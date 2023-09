EXCLUSIF : Leander Paes et Mahesh Bhupati pourraient à nouveau s’associer pour Wimbledon Legends

Sans doute le meilleur duo de double d’Inde, Leander Paes et Mahesh Bhupathi avaient forgé un partenariat incroyablement réussi au cours des années où ils ont joué ensemble. Ensemble, ils ont remporté trois titres du Grand Chelem en double masculin et 25 titres du circuit ATP, se sont hissés au premier rang mondial et détiennent également le record de la plus longue séquence de victoires en double à la Coupe Davis (24 victoires entre 1997 et 2010).

Le duo s’est récemment réuni à nouveau en dehors du terrain, alors qu’ils ont collaboré en tant qu’ambassadeurs d’une marque de vêtements. Populairement connus sous le nom d’Indian Express, Paes et Bhupati, dans une conversation exclusive avec News18, ont parlé de leur nouvelle association pour le tennis, de l’état actuel du sport, et ont également expliqué pourquoi il faudra une décennie à l’Inde pour remporter un Grand Chelem.

Il y a quelques mois, Rohan Bopanna a laissé entendre qu’il n’aurait peut-être même pas la chance de participer aux Jeux olympiques de Paris en raison du manque d’options en tant que partenaire.

Q) Selon vous, où manque-t-il au tennis indien ?

Mahesh: N’importe quel sport peut être développé, mais il faut avoir un système et un soutien derrière lui. La profondeur de l’équipe indienne de cricket est de cinq équipes supérieure à celle de n’importe quelle équipe de cricket dans le monde, car elle est systématiquement financée du haut au niveau local par le BCCI (le Conseil de contrôle du cricket en Inde). Si les fédérations assument cette responsabilité, nous aurons suffisamment de talents dans tous les sports dans notre pays pour faire émerger des leaders mondiaux. Mais jusqu’à ce que quelqu’un fasse cela, ces questions continueront à affluer et nous donnerons la même réponse.

Léandre: Je suis d’accord avec Mahesh. Le cricket a une manière phénoménale de mélanger ses champions passés, actuels et futurs dans les différentes ligues que nous avons. Si vous regardez la BCCI, le montant des fonds qu’elle offre au niveau des clubs est phénoménal. À Colaba (au sud de Mumbai), nous pourrions avoir environ 2 000 clubs et dans le Maharashtra, il y aurait environ 2 lakh de clubs. J’ai donc toujours cherché à apprendre des autres sports, et même si d’autres athlètes se plaignent du fait que le cricket prend toute l’attention, le temps et les sponsors, je pense que c’est le moment idéal pour apprendre d’eux. Si les associations d’autres sports peuvent soutenir leurs athlètes, je pense que c’est ainsi que l’on fait des champions. Je pense que 90 pour cent des talents en Inde sont encore inexploités car ils se trouvent tous dans les zones rurales. Ces enfants ont plus faim mais ils n’ont pas les ressources nécessaires pour venir dans les villes métropolitaines où se trouvent la plupart des centres de formation.

Q) Mais ne pensez-vous pas que nous sommes dans un triste état en ce qui concerne le tennis indien ? Sania Mirza, qui a pris sa retraite plus tôt cette année, a mentionné qu’il faudra au moins 6 à 8 ans pour avoir un autre champion de tennis indien sur la scène internationale.

Léandre: Sania a raison et elle a été humble lorsqu’elle a dit que cela prendrait six ans. Je pense qu’il faudra un peu plus de 10 ans à un jeune indien pour remporter un grand chelem. Mahesh et moi en avions discuté plus tôt et le numéro 1 mondial de 14 ans est Samir Banerjee qui est indien et a également remporté le Wimbledon des moins de 14 ans 2021. Donc, si vous regardez encore quatre années chez les juniors et quatre autres années chez les seniors, vous envisagez une période de huit à dix ans. Si cet enfant reste affamé, heureux et sans blessure, nous pourrions avoir un champion du monde en lui. .

Mahesh: Nous sommes coupés du même tissu, donc je suis d’accord avec Léandre (sourire). Même s’il y a eu une légère accalmie, il y a désormais beaucoup plus d’enfants qui pratiquent le tennis. Une Tennis Premier League, à mon avis, est le meilleur moyen de promouvoir cela. Cependant, il faudra sept à huit ans pour reconstruire des champions au niveau du Grand Chelem. J’ai remarqué une légère tendance à la baisse au cours des cinq dernières années, mais je constate maintenant une [growing] nombre d’enfants jouant au tennis, ce qui est extrêmement encourageant.

Q) Pouvons-nous vous voir tous les deux faire équipe, peut-être pour le double des légendes à Wimbledon ?

Léandre: Nous restons tous les deux en forme et vous nous verrez peut-être à Wimbledon l’année prochaine. J’ai joué depuis quelques mois donc mes volées sont devenues un peu rouillées (rires) mais un peu de pratique et tout ira bien. Ce sera amusant de retrouver le terrain avec Mahesh.

Mahesh: Si une opportunité réaliste se présente, alors pourquoi pas ? Mais comme Leander l’a mentionné, nous ne nous entraînons pas tous les jours, donc il nous faudra du temps pour entrer sur le terrain et sortir ces toiles d’araignées en premier.

Q) Parlez-nous de votre association avec US Polo Assn et de leur dernière campagne « Legends Forever, Play Together ».

Léandre: C’est une marque tellement naturelle qui nous convient à tous les deux. Pour moi en particulier, c’est merveilleux de faire partie de la famille US Polo Assn. J’adore leurs vêtements qui sont à la fois sportifs et classe et chic.

Mahesh: Lorsque nous étions en pourparlers pour cette campagne, les valeurs de leur marque nous ont interpellés et la campagne avait du sens. Je suis quelqu’un qui n’approuvera quelque chose que si je vais l’utiliser et si je peux m’y associer. Je suis heureux de m’associer à nouveau à Leander pour cette campagne.