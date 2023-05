EXCLUSIF Le petit village suisse au bord de l’anéantissement par un éboulement massif

Un éleveur laitier a raconté qu’il était le dernier homme à quitter un village suisse dont les habitants ont tous évacué sous la menace d’être anéantis par un énorme éboulement.

Père de quatre enfants, Giorgin Bonifazi a fermé sa maison après s’être assuré que son précieux troupeau de 32 bovins – qu’il traite comme s’il s’agissait de ses propres enfants – était en sécurité après avoir reçu l’ordre de partir avec le reste de la population de Brienz.

Le hameau pittoresque est devenu une épée de Damoclès des temps modernes, alors qu’une montagne de plus de deux millions de tonnes est sur le point de s’effondrer et de l’effacer de la surface de la terre.

Giorgin, 59 ans, a maintenant emménagé dans la maison de sa belle-mère, avec sa femme Annette et leur fille de 15 ans, tandis que ses vaches ont été temporairement hébergées dans une grange communale – tandis que son troupeau de moutons a été laissé se débrouiller tout seul dans les champs autour de Brienz.

Montrant à MailOnline une photo de sa maison, avec l’imposante montagne en arrière-plan, Giorgin a déclaré: “ J’ai vécu à Brienz toute ma vie et ces dernières années, nous nous sommes habitués aux fissures apparaissant dans les murs et dans les bâtiments.

Sur la photo : Giorgio Bonafazi avec son entendu parler de vaches laitières. Giorgin, 59 ans, a maintenant emménagé dans la maison de sa belle-mère, avec sa femme Annette et leur fille de 15 ans, tandis que ses vaches ont été temporairement hébergées dans une grange communale.

Sur la photo: le village suisse de Brienz, qui a été évacué en raison de l’éboulement imminent

« Dans une de mes granges, le sol ne touche plus le mur et il y a un énorme vide, qui s’est considérablement agrandi ces dernières années.

« Dans l’un des champs adossés à ma maison, une fissure massive est apparue du jour au lendemain sur plusieurs mètres et j’ai pu y mettre mes pieds et une fourche. »

Câlinant l’un de ses veaux bien-aimés dans une grange temporaire, il a ajouté: «Le pouvoir destructeur que la montagne pourrait apporter est terrifiant à penser et nous avons donc suivi les conseils des autorités et sommes partis – seul un fou resterait.

«La nuit, vous pouviez entendre les rochers rebondir sur le flanc de la montagne, ils ressemblaient à un train, mais au bout d’un moment, vous vous y êtes habitué, mais pas cette fois.

« Ils semblaient descendre plus fréquemment et en plus grande quantité, certains d’entre eux atterriraient dans le champ à l’arrière de ma maison. »

« Si la montagne cède et que la paroi rocheuse s’effondre, elle passera comme une avalanche et détruira tout.

« Le problème, c’est que personne ne sait quand nous pourrons rentrer, c’est juste une question d’attendre et de regarder et d’espérer que quand ça descendra, le village sera épargné. »

Pendant ce temps, un expert en géologie a déclaré à MailOnline que l’éboulement a le potentiel de traverser à plus de 120 mph en effaçant tout sur son passage.

Le professeur émérite Simon Low fait partie d’une équipe de scientifiques et d’experts qui surveillent une énorme masse de roches et de rochers qui domine le hameau et qui ne semblerait pas déplacée sur un paquet Toblerone.

Les 84 habitants ont reçu l’ordre de sortir la semaine dernière et une zone d’exclusion stricte a été mise en place autour de la zone avec des unités de la police et de la protection civile sur les barrages routiers.

S’exprimant depuis son bureau à l’ETH Zurich, le professeur Low a expliqué que le sort de Brienz était entre les mains de plus de deux millions de tonnes cubes de flanc de montagne.

Il a expliqué à MailOnline comment un système de caméras et de capteurs est focalisé sur la montagne en surveillant attentivement tout changement, l’accent étant mis sur une « île » de rochers au milieu.

Sur la photo : la maison familiale de l’agriculteur Giorgio Bonafazi. Giorgin a déclaré: « J’ai vécu à Brienz toute ma vie et ces dernières années, nous nous sommes habitués aux fissures apparaissant dans les murs et dans les bâtiments »

Sur la photo : le village de Brienz. Giorgin a déclaré: « Si la montagne cède et que la paroi rocheuse tombe, elle passera comme une avalanche et détruira tout »

Le professeur Low a déclaré: «On ne sait toujours pas exactement ce qui se passera car nous ne pouvons pas prédire avec certitude dans quelle direction les rochers descendront le long de la montagne.

«Nous parlons d’une quantité massive de rochers, de pierres, de rochers et nous espérons évidemment que lorsqu’il tombera – et ce sera le cas à un moment donné – il manquera le village.

