Le Hezbollah a perdu près de 50 combattants au cours des trois dernières semaines

Les frappes de drones israéliens responsables d’un nombre élevé de morts – sources

Le Hezbollah dévoile ses capacités de missiles sol-air

Un groupe libanais cherche à contenir les affrontements (sources)

BEYROUTH, 30 octobre (Reuters) – Avec des dizaines de combattants du Hezbollah tués au cours de trois semaines d’affrontements frontaliers avec Israël, le groupe libanais s’efforce d’endiguer ses pertes alors qu’il se prépare à l’éventualité d’un conflit qui se prolonge, trois sources proches du dossier. dit la pensée.

Le groupe soutenu par l’Iran a perdu 47 combattants à cause des frappes israéliennes à la frontière libanaise depuis que son allié palestinien, le Hamas et Israël, sont entrés en guerre le 7 octobre, soit environ un cinquième du nombre de tués lors d’une guerre à grande échelle entre le Hezbollah et Israël en 2006.

Alors que la plupart de ses combattants ont été tués dans des frappes de drones israéliens, le Hezbollah a dévoilé pour la première fois sa capacité de missiles sol-air, déclarant dimanche avoir abattu un drone israélien. Les missiles font partie d’un arsenal de plus en plus puissant.

L’armée israélienne n’a pas commenté l’incident de drone signalé dimanche. Mais Israël a déclaré samedi avoir stoppé un missile sol-air tiré depuis le Liban sur l’un de ses drones et avoir répondu en frappant le site de lancement.

L’une des sources proches de la pensée du Hezbollah a déclaré à Reuters que l’utilisation de missiles anti-aériens était l’une des nombreuses mesures prises par le groupe musulman chiite pour limiter ses pertes et contrer les drones israéliens, qui ont abattu ses combattants sur le terrain rocheux. et des oliveraies le long de la frontière.

Le Hezbollah a pris “des dispositions pour réduire le nombre de martyrs”, a indiqué la source, sans donner plus de détails.

Depuis le début de la guerre Hamas-Israël, les attaques du Hezbollah ont été calibrées pour contenir les affrontements dans la zone frontalière, même s’il s’est montré prêt à une guerre totale si nécessaire, selon des sources proches de sa pensée.

Israël, qui mène une guerre dans la bande de Gaza visant selon lui à détruire le Hamas, a déclaré qu’il n’avait aucun intérêt dans un conflit à sa frontière nord avec le Liban, où il a déclaré jusqu’à présent que sept de ses soldats avaient été tués.

“J’espère que nous pourrons garder le silence sur ce front”, a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant lors d’un point de presse, ajoutant qu’il pensait que les forces de défense israéliennes puissantes et leurs actions à Gaza avaient dissuadé le Hezbollah jusqu’à présent.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël déclencherait des ravages au Liban si une guerre commençait.

FORCE FORMIDABLE

Le Hezbollah, le plus redoutable allié iranien de « l’Axe de la Résistance » de Téhéran, affirme depuis longtemps qu’il a élargi son arsenal depuis 2006 et a averti Israël que ses forces constituent une menace plus puissante qu’auparavant. Il affirme que son arsenal comprend désormais des drones et des roquettes capables de frapper toutes les régions d’Israël.

Lors d’affrontements frontaliers depuis le 7 octobre, le Hamas, qui a également des agents au Liban, et la faction islamiste sunnite libanaise Jama’a Islamiya ont tous deux tiré des roquettes depuis le sud du Liban vers Israël.

Le Hezbollah lui-même s’est abstenu de tirer des roquettes, telles que des Katyushas non guidées et d’autres qui peuvent pénétrer profondément en territoire israélien, une mesure qui pourrait provoquer une escalade.

Au lieu de cela, ses combattants ont tiré sur des cibles visibles de l’autre côté de la frontière avec Israël, en utilisant des armes telles que des missiles antichar guidés Kornet, une arme que le groupe a largement utilisée en 2006, ont indiqué les trois sources.

La chaîne de télévision du Hezbollah, Al-Manar, a régulièrement rediffusé des images des derniers affrontements montrant ce qu’elle dit être des frappes contre des installations militaires israéliennes et des positions visibles de l’autre côté de la frontière.

Même si les tactiques du Hezbollah ont jusqu’à présent contribué à contenir le conflit, les attaques signifient que ses combattants doivent se tenir près de la frontière, ce qui les rend plus vulnérables face à l’armée israélienne.

Les sources ont indiqué que certains combattants avaient également sous-estimé la menace des drones après des années de combat en Syrie où ils avaient combattu des groupes insurgés sans rien de comparable avec le matériel militaire israélien. Le Hezbollah a joué un rôle décisif en aidant le président Bachar al-Assad à repousser les insurgés syriens.

“La supériorité technique des drones israéliens fait payer au Hezbollah le prix de ce nombre de combattants”, a déclaré Nabil Boumonsef, rédacteur en chef adjoint du journal libanais Annahar, en référence au lourd bilan des morts du Hezbollah.

CONFLIT CONTENU JUSQU’À CE JOUR

Les affrontements entre Israël et le Hezbollah sont restés largement confinés à une étroite bande de terre qui longe la frontière, restant généralement à moins de trois ou quatre kilomètres de la frontière.

Toutefois, les bombardements israéliens se sont intensifiés ces derniers jours, selon des sources sécuritaires au Liban. Ils ont indiqué que cela incluait une frappe samedi sur Jabal Safi, une zone montagneuse située à environ 25 km de la frontière.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur l’attaque de Jabal Safi. Le Hezbollah n’a pas non plus commenté les informations faisant état de cette frappe. L’armée israélienne a déclaré qu’elle répondait aux sources de tirs au Liban.

Le Hezbollah a perdu 263 combattants lors de la guerre de 2006, lorsqu’Israël a frappé des sites partout au Liban au cours d’un conflit qui a duré plus d’un mois. La guerre a éclaté après que le Hezbollah a lancé un raid en Israël et kidnappé deux soldats israéliens.

Le bilan de 47 morts du Hezbollah cette fois, dans un conflit aussi relativement contenu, a choqué les partisans du groupe. La télévision al-Manar du groupe a diffusé quotidiennement les funérailles des combattants tombés au combat, enterrés avec les honneurs militaires, leurs cercueils recouverts du drapeau jaune et vert du groupe.

Le Hezbollah a publié la semaine dernière une lettre manuscrite de son chef Sayyed Hassan Nasrallah aux médias, affirmant que les combattants tombés au combat devraient être qualifiés de « martyrs sur la route de Jérusalem ».

Reportage de Laila Bassam et Tom Perry à Beyrouth ; Reportages supplémentaires d’Ari Rabinovitch et Maytaal Angel à Jérusalem ; Écrit par Tom Perry ; Montage par Edmond Blair

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.