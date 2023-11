EXCLUSIF : L’effrayant nouveau laboratoire américain sur les chauves-souris : un centre de recherche du NIH du Colorado, financé par les contribuables et financé par les contribuables, importera des chauves-souris d’Asie et les infectera avec des maladies mortelles – dans le cadre d’un projet avec des scientifiques liés à la Chine.

Un nouveau laboratoire financé par les contribuables est en cours de construction dans le Colorado. Il importera des chauves-souris du monde entier et expérimentera des maladies dangereuses, peut révéler DailyMail.com.

Le projet de plusieurs millions de dollars est une collaboration entre l’ancien département du Dr Anthony Fauci aux National Institutes of Health, la Colorado State University (CSU) et EcoHealth Alliance (EHA), un groupe de recherche controversé au centre de la théorie des fuites en laboratoire de Covid.

Les propositions vues sur ce site Web montrent comment l’installation de 14 000 pieds carrés pourrait stocker et étudier certains des agents pathogènes les plus transmissibles de la planète, notamment Ebola, le virus Nipah et Covid-19.

Les chercheurs à l’origine de ce projet ont déclaré que le laboratoire renforcerait «la capacité de l’Amérique à étudier le rôle des chauves-souris dans la transmission des maladies et nous aiderait à devenir encore plus forts dans la recherche sur les agents pathogènes zoonotiques émergents».

Mais les sénateurs républicains, encore sous le choc du manque de réponses sur les origines du Covid, ont déclaré à DailyMail.com qu’ils craignaient que l’installation – dont la construction n’a pas commencé mais qui devrait ouvrir en 2025 – ne déclenche une « pandémie sur le sol américain ».

Le laboratoire devrait importer, héberger, élever et expérimenter des dizaines, voire des centaines de chauves-souris et sera situé sur le campus Foothill de la Colorado State University, dans la ville de Fort Collins.

Ce qui précède sont des projets de plans d’étage de l’installation pour chauves-souris de 14 00 pieds carrés. Le plan d’étage a été inclus dans les documents obtenus par le White Coat Waste Project et fournis à DailyMail.com

Des photos de chauves-souris utilisées dans un laboratoire distinct du NIH exposées par DailyMail.com

Le sénateur Joni Ernst, un républicain de l’Iowa, a déclaré à DailyMail.com : « Nous ne pouvons pas permettre que des expériences farfelues de potentiel pandémique soient déclenchées sur nos propres côtes.

« Les Américains ont suffisamment souffert des recherches risquées financées par Fauci, c’est pourquoi je m’efforce de supprimer le financement d’EcoHealth qui a canalisé l’argent des contribuables vers le laboratoire d’État chinois de Wuhan.

“Le monde ne peut pas se permettre une autre fuite de laboratoire, en particulier sur le sol américain ou à proximité de nos bases militaires.”

L’installation sera construite sur le campus Foothill Campus de la CSU à Fort Collins, situé à environ 60 milles au nord de Denver et qui compte environ 168 000 habitants.

Les résidents de Fort Collins ont déjà exprimé leurs inquiétudes concernant sa construction lors des réunions du comité de planification.

Ils craignent que le laboratoire ne propage des maladies comme le Covid-19 et ne déclenche une autre pandémie.

Le site, appelé Centre de recherche sur les chiroptères dans les documents, devrait être construit à seulement 380 pieds de la clôture frontalière du terrain universitaire jusqu’aux maisons voisines.

Le laboratoire est proposé pour importer, héberger, élever et expérimenter des dizaines, voire des centaines de chauves-souris. Sur le site Web du laboratoire de la CSU, l’installation est répertoriée comme un centre de recherche de niveau de biosécurité 2 (BSL-2).

Les laboratoires BSL-2 travaillent avec des agents pathogènes associés à des maladies humaines qui présentent un risque « modéré » pour la santé, comme l’hépatite, le VIH et la salmonelle.

Cependant, des documents plus anciens examinés par DailyMail.com suggèrent que les scientifiques voulaient infecter les chauves-souris avec les virus Covid, Ebola et Nipah.

