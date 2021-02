Exclusif: le magnat de la musique Irving Azoff sur le retour de la musique live et du désert californien

Le magnat de la musique Irving Azoff envisage un retour épique du divertissement en direct après que la pandémie de coronavirus a annulé les festivals et laissé les salles de concert vides cette année.

«Je pense que ça va être les années folles», a déclaré Azoff en se référant à la période animée connue depuis un bon moment après la dévastation et la détresse de la Première Guerre mondiale et de la pandémie de grippe espagnole. «Je pense qu’il va y avoir beaucoup de demande refoulée et d’enthousiasme. Je pense que les gens, surtout s’ils n’ont pas pu voyager, prendre des vacances, quelle merveilleuse façon de s’évader le temps d’une nuit.

Azoff, que Billboard Magazine a nommé en 2012 l’homme le plus puissant de l’industrie musicale, hésitait à spéculer sur le moment où un retour à la musique live pourrait intervenir aux États-Unis.

Mais quand c’est le cas, il a les yeux braqués sur une région qu’il connaît bien – le désert californien, a-t-il déclaré au Desert Sun dans une interview exclusive.

Le désert est, bien sûr, déjà connu dans le monde entier comme la Mecque de la musique live en raison des festivals Coachella et Stagecoach qui attirent des centaines de milliers de personnes chaque année avec des têtes d’affiche de Beyoncé à Kanye West, Taylor Swift, Lady Gaga et autres.

Azoff est maintenant en train d’augmenter l’offre de musique live de la région avec une arène de 250 millions de dollars financée par le secteur privé à 15,6 miles du centre-ville de Palm Springs qui, selon lui, accueillera au moins 40 concerts majeurs par an.

Il s’attend à ce que les Eagles, le groupe légendaire qu’il dirige depuis des décennies, soit parmi les premiers actes.

Azoff, qui a noué des relations dans l’industrie de la musique depuis des décennies en tant que PDG de Ticketmaster et Front Line Management et président exécutif de Live Nation, possède une maison dans le quartier niché en face de l’Empire Polo Club, le site de Coachella et Stagecoach. Les festivals sont organisés par le promoteur Goldenvoice, filiale d’AEG Live. C’est aussi le principal concurrent d’Azoff pour les artistes.

Azoff a déclaré qu’il souhaitait la bienvenue au PDG de Goldenvoice, Paul Tollett, et à tous les autres grands promoteurs pour amener leurs artistes dans l’arène.

« Ils jouent tous nos autres bâtiments, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne viennent pas à l’arène de Coachella Valley », a déclaré Azoff, faisant référence aux dizaines d’arènes que son Oak View Group gère à travers le pays.

Les constructeurs ouvriront la voie sur l’arène du sud de la Californie au début du mois de mai et s’attendent à terminer le projet dans 18 mois, probablement peu de temps après le retour de la musique live.

Suite:Photos: 250 millions de dollars de sports et de divertissements dans la vallée de Coachella

Suite:Conçu pour 250 millions de dollars pour les sports de Coachella Valley, l’arène de divertissement comprendra des caractéristiques uniques au désert

L’arène sera construite pour une équipe de hockey de la AHL affiliée au Seattle Kraken de la LNH. D’autres événements sportifs, y compris les matchs préparatoires de la NBA et de la LNH, les tournois de basket-ball universitaire, l’UFC et la boxe, sont également en cours.

Azoff, 73 ans, et son partenaire commercial Tim Leiweke, qui ont formé ensemble Oak View Group, estiment que l’arène qui accueillera 11679 pour les concerts offrira à la vallée de Coachella une grande salle de concert toute l’année, contre seulement trois week-ends par an. pour les énormes festivals.

«Il va y avoir une grande demande», a déclaré Azoff, qui a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2020. «La vallée a développé, à la fois de ses habitants et des gens qui y visitent, cette soif de musique et d’art. Nous allons offrir cette opportunité aux artistes de venir jouer. Je crois que nous sommes juste assez grands pour pouvoir être compétitifs avec toutes les autres grandes arènes du pays, et je crois que nous allons voir beaucoup de musique.

Suite:Le milliardaire Ron Burkle, propriétaire de Soho House, achète un trio de propriétés historiques à Palm Springs

Azoff a déclaré que l’arène offrira aux artistes un espace pour répéter et tester l’équipement avant de partir en tournée sur la côte ouest et à travers le pays. Il le voit également comme un endroit où les artistes voudront venir, peut-être même plusieurs fois par an, en raison du soleil toute l’année et du style de vie de la station.

Des «logements en résidence» pour les artistes sont prévus à l’intérieur de l’arène, qui comprendra une cuisine complète et un grand espace pour qu’ils puissent amener leurs chefs personnels et les autres membres de leur équipe de tournée pendant plus d’un ou deux jours.

En raison de la pandémie en cours, Azoff a déclaré que les artistes ne sont actuellement pas pressés de réserver des salles 18 mois à l’avance. Le directeur des réservations d’OVG, Eric Gardner, a déclaré que cela pourrait être plus tard cette année ou au début de l’année prochaine avant qu’une annonce ne soit faite sur les artistes qui seront réservés le premier mois après l’ouverture de l’arène, au cours du quatrième trimestre de 2022.

Azoff a dit qu’il ne recherchait pas une grande soirée d’ouverture. Il veut plutôt un grand mois d’ouverture, avec de grands artistes de presque tous les genres et mélangés à des matchs de hockey. Il envisage les Eagles, ensemble depuis 1971, peut-être jouer trois nuits consécutives ce premier mois.

«Nous voulons tout avoir», a-t-il déclaré.

L’achèvement de l’arène est encore dans plus d’un an mais le timing, dit Azoff, est parfait. À l’aube des années folles, le slogan de campagne du président Warren G. Harding était «Retour à la normale» après la guerre et la pandémie.

Azoff voit la musique live comme une opportunité d’inaugurer un retour à la normale cent ans plus tard, et l’arène du désert californien y joue un grand rôle.

«La bonne nouvelle pour nous en le construisant là-bas», a déclaré Azoff, «c’est qu’il semble que par notre ouverture, je ne peux pas imaginer que l’entreprise ne revienne pas à toute vitesse.

Andrew John est journaliste pour The Desert Sun et le réseau USA TODAY. Retrouvez-le sur Twitter: @Andrew_L_John. Envoyez-lui un courriel à [email protected]