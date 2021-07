Exclusif : l’artiste martiale mixte indienne Ritu Phogat adore se gaver de mithai, choisit la star de Dangal Aamir Khan comme son préféré ! | Nouvelles des gens

Connue sous le nom de « la tigresse indienne », l’artiste martiale mixte Ritu Phogat est toute prête pour son prochain combat majeur au One Championship. Issue d’une famille de comédiens sportifs, elle est la fille du lauréat Dronacharya Mahavir Singh Phogat et a remporté des médailles aux Championnats du Commonwealth, d’Asie et du monde U-23 respectivement.

Dans une interview franche exclusive avec Zee News Digital, Ritu Phogat a parlé de sa préparation à venir pour le championnat, de sa nourriture préférée et bien plus encore.

Extraits de l’entretien :

Q Votre prochain combat au One Championship approche à grands pas. Une préparation particulière ?

UNE. Oui, je suis excité, j’ai étudié mon adversaire et je me suis préparé en conséquence. Maintenant, je suis prêt à entrer sur le ring.

Q. Vous affronterez Lin ‘MMA Sister’ Heqin le 30 juillet, à quel point êtes-vous excité ?

UNE. Très, je suis impatient d’aller dans le ring. Je dois être concentré et déterminé et espérer que tout se passe selon mon entraînement et mon plan.

Q. Dites-nous à quel point il est important de porter un équipement correct pour le MMA ?

UNE. Très important. Comme vous vous entraînez deux fois et parfois trois fois par jour. Chaque séance d’entraînement est intense et vous devez porter un équipement confortable en même temps que l’équipement qui vous aide à améliorer vos performances. Comme les chaussures Under Armour, je porte cette technologie d’amorti HOVR qui m’aide beaucoup dans mon entraînement de force et de conditionnement. De plus, les engrenages que j’ai sont confortables, s’adaptent parfaitement et ne sont pas non plus très chauds car vous transpirez beaucoup et la technologie de refroidissement vous aide à rester au frais et concentré.

Q. Vous êtes associé à Under Armour. Qu’est-ce qui la différencie des autres marques disponibles ?

UNE. En plus de fabriquer des équipements et des vêtements de sport qui aident les athlètes à mieux performer et à récupérer plus rapidement, Under Armour incite à repousser les limites de la performance humaine. Leur objectif d’aider les athlètes du monde entier à travailler pour atteindre leurs objectifs résonne avec l’état d’esprit que je porte avec moi chaque fois que je monte sur le ring, ce qui rend le partenariat spécial et authentique pour moi. La marque croit et défend « La seule voie est à travers » et moi aussi.

Q. Vous êtes considéré comme une source d’inspiration pour les jeunes femmes, vos réflexions à ce sujet.

UNE. Cela m’inspire et me motive lorsque des enfants et des athlètes ambitieux me suivent dans mon parcours. C’est la beauté du sport, c’est ce qui m’inspire à le tuer à l’entraînement et à gagner des médailles/ceintures pour mon pays.

Q. Dites-nous rapidement –

1. Ce que vous aimez manger – Bonbons / Mithai

2. Vos stars de cinéma préférées – Aamir Khan

3. Votre style vestimentaire le plus confortable – Mon équipement d’entraînement 😉

4. Avez-vous des conseils particuliers de votre père ou de vos sœurs ? – Mes valeurs qu’ils m’ont données, Discipline et soif de gagner