Le représentant républicain du Texas, Troy Nehls, présentera jeudi à la Chambre une version de la législation du sénateur de l’Iowa Joni Ernst, permettant aux États de demander au gouvernement fédéral tout matériel nécessaire pour terminer la construction du mur frontalier.

Le Daily Caller a d’abord obtenu le projet de loi, intitulé BUILD IT Act. La législation exigerait spécifiquement que le gouvernement fédéral transfère tout matériau associé à la construction de la barrière frontalière sud vers n’importe quel État, sur demande, pour l’usage initial de ces matériaux. En mai, Ernst a initialement présenté le projet de loi au Sénat.

Des États comme l’Arizona et le Texas ont pris des mesures pour poursuivre la construction de leurs sections du mur frontalier qui sont restées inachevées. (EN RELATION : Le représentant Nehls nomme Trump comme président après que McCarthy a déclaré à la conférence qu’il ne se présenterait plus)

« La frontière ouverte du président Biden a été une invitation ouverte à plus de huit millions d’immigrants illégaux et une porte d’entrée permettant aux terroristes d’infiltrer notre pays. Au lieu de sécuriser la frontière, l’administration Biden vend aux enchères les matériaux des murs frontaliers déjà achetés pour quelques centimes par dollar. C’est un signe clair adressé aux contribuables et aux immigrés clandestins que la sécurité des frontières n’a pas d’importance pour cette administration », a déclaré Ernst au Caller avant que Nehls ne présente le projet de loi à la Chambre.

« J’ai une solution simple, Monsieur le Président : utiliser les matériaux frontaliers, mettre fin au gaspillage financé par les contribuables et arrêter le flux sans précédent de migrants illégaux et cette menace pour la patrie en construisant le mur et en l’achevant ! » Ernst a ajouté. (EN RELATION : EXCLUSIF : le sénateur Joni Ernst présentera une législation pour terminer la construction du mur frontalier avant la fin du titre 42)

L’administration Biden a mis fin au Titre 42 le 11 mai. Le Titre 42 est une mesure de santé publique émise en réponse à la pandémie de COVID-19 qui permet au Département de la Sécurité intérieure (DHS) d’expulser rapidement les migrants pour des raisons de santé publique.

Les agents frontaliers ont rencontré un nombre record de deux millions de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique en 2021. Au cours de l’exercice 2021, ils ont saisi 3,31 milliards de dollars de produits contrefaits, soit environ 319 000 livres sterling de marijuana, plus de 190 000 livres de méthamphétamine et plus de 97 000 livres de cocaïne.

Biden signé un décret pour arrêter la construction du mur frontalier en janvier 2021.

“L’une des premières choses que Joe Biden a faites lorsqu’il a pris ses fonctions a été d’arrêter la construction du grand et magnifique mur frontalier du président Trump”, a déclaré Nehls au Caller.

«Comme si cela ne suffisait pas, l’administration Biden vend désormais aux enchères des matériaux payés avec l’argent durement gagné des contribuables américains pour une somme dérisoire en retour. Je suis fier de présenter un projet de loi avec mon collègue du Sénat, Joni Ernst, pour arrêter le flux de mauvais hommes dans notre pays et terminer la construction du mur frontalier, car l’administration Biden ne se soucie pas de sécuriser nos frontières et de donner la priorité à l’Amérique. il ajouta.