EXCLUSIF: le second mandat de Trump ramènerait la “meilleure” relation avec la Hongrie, selon le ministre des Affaires étrangères

La Hongrie gagnerait probablement à voir l’ancien président Trump revenir au pouvoir, car les deux pays ont entretenu les “meilleures relations politiques de tous les temps” pendant son administration, a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères à Fox News Digital.

“Certainement, nous travaillons avec ceux qui sont élus ici aux États-Unis”, a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto à Fox News Digital aux Nations Unies. “Eh bien, mais nous devons être honnêtes : si vous regardez la relation, la relation politique sous l’administration conservatrice ou républicaine et sous l’administration démocrate, il y a un grand changement.

“Sous le mandat du président Trump, nous avons eu la meilleure relation politique de tous les temps entre les deux pays, [the] meilleure relation de tous les temps”, a-t-il poursuivi. “Nous respectons beaucoup le président Trump.”

Lorsqu’on lui a demandé si la Hongrie aimerait voir Trump revenir à la Maison Blanche, Szijjarto a déclaré qu’il ne pouvait que dire qu’il était “à peu près sûr” que la même “meilleure” relation entre les États-Unis et la Hongrie reprendrait si l’ancien président se présentait et gagnait en 2024. .

La Hongrie est l’un des principaux gouvernements conservateurs d’Europe. Le Premier ministre hongrois Victor Orban a entamé cette année son quatrième mandat à la tête de son pays, bien que des nations étrangères l’aient accusé d’éroder la démocratie.

Szijjarto a détourné de telles affirmations, affirmant que l’Union européenne ne définit la démocratie que comme “au cas où les libéraux gouverneraient”.

“Ce n’est pas le cas en Hongrie parce que nous sommes un gouvernement patriotique de centre-droit, chrétien-démocrate, définitivement contre le courant dominant libéral”, a expliqué Szijjarto. “Ils nous détestent, et, vous savez, puisque nous réussissons, nous sommes une sorte de preuve que ce n’est pas seulement le courant dominant libéral qui peut être progressiste et réussir. Une stratégie politique conservatrice peut aussi réussir. Et ils détestent ce fait .”

Le ministre des Affaires étrangères a évoqué des “changements révolutionnaires” dans l’industrie automobile, tels que l’établissement de la fabrication de batteries électriques en Hongrie – l’un des “cinq plus gros investissements en Europe” au cours de la dernière décennie – ainsi que le premier pays de l’Union européenne à approuver le Paris Accord sur le climat.

Szijjarto a convenu avec d’autres dirigeants qui ont pris la parole à l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) cette semaine qu’il n’est “pas question” que la crise climatique soit “parmi les principales priorités”. Il a noté que la Hongrie avait réduit ses émissions – avec pour objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2050 – tout en augmentant son PIB.

L’année dernière, le Parlement européen a noté que si la Hongrie avait réduit ses émissions, elle l’avait fait à un “rythme plus lent” ces dernières années, mais qu’une majorité (60%) de Hongrois s’attendent à ce que le gouvernement national s’attaque aux problèmes du changement climatique.

“C’est une question très importante pour nous, même si nous abordons cette question de manière pragmatique”, a déclaré Szijjarto. “Donc, pour nous, économie, compétitivité et protection de l’environnement doivent aller de pair. Si cet équilibre entre les deux est rompu, alors cela met en danger la crédibilité des efforts.

“Alors, pour nous, qu’est-ce que [the] le plus important est d’avoir des efforts crédibles à cet égard et de maintenir l’équilibre entre la compétitivité et la protection de l’environnement.”

De manière controversée, la Hongrie s’est opposée à de nouvelles sanctions contre la Russie en réponse à son invasion de l’Ukraine. Szijjarto a déclaré que les sanctions déjà en place blessaient les mauvais pays.

“Les sanctions sont plus nocives pour nous, Européens, que pour les Russes”, a-t-il affirmé. “La sécurité de l’approvisionnement énergétique en Europe a pratiquement disparu. Il y a une crise de l’approvisionnement énergétique, non seulement du point de vue des prix, mais aussi du point de vue du volume, sans parler de l’inflation, sans parler de l’alimentation des prix …

“La politique de sanctions n’a donc pas donné les résultats attendus par l’Union européenne et les institutions de Bruxelles.”