeur principal de la politique de l’enseignement supérieur à l’Education Trust.

Le grand débat sur la dette étudiante ne va nulle part

La campagne de Biden a refusé de dire s’il envisageait d’annuler 50000 $ de dette étudiante par le biais d’une action de la direction. Mais qu’il soit prêt à intervenir publiquement ou non, le problème ne disparaîtra pas.

« Les femmes du Congrès présentent la résolution à la Chambre comme un reflet de l’élan croissant du Congrès en faveur de l’action de l’exécutif sur l’annulation de la dette », a déclaré un porte-parole de Pressley dans un communiqué à Vox. «L’intention du Congrès est puissante et la membre du Congrès Pressley utilisera tous les outils législatifs pour plaider en faveur de l’annulation de la dette étudiante de bon sens.»

Alors que d’autres mesures de stimulation économique liées à Covid-19 pourraient enfin être à l’horizon, des millions d’Américains sont toujours en difficulté dans l’économie pandémique. Et même une fois la pandémie terminée, la dette étudiante pèse sur des millions de personnes. De nombreux emprunteurs ont connu non pas un mais deux ralentissements économiques majeurs en l’espace d’une dizaine d’années, et ce sont des cicatrices qui pourraient les affecter pour le reste de leur vie.

Comme mentionné, les emprunteurs de couleur en particulier ont été particulièrement lésés. Il en va de même pour les emprunteurs qui n’ont jamais terminé leurs études universitaires – parfois, les diplômes les plus chers sont ceux inachevés.

Raphaël Charron-Chénier, sociologue à l’Arizona State University qui a longuement étudié la question, estime que l’annulation de 50000 $ en annulation de prêt étudiant fédéral éliminerait 95% des ménages noirs à faible revenu. dette éducative. Il note que près des deux tiers de tous les emprunteurs à faible revenu détiennent plus de 10 000 $ de dettes d’études.

Le débat autour de la dette étudiante peut être intense. Ce n’est pas une idée aussi catastrophique que le disent ses critiques, et ce n’est pas non plus un miracle. Les sondages montrent que l’annulation de jusqu’à 50 000 $ de dette étudiante est une idée moyennement populaire, mais la popularité varie selon les groupes – les personnes ayant une dette étudiante aiment l’idée de remise plus que les personnes sans.

Alors que Biden entrera en fonction en janvier, le débat sur l’annulation de la dette étudiante deviendra probablement encore plus vif. Mais pour des millions d’Américains, l’annulation de la dette pourrait être un événement qui changera la vie. La pression sur Biden pour qu’il agisse est sûre de monter.