Un document soumis par des chercheurs du CSU en décembre 2022 indique : « Nous allons infecter les chauves-souris rhinolophes avec le SRAS-CoV2 et un SRASr-CoV détecté chez ces chauves-souris. »

Le Dr Peter Daszak (photo de gauche aux côtés du Dr Anthony Fauci) supervise EcoHealth Alliance, qui participe au développement du laboratoire du Colorado. Les propositions ont été approuvées lorsque le Dr Fauci supervisait le NIAID

Ce qui précède est un rendu numérique du nouveau laboratoire de chauves-souris proposé qui sera construit sur le campus de la Colorado State University. Le rendu a été inclus dans les documents obtenus par le White Coat Waste Project et fournis à DailyMail.com

Les plans pour la nouvelle installation ont été proposés en 2019, mais le projet n’a pas été sélectionné pour recevoir un financement à ce moment-là.

Les documents fournis par le White Coat Waste Project, obtenus grâce à une demande d’Open Records du Colorado, montrent que dans un courrier électronique d’avril 2020, le Dr Greg Ebel, directeur du Center for Vector-borne Infectious Diseases de la CSU, a qualifié la CSU d'”environnement idéal pour localiser un installation de chauves-souris en raison de notre intérêt de longue date pour les infections zoonotiques et vectorielles émergentes et de notre engagement à développer des infrastructures pour soutenir la recherche dans ce domaine.

La proposition, a-t-il déclaré, “représente une opportunité unique d’accélérer rapidement la capacité américaine d’hébergement, d’élevage et d’utilisation des chauves-souris dans la recherche biomédicale”.

Près de deux ans plus tard, en octobre 2021, la CSU a reçu une subvention de 6,7 millions de dollars du NIH pour le projet.

Un budget initial avait été fixé à 8 millions de dollars, dont 6,7 millions provenaient de la subvention et le reste était fourni par la CSU.

Cependant, le budget a augmenté à 11,83 millions de dollars, la CSU augmentant sa contribution de 1,25 million de dollars à 5,08 millions de dollars.

Le calendrier du projet a également été prolongé.

La construction devait démarrer à l’été 2023 et s’achever environ un an plus tard. Cependant, aucune construction n’a commencé et la nouvelle date d’ouverture estimée est septembre 2025.

Bien que le reportage sur le laboratoire proposé ne soit pas nouveau, les documents obtenus par la WCW et fournis à DailyMail.com montrent un effort coordonné sur plusieurs années et multi-agences pour établir un groupe de recherche sur les chauves-souris et un centre de recherche initialement destiné aux agents pathogènes à confinement élevé.

Les e-mails et les notes des réunions montrent une communication et une collaboration proposée entre des personnes de l’EHA, de la CSU, de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) – le laboratoire d’où Covid-19 serait originaire – et de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID). ), anciennement dirigé par le Dr Fauci.

Justin Goodman, vice-président senior de la WCW, a déclaré à DailyMail.com : « Les dossiers décrivent des années de coordination entre l’EHA, la CSU, le NIAID de Fauci, le DOD, des collaborateurs étrangers et même l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) pour mettre en place l’installation.

«Ensemble, ces acteurs ont déployé des efforts considérables pendant de nombreuses années pour établir l’installation pour chauves-souris du CSU et ont exploité la pandémie de COVID-19 pour obtenir des fonds.» Notre document détaille les liens directs de CSU avec WIV, Ben Hu et Batwoman.

Shi Zhengli, surnommée « batwoman » pour ses travaux sur les coronavirus des chauves-souris, a travaillé au WIV tout au long de la pandémie de Covid-19.

Les premiers documents de 2017 montrent que Zhengli a assisté à un symposium organisé par la CSU qui a servi de coup d’envoi à la Global Bat Alliance, un groupe proposé de « construire et exploiter les capacités nationales et régionales pour générer une meilleure compréhension des chauves-souris et de leur écologie dans le contexte des agents pathogènes ». de préoccupation en matière de sécurité.

Des documents supplémentaires de 2018 montrent que Zhengli accepte une collaboration entre la CSU et le WIV. Elle devait assister à une conférence internationale sur les chauves-souris de la CSU, mais en février 2020, elle a refusé en raison de problèmes de sécurité liés à la pandémie émergente.

Aucune autre communication avec Zhengli n’est attestée par la suite dans les documents.

