EXCLUSIF : le représentant du GOP, Ken Buck, présente une législation visant à cibler les soins de santé financés par le gouvernement fédéral pour les immigrants illégaux

Le représentant républicain du Colorado, Ken Buck, a présenté une législation interdisant l’allocation de fonds fédéraux aux soins de santé des immigrants illégaux, selon un communiqué de presse obtenu exclusivement par la Daily Caller News Foundation.

L’assurance maladie sans impôt fédéral pour les étrangers illégaux Acte cherche à modifier l’Affordable Care Act pour clarifier que les fonds fédéraux ne peuvent pas être utilisés pour compenser les primes d’assurance maladie ou pour fournir d’autres avantages aux non-citoyens et à ceux qui ne sont pas légalement aux États-Unis. Avec Buck, la représentante républicaine du Colorado, Lauren Boebert, a co-parrainé le une législation qui s’adresse au ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) et au département du Trésor américain, selon le communiqué de presse.

« L’argent des contribuables ne devrait pas financer les soins de santé des non-citoyens. Pourtant, les démocrates utilisent furtivement les dérogations à l’article 1332 pour accorder des soins de santé gratuits aux immigrants illégaux », a déclaré Buck dans un communiqué. « C’est une gifle pour les travailleurs américains qui subventionnent cette couverture avec l’argent de leurs impôts tout en renonçant eux-mêmes aux soins médicaux. Ce projet de loi garantit que les besoins du peuple américain passent en premier et non en dernier.

Le HHS et le Département du Trésor ont approuvé en juin de l’année dernière l’amendement de renonciation à l’innovation de l’État du Colorado en vertu de l’article 1332 de la loi sur les soins abordables, que la législation de Buck vise directement pour permettre à l’argent des contribuables de financer les soins de santé des immigrants illégaux, selon le communiqué de presse. (EN RELATION : EXCLUSIF : les républicains proposent d’interdire aux États de financer l’assurance maladie pour les immigrants illégaux)

Ken Buck — Pas de taxe fédérale… par Fondation des nouvelles des appelants quotidiens

« Aucun montant versé à un État en vertu du présent paragraphe ne peut être utilisé pour compenser le coût de la couverture d’assurance maladie (y compris par le biais de réductions de primes ou de partage des coûts) ou pour fournir tout autre avantage à une personne qui n’est pas un citoyen ou un ressortissant de l’État. États-Unis ou un étranger légalement présent aux États-Unis », indique le projet de loi.

En plus d’interdire l’argent des contribuables pour financer les immigrants illégaux, la législation demande également que toute dérogation accordée avant l’approbation du projet de loi soit annulée, selon le texte.

« Je suis fier de co-parrainer le projet de loi sur l’assurance maladie des étrangers illégaux, une initiative que je défends aux côtés de mon compatriote Coloradan, le membre du Congrès Ken Buck », a déclaré Boebert dans un communiqué. « Je suis fermement convaincu que l’argent des contribuables devrait être consacré au bien-être de nos citoyens et de nos résidents légaux et qu’en tant que tel, il ne devrait pas être utilisé pour fournir une assurance médicale à ceux qui séjournent illégalement dans notre pays. »

Ni le HHS ni le Département du Trésor n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de la DCNF.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur de presse légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].