«Mais en raison de l’incertitude, nous avons adopté l’approche la plus sûre possible et évacué tout le monde de l’intérieur, les gens, le bétail et maintenant personne n’est autorisé dans la zone en aucune circonstance.

«Nous utilisons un système de caméras, de moniteurs et de capteurs pour détecter tout mouvement et je regarde les événements en temps réel depuis mon bureau à Zurich et une autre équipe se trouve à quelques kilomètres de Coire à Brienz.

« Le pire scénario serait la glissade qui dévale la pente à environ 200 km/h, la vitesse d’une avalanche, et dans les 30 secondes, elle frappera Brienz et la détruira complètement. »

« Ce scénario verrait tous les bâtiments anéantis, et c’est pourquoi nous devons être prudents et faire sortir tout le monde. »

Le professeur Low et son équipe surveillent également de près la météo, et avec de fortes pluies prévues pour le reste de la semaine, on craint que cela ne déclenche l’éboulement.

Il a déclaré: « La question avec les précipitations est de savoir combien nous obtenons et aussi quel type d’intensité, car cela accélérera toute glissade potentielle. »

« À un moment donné, le flanc de la montagne s’effondrera, c’est une certitude, mais ce n’est qu’une question de quand, cela pourrait être à tout moment dans les prochains jours ou les prochaines semaines. »

« Notre meilleur espoir est que le glissement soit dans une certaine mesure contrôlé et tombe en plusieurs chutes de pierres courtes et peut-être à une vitesse modérée d’environ un mètre par heure. »

Le village est actuellement dans la phase « rouge » de l’urgence, l’évacuation du village et des environs étant une zone interdite pendant que les experts surveillent la situation.

Mais il devrait passer dans la phase «bleue» plus grave dans les prochains jours et un avertissement de cigogne sur le site Web du conseil local explique: «Restez à l’écart de toute la zone de glissement de Brienz. Un événement est imminent.

Dans le cadre de l’opération de sécurité, l’Office fédéral suisse de l’aviation civile a également émis un décret de zone d’exclusion aérienne sur le village du sud-est de Brienz, près de Davos, qui accueille chaque année le Forum économique mondial.

Sur la photo : Giorgio Bonafazi avec son entendu parler de vaches laitières. Bonifazi a déclaré qu’il traitait les vaches comme si elles étaient ses propres enfants

Sur la photo : Vaches évacuées de la région vers de nouveaux pâturages. Alors que les vaches de Bonafazi ont été mises en sécurité, son troupeau de moutons a été laissé à lui-même dans les champs autour de Brienz

Le professeur Low a expliqué comment depuis la dernière période glaciaire, il y a environ 18 000 ans, le flanc de la montagne, le Lenzerhorn de 2906 m (9534 pieds), a été constamment en mouvement à environ un pouce par an.

Mais au cours des dernières années, le taux s’est sensiblement intensifié avec des fissures et des fissures apparaissant dans le sol et dans les granges et les maisons de Brienz, qui se trouve à une altitude de 1144 m (3753 pieds).

Hermann et Maria Bossi faisaient également partie des personnes évacuées de leur domicile et vivent avec leur fils Giorgio à Vazerol, à proximité.

Au cours des dix dernières années, il a vu les fissures dans le plâtre de sa maison s’allonger et s’élargir – chaque réparation étant une réparation temporaire qui ne dure que quelques semaines.

Sprightly Hermann, 82 ans, a déclaré à MailOnline: «Je suis né à Brienz et mes parents sont nés à Brienz et nous vivons avec la montagne en mouvement depuis des années, mais nous n’avons jamais été évacués.

« J’ai des fissures dans ma maison et ma grange depuis des années, mais la situation a commencé à s’aggraver à partir de 2017, depuis lors, j’ai remarqué chaque année que les fissures devenaient de plus en plus problématiques et une fois, je pouvais mettre mon bras vers le haut à mon coude.

« Mais ça doit être sérieux s’ils veulent que nous quittions nos maisons et maintenant nous n’avons plus qu’à prier notre saint patron, Saint Calixte, que nous soyons épargnés, nous vivons avec ça depuis des années mais cette fois ça n’a pas l’air bien .’

Il y a plus de 100 ans, les villageois ont inscrit une dédicace en latin à saint Calixte sur la plus grosse cloche de l’église qui porte son nom.

Il se lit comme suit : « Calixt, avec ta main puissante, retiens les rochers glissants et protège, ô saint patron, cet endroit. »

Hermann, qui s’occupe de l’église, a déclaré à MailOnline: « À mon avis, St Calixtus est le moniteur le plus important de l’éboulement, même avec toutes les caméras et moniteurs qui sont là-haut maintenant. »