EHA, une organisation à but non lucratif basée à New York qui mène des recherches sur les virus de la faune sauvage dirigées par le Dr Peter Daszak, étudie différents coronavirus chez les chauves-souris depuis plus de 10 ans grâce au financement du NIH.

En décembre 2022, le Dr Andrew Huff, ancien vice-président de l’EHA, est devenu lanceur d’alerte et a déclaré qu’il pensait que la subvention accordée à l’organisation par le NIH était liée à la « création du SRAS-CoV-2 ».

Le Dr Huff a affirmé que la pandémie était le résultat du financement par le gouvernement américain d’une dangereuse manipulation génétique de coronavirus en Chine.

Shi Zhengli – surnommée la « Bat Lady » ou « Bat Woman » pour ses travaux sur les coronavirus des chauves-souris – a enquêté sur la possibilité que Covid ait pu émerger de son laboratoire en 2020, selon ses collègues.

Alan Rudolph, vice-président de la recherche de la CSU, a déclaré au Coloradoan que les chauves-souris seront acquises par le gouvernement du monde entier, « mises en quarantaine bien en dehors des États-Unis et jugées sûres et non malades avant de nous parvenir ».

Lorsqu’elle a été contactée pour commentaires, EHA a dirigé DailyMail.com vers un résumé Web de son travail et de sa collaboration avec CSU, mais a déclaré qu’elle ne pouvait fournir aucun autre détail pour le moment.

La CSU a dirigé ce site Web vers son communiqué de presse 2021 annonçant l’attribution de sa subvention NIH.

Le NIH et le NIAID n’ont pas renvoyé de demande de commentaires.

Le CSU est un centre de recherche de premier plan pour l’étude des chauves-souris datant des années 1980. Lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté, les chercheurs ont pu utiliser ce qu’ils savaient déjà sur les chauves-souris pour contribuer aux premières réponses en 2020.

Elle mène actuellement ses recherches sur les chauves-souris dans son Centre pour les maladies à transmission vectorielle, qui abrite l’une des seules colonies reproductrices de chauves-souris à être utilisée dans la recherche expérimentale sur les maladies virales transmises par les chauves-souris aux États-Unis.

Le Dr Ebel a déclaré dans un communiqué de presse de 2021 : « Le nouveau centre sera une installation unique en son genre dédiée au maintien des colonies de chauves-souris à des fins de recherche.

“Ce prix augmentera considérablement notre capacité à étudier le rôle des chauves-souris dans la transmission des maladies et nous aidera à devenir encore plus forts dans la recherche sur les pathogènes zoonotiques émergents.”

Le Dr Ebel a déclaré que l’installation était proposée pour abriter une colonie reproductrice de chauves-souris frugivores “connues pour être des réservoirs naturels d’hénipavirus, de filovirus et de coronavirus”.

Le qualifiant de premier du genre au monde, il a déclaré que le laboratoire constituerait une ressource importante pour mener des travaux expérimentaux impliquant des agents pathogènes à haut confinement, tels qu’Ebola, grâce à un partenariat avec l’EHA, le NIAID et les Rocky Mountain Laboratories, une société de chauve-souris basée au Montana. laboratoire que DailyMail.com a récemment révélé bricolait des coronavirus un an avant la pandémie de Covid-19.

Le représentant républicain du Montana, Matt Rosendale, s’efforce d’annuler le financement de recherches similaires dans le laboratoire du NIH de son État d’origine.

Il a déclaré à DailyMail.com : « Les contribuables ne devraient pas financer EcoHealth Alliance ou la construction de nouveaux laboratoires américains qui importent des chauves-souris asiatiques pour des recherches risquées sur des virus susceptibles de provoquer une pandémie sur le sol américain.

“Mes amendements de bon sens au projet de loi de dépenses du NIH pour 2024 répareraient une partie des dommages causés par Anthony Fauci en annulant le financement des programmes de recherche du NIH qu’il soutenait et qui mettaient en danger la santé publique et la sécurité nationale.”

L’installation sera construite à seulement 380 pieds de la clôture frontalière du terrain universitaire jusqu’aux maisons voisines et en novembre 2022, le comté qui abrite le CSU a annoncé une réunion publique pour discuter des plans pour le laboratoire de chauves-souris. Un avis a été…