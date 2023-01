Exclusif : le projet SOS On Hydel d’Uttarakhand Town avant l’apparition de fissures

Les habitants de la “ville en train de couler” Joshimath dans l’Uttarakhand ont écrit trois fois au ministre en chef Pushkar Singh Dhami le mois dernier, l’alertant sur les répercussions des explosions dans les tunnels du projet NTPC hydel à proximité, lettres consultées par NDTV show. Le sol a tremblé et les premières fissures dans les maisons et les routes ont commencé à apparaître en raison des explosions du projet en cours de construction, à quelques kilomètres de la ville sainte, en décembre même, lorsque des habitants paniqués ont exhorté le ministre en chef à agir. Cependant, aucune mesure préventive n’a été prise, ont indiqué les habitants. NTPC a écarté tout lien entre son projet et la tragédie de Joshimath.

Les résidents ont écrit trois lettres, chacune avec une urgence croissante, à mesure que les fissures s’élargissaient. La situation s’est aggravée, et maintenant plus de 600 familles sont évacuées de Joshimath après l’effondrement d’un temple, et plusieurs maisons ont développé de larges fissures.

“Nous avons demandé au gouvernement d’Uttarakhand et au DM depuis l’année dernière de prendre note des explosions dans les tunnels du NTPC qui provoquent des vibrations dans toute la région. Lorsque nos maisons ont commencé à avoir des fissures initiales en décembre de l’année dernière, nous avons écrit plusieurs lettres à le gouvernement, mais n’a jamais reçu de réponse. Le sous-ministre s’est rendu une fois, mais aucune mesure n’a jamais été prise pour résoudre la crise. Nous avons maintenant atteint un point où Joshimath peut couler à tout moment », a déclaré Thakur Singh Rana, un hôtelier qui a a subi une perte de Rs 7 crore car le bâtiment de son hôtel a développé des fissures massives et s’est incliné vers un bâtiment, a déclaré.

Le magistrat du district de Chamoli, Himanshu Khurana, a reconnu que les habitants lui avaient écrit, ainsi qu’au ministre en chef, mais qu’il “ne savait pas quoi faire”. Il a également déclaré que la NTPC avait déclaré à l’administration qu’elle suivait toutes les directives.

“Oui, les habitants m’ont écrit, ainsi qu’au CM. J’ai visité la zone également en décembre, mais honnêtement, je ne savais pas quoi faire. Parce que nous devions d’abord déterminer pourquoi les fissures se produisent. Sinon, toute action que nous prenons sans savoir la cause pourrait également se retourner contre nous. C’est pourquoi je n’ai rien pu faire », a répondu M. Khurana.

NTPC a écarté tout lien entre son projet et l’affaissement du terrain à Joshimath. Dans un communiqué officiel, il a déclaré que le tunnel NTPC ne passe pas sous la ville et qu’aucun travail de dynamitage n’est en cours sur le site pour le moment. “Des tunneliers sont utilisés pour la construction”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement de l’État est passé à l’action, déployant des hélicoptères et mettant les services de secours et de secours à la vitesse supérieure alors que la ville, porte d’entrée de plusieurs pèlerinages religieux, menace de couler. Toutes les activités de construction dans et autour de Joshimath dans le district de Chamoli, dans l’État, y compris les mégaprojets comme la route toutes saisons de Chardham (contournement Helang-Marwari) et le projet hydel du NTPC, ont été interrompues à la demande des résidents.

On pense que Joshimath est le siège d’hiver de Lord Badrinath, dont l’idole est ramenée du temple principal de Badrinath au temple Vasudeva à Joshimath chaque hiver. C’est aussi la porte d’entrée du sanctuaire sikh Hemkund Sahib.

Il fait partie de l’une des régions les plus sismiques du pays – officiellement classée comme zone-V (zone d’intensité très sévère).

Le Centre a formé un groupe d’experts pour mener une “étude rapide” de l’affaissement des terres qui examinera les effets de l’affaissement des terres sur les établissements humains, les bâtiments, les autoroutes, les infrastructures et les systèmes fluviaux.

Les habitants disent que le changement climatique et le développement constant des infrastructures sont à blâmer. Les experts affirment qu’une variété de facteurs – liés à la fois à l’activité humaine et naturelle – ont conduit à l’affaissement. Les facteurs ne sont pas récents, ils se sont accumulés sur une longue période, a déclaré le directeur de l’Institut de géologie de l’Himalaya de Wadia, Kalachand Sain.

Joshimath abrite également l’une des principales bases militaires près de la frontière entre l’Inde et la Chine. La route frontalière cruciale Joshimath-Malari dans le district de Chamoli qui relie la frontière chinoise aurait développé des fissures à plusieurs endroits en raison de glissements de terrain.

Le gouvernement de l’État a déclaré que les personnes dont les maisons sont touchées et doivent quitter les lieux toucheront 4 000 roupies par mois à titre de loyer pour les six prochains mois du fonds de secours du ministre en chef.