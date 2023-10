Le président d’une organisation à but non lucratif de la ville de New York s’est vanté d’avoir hébergé un poste de police chinois prétendument illégal devant le maire Eric Adams lors d’un gala en 2022, selon des séquences vidéo.

Lors du banquet du 24e anniversaire de l’Association America Changle, son président, Lu Jianshun, est monté sur scène et a déclaré que l’organisation avait créé un « Département de police de Fuzhou » au sein de son siège, images de l’événement du 26 septembre 2022. montre. La vidéo montre également qu’Adams était assis au premier rang.

« En 2020, nous avons collaboré avec le tribunal du district de Changle pour créer ce que l’on appelle le Centre de règlement des différends chinois à l’étranger pour les affaires étrangères et pour aider nos concitoyens de Changle à lutter pour leurs droits et intérêts judiciaires », a déclaré Lu Jianshun lors de son discours au banquet de 2022 : qui a été traduit en anglais pendant qu’il parlait, des images montre.

« Au tout début de l’année 2022, afin de mieux mettre en œuvre la politique du gouvernement de la mère patrie en faveur des Chinois d’outre-mer, notre conseiller de notre association – dont fait partie – notre conseiller de notre association, M. Lu Jianwang, a été invité à participer à l’ouverture de « The World End Of The World », qui est la plate-forme du réseau Overseas 110 fondée par le Bureau de la sécurité publique de Fuzhou, et qui a également été chargée de créer le département de police de Fuzhou au sein de l’Association Changle d’Amérique », a déclaré Lu Jianshun. .

Le tribunal de district des États-Unis dans le district oriental de New York descellé une plainte déposée en avril 2023 accusant deux membres de l’Association America Changle – dont Lu Jianshun, Lu Jianwang – de complot en vue d’agir en tant qu’agents de la République populaire de Chine et de crimes liés à l’ouverture et à l’exploitation d’un poste de police illégal à l’étranger. (EN RELATION : EXCLUSIF : Des sociétés de capital-risque américaines ont participé aux concours de « transfert de technologie » du gouvernement chinois)

26/09/2022 – Avec @NYCMaire Eric Adams, assis à quelques pas de là, le responsable de l’association America Changle a utilisé un traducteur anglais pour dire que le « BUREAU DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DE FUZHOU » a confié à Lu Jianwang la tâche de « mettre en place le DÉPARTEMENT DE POLICE DE FUZHOU » au sein de leur organisation à but non lucratif de New York.@DailyCaller pic.twitter.com/8qdENmOq2T — Philip Lenczycki 蔡岳 (@LenczyckiPhilip) 20 octobre 2023

Plainte non scellée du district oriental de New York États que « Lu Jianwang et d’autres » exploitaient un « poste de police non officiel » pour le compte de la branche de Fuzhou de la « principale agence nationale chargée de l’application de la loi », le ministère de la Sécurité publique. En janvier 2022, le Bureau de la sécurité publique de Fuzhou avait ouvert 30 commissariats de police internationaux de ce type, surnommés « 110 commissariats à l’étranger », selon la plainte.

Le ministère de la Sécurité publique a ordonné à Lu Jianwang « d’identifier les emplacements des personnes chinoises ayant des intérêts aux États-Unis », y compris un dissident vivant en Californie, affirme la plainte.

Le New York Post a signalé que des sources proches du maire affirment qu’Adams ne connaissait pas le poste de police de l’America Changle Association au moment du banquet de l’organisation à but non lucratif. Cependant, des séquences vidéo montrent Lu Jianshun discutant du poste de police et de ses opérations pendant le gala, avec Adams assis au premier plan.

« Nous avons créé une nouvelle division au sein de notre association, qui aide tout le monde à récupérer son permis de conduire, à s’inscrire et à obtenir sa carte d’identité dans sa ville natale », a déclaré Lu Jianshun lors du gala 2022.

Plus tard dans la soirée, Adams a été accueilli sur scène et a prononcé un discours faisant l’éloge de l’America Changle Association, images de l’événement. montre. Adams a été rejoint sur scène par Lu Jianwang et Chen Jinping, qui feront tous deux face à des accusations fédérales, selon aux photos publiées dans un article d’outremer.fjsen.com.

« Il s’agit d’une organisation tellement importante pour responsabiliser notre communauté sino-américaine, en particulier celle du district de Changle dans la province du Fujian », a déclaré Adams lors de son discours lors du banquet de 2022, selon des images de l’événement. « En tant que ville, c’est un homme et une femme d’affaires importants, vous êtes le fondement de cette communauté en général, mais dans toute cette ville. »

« Votre organisation a joué un rôle déterminant dans nos efforts visant à fournir un soutien vital à nos nouveaux New-Yorkais et à leurs descendants », a poursuivi Adams. « Et donc, je vous célèbre à l’occasion de ce 24e anniversaire pour vos contributions culturelles et la façon dont vous continuez à faire de cette ville un endroit idéal pour élever des enfants et des familles. »

Adams a également reconnu la présence de plusieurs autres politiciens démocrates de New York, images de l’événement. montre.

« Je suis particulièrement heureux de partager la table avec notre extraordinaire conseillère municipale, Sandra Ung, et notre grand sénateur de l’État de New York, le sénateur John Liu, qui ont des voix fortes qui parlent au nom de votre communauté », a déclaré Adams.

Après son discours, Adams a remis à Lu Jianshun un « certificat de reconnaissance ». selon aux images d’événements.

Outre Adams, plusieurs autres hommes politiques démocrates de New York ou leurs représentants sont également montés sur scène lors du banquet, comme le montrent les images. Cela comprenait un membre du conseil municipal de New York Sandra Ungsénateur de l’État de New York. John Liu et la « liaison communautaire » de la représentante américaine Grace Meng. Sydney Liqui ont tous prononcé des discours en mandarin.

Winnie Gréco, assistant spécial à Adams, a également prononcé un discours en mandarin, images de l’événement montre.

Au cours de son discours, Greco a accueilli sur scène plusieurs membres du personnel du bureau d’Adams ainsi que deux agents de la police de New York, demandant au public de contacter le bureau du maire pour obtenir de l’aide dans la gestion d’une petite entreprise ou pour des questions d’immigration. selon aux images d’événements.

En avril 2023, le DCNF a rapporté qu’Adams et le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer avaient apparemment assisté à une collecte de fonds en 2022 pour Meng avec Lu Jianwang au restaurant Crown One à New York.

Meng a assisté à plusieurs événements aux côtés de Lu Jianwang, notamment l’ouverture en septembre 2016 du siège de l’America Changle Association à Manhattan, a rapporté la DCNF. Pendant l’événement, Meng se tenait aux côtés de Lu Jianwang lors de la cérémonie d’inauguration, photos de l’événement montré.

Adams, Greco, Meng, Li, Liu et Ung n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

L’Association America Changle, Chen et les frères Lu n’ont pas pu être contactés pour commenter.

