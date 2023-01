Exclusif – Le monde a besoin d’un leader comme l’Inde : le président du Suriname à NDTV

Le président du Suriname, Chandrikapersad Santokhi, a déclaré vendredi que le monde avait besoin d’un pays comme l’Inde pour prendre l’initiative dans la résolution des conflits et faire entendre la voix du Sud sur une scène plus large comme le G20, réitérant le soutien de son pays à l’adhésion de New Delhi au Conseil de sécurité de l’ONU.

“L’Inde en tant que président du G20 est très importante maintenant, non seulement pour les membres du G20 mais pour tant d’autres pays qui n’ont pas de siège et n’ont pas de voix. Le Premier ministre Modi a lancé une très bonne stratégie pour nous inclure tous dans le sommet Voice of Global South et le présenter à la plate-forme du G20 », a-t-il déclaré à NDTV dans une interview exclusive.

“Mon pays la soutient (l’adhésion de l’Inde au Conseil de sécurité de l’ONU). L’Inde a montré au monde sa capacité et sa force dans le domaine du règlement pacifique des problèmes. L’Inde a montré au monde qu’elle est la plus grande démocratie du monde”, a-t-il déclaré.

“Dans le domaine du leadership, nous avons vu que l’Inde suit toujours historiquement la voie de la paix et du dialogue. Et en ce moment où nous avons des troubles et des conflits, vous devez rechercher un tel dirigeant”, a déclaré le président Santokhi.

“De plus, où nous constatons un déclin de l’économie et où de nombreux pays connaissent des revers à cause du COVID-19 et de la guerre en Ukraine… Je pense que le Premier ministre Modi est l’homme qu’il faut pour cette période pour prendre les devants”, a-t-il déclaré. ajoutée.

Le président Santokhi a déclaré que le “meilleur résultat” de sa visite cette fois était un accord sur la restructuration de la dette. “Nous rembourserons les prêts, mais la crise actuelle a poussé mon gouvernement à rechercher le soutien du monde. L’Inde nous a soutenus et je tiens à lui exprimer mes sincères remerciements”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le gouvernement indien avait exprimé son intérêt pour une coopération avec son pays sud-américain non seulement dans le domaine de la sécurité maritime, mais également dans celui de l’économie bleue. Il a exprimé l’espoir que l’Inde et le Suriname s’associeront également dans les secteurs de la technologie et de la santé.

La deuxième personne d’origine indienne à être élue présidente du Suriname, Chandrikapersad Santokhi, était l’invité d’honneur de la 17e Pravasi Bharatiya Divas qui s’est tenue cette semaine à Indore.

Il a également assisté au sommet virtuel Voice of Global South de deux jours organisé par l’Inde pour souligner les préoccupations et les défis auxquels sont confrontés les pays en développement dans un contexte de troubles géopolitiques croissants. L’Inde a déclaré qu’elle prévoyait de canaliser les préoccupations des pays du Sud dans les discussions du G20 pendant sa présidence.