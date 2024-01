Exclusif : l’enquête éthique de Gaetz demande des informations au ministère de la Justice et à une femme qui aurait eu des relations sexuelles avec un membre du Congrès alors qu’elle était mineure

Le comité d’éthique de la Chambre des représentants enquêtant sur le représentant Matt Gaetz a contacté la femme avec laquelle le membre du Congrès aurait eu des relations sexuelles alors qu’elle était mineure de 17 ans, selon une source proche du travail du comité.

Cette sensibilisation, qui n’a pas été signalée auparavant, est le signe que l’enquête du comité dirigé par le GOP sur le républicain de Floride s’est récemment élargie pour inclure des questions sur des allégations de crimes sexuels.

Des sources ont déclaré que le comité avait également contacté le ministère de la Justice pour lui demander des éléments de son enquête sur Gaetz, qui comprenait des allégations de violations de lobbying, de trafic sexuel et d’entrave possible à la justice. L’enquête fédérale, qui comprenait également des allégations selon lesquelles il aurait eu des relations sexuelles avec un mineur, s’est conclue en 2023 sans aucune accusation portée contre le membre du Congrès.

Gaetz a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible, y compris avoir eu des relations sexuelles avec un mineur ou avoir payé pour des relations sexuelles.

“Ces allégations n’étaient pas vraies, n’ont jamais été vraies, et les personnes qui ont répandu ces mensonges ont été dénoncées, inculpées et emprisonnées”, a déclaré Gaetz en réponse à CNN mercredi.

Les démarches du comité d’éthique auprès de la jeune femme et du ministère de la Justice surviennent au milieu d’une nouvelle vague d’activités dans l’enquête, notamment la sensibilisation de plusieurs autres témoins et le début de la conduite d’entretiens avec des témoins. L’activité accrue sous la direction républicaine est notable étant donné que l’enquête du comité a été lancée par les démocrates de la Chambre en 2021.

Gaetz, qui a mené la charge pour évincer l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, a blâmé en privé McCarthy pour que le comité reprenne son enquête sous la direction du républicain californien.

Mais McCarthy a dénoncé ces accusations à plusieurs reprises et a déclaré que Gaetz avait travaillé pour évincer l’ancien président en raison de l’enquête éthique.

« Je ne crois pas qu’ils soient conservateurs », a déclaré McCarthy en novembre, faisant référence aux huit républicains qui ont voté pour l’évincer. «C’est Gaetz qui l’a poussé, et tout cela était basé sur une plainte éthique déposée lors du dernier Congrès. Il jetterait son pays à la poubelle pour tenter de se protéger de ce qui s’avérerait être la vérité. »

Le comité d’éthique et le ministère de la Justice ont refusé de commenter.

Le ministère de la Justice n’est pas obligé de se conformer à une demande volontaire du comité d’éthique de la Chambre des représentants, a déclaré Norman Eisen, qui a été l’avocat des démocrates de la Chambre lors de la première destitution de l’ancien président Donald Trump.

“Si une demande semble justifiée, dans le cadre du processus d’accommodement habituel entre les pouvoirs législatif et exécutif, le DOJ fournira parfois certaines informations”, a déclaré Eisen, “mais il a tendance à retenir les documents d’enquête sensibles”.

Même lorsque la Chambre émet une assignation à comparaître, le ministère de la Justice retient généralement une grande partie de ses documents d’enquête interne, a déclaré Eisen. “Ils fourniront parfois un élément de preuve spécifique lorsque la Chambre en manifestera un besoin impérieux et ne sera pas en mesure de l’obtenir autrement”, a-t-il ajouté.

Fin 2020, sous la direction du procureur général Bill Barr, nommé par Trump, le ministère de la Justice a ouvert une enquête sur les allégations selon lesquelles Gaetz aurait pu avoir des contacts sexuels avec un mineur. L’enquête s’est élargie au fil des années avant que le ministère de la Justice ne décide officiellement l’année dernière de ne pas inculper le membre du Congrès.

Dans le cadre de l’enquête tentaculaire, Joël Greenbergancien collecteur d’impôts de Floride et proche confident de Gaetz, a plaidé coupable en 2021 à six accusations fédérales, notamment pour sollicitation et paiement du mineur dans l’allégation de Gaetz pour des relations sexuelles.

Le comité d’éthique, contrôlé à l’époque par les démocrates, a ouvert son enquête Gaetz en 2021, annonçant publiquement qu’il étudiait une série d’allégations notamment que Gaetz a violé les lois sur le trafic sexuel, partagé des images ou des vidéos inappropriées à la Chambre, utilisé des drogues illicites, converti les fonds de la campagne à un usage personnel et accepté un pot-de-vin, entre autres allégations.

Le comité a reporté son enquête à la demande du ministère de la Justicequi enquêtait simultanément sur les allégations, mais a repris ses travaux après que le DOJ ait terminé son enquête sans engager d’accusations.

Une source proche du travail du panel de la Chambre dit précédemment CNN que la décision du ministère de la Justice de ne pas porter d’accusations contre Gaetz n’a pas d’impact sur ce sur quoi le comité enquêtera et n’enquêtera pas. Le comité prévoit d’examiner les mêmes allégations sur lesquelles il enquêtait lorsqu’il a ouvert l’enquête en 2021, a déclaré la source à CNN.