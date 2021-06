Exclusif: l’actrice de télévision Smita Bansal dit que la star d’Aladdin Siddharth Nigam est sa co-star préférée, enthousiasmée par la pièce ‘Chanda Hai Tu’ | Nouvelles des gens

L’actrice Smita Bansal travaille depuis plus de deux décennies à la télévision, au cinéma et au théâtre. L’interprète populaire sera désormais vu dans la pièce « Chanda Hai Tu » du Zee Theatre. En parlant à Zee News Digital, elle a parlé de son expérience, de ses co-stars préférées et bien plus encore.

La pièce ‘Chanda Hai Tu’ sera diffusée le 20 juin 2021 sur Dish TV D2H Rangmanch à 14h et 18h.

Q. Avec des années d’expérience à la télévision, que pensez-vous de travailler dans des pièces de théâtre ?

UNE. Je fais de la télévision depuis très longtemps et j’ai aussi fait du théâtre en direct. Pour cette télé, l’expérience a été très différente car à la télévision on a l’habitude d’avoir le scénario le jour même ou un jour à l’avance. Mais ici, nous avons répété pendant presque un mois, joué les mêmes scènes encore et encore, peaufiné notre performance et répété une seule ligne pendant des heures et des heures. C’était comme se préparer pour une pièce de théâtre même si nous savions qu’elle serait tournée. Même si les répétitions et le défi de faire le travail en une seule prise étaient un peu écrasants, j’ai apprécié l’ensemble du processus.

Q. Parlez-nous de votre rôle dans Chanda Hai Tu et des défis que vous avez rencontrés

UNE. Je joue la mère d’un enfant handicapé physique. Elle et son mari se relaient pour s’occuper de l’enfant, répondre à ses besoins médicaux et s’occuper également de la gestion de la maison. Ce fut un voyage extrêmement émouvant pour moi parce que mon personnage traverse beaucoup de hauts et de bas. Parfois, même lorsqu’elle se sent heureuse, même cette joie est entachée de culpabilité. La pièce dépeint magnifiquement à quel point il est difficile pour une mère de s’autoriser à ressentir ne serait-ce qu’un peu de bonheur personnel lorsqu’elle a un enfant ayant des besoins spéciaux. Le processus créatif a été très difficile car les émotions que cette mère traverse sont très fortes. Même si mon enfant a un peu de fièvre, je deviens frénétique et ici je devais jouer la mère d’un enfant spécial qui a constamment besoin de soins et de protection.

Q. La télévision a-t-elle toujours été votre point fort ou les films vous passionnent-ils aussi ?

UNE. Jouer est ce qui m’excite vraiment, mais oui, la télévision m’a toujours trop occupé pour regarder un autre format. Les téléspectateurs m’ont donné beaucoup d’amour. Je dois tout le succès et la renommée que j’ai à la télévision, donc je rends cet amour et ce respect. Je suis très à l’aise dans ce monde et je me sens totalement chez moi ici.

Q. Votre/vos co-vedettes de télévision préférées et pourquoi ?

UNE. Je travaille depuis 20-25 ans, il est donc très difficile de choisir quelques noms. Vous formez un lien et une amitié avec tous ceux avec qui vous travaillez sur une période de temps. Certaines amitiés disparaissent, mais vous rencontrez ensuite la personne dans un autre projet et vous reconnectez comme si vous n’étiez jamais déconnecté. C’est la beauté de notre métier. Certaines amitiés et connexions restent pour toujours tandis que d’autres sont éphémères. Je pense que cela est vrai pour chaque espace de travail.

Cependant, Siddharth Nigam est quelqu’un que j’aime beaucoup parce qu’il a joué mon fils dans Aladdin et nous avions une belle complicité et une belle alchimie. Ce fut un plaisir de travailler avec lui aussi parce qu’il a apporté une belle énergie à l’ensemble qui a inspiré tout le monde à faire de son mieux. Il est si plein de vie qu’il maintient les décors vivants avec joie. Si on me demandait de retravailler avec Siddharth, je dirais immédiatement « oui ».

Ensuite, il y a Anup Soni, qui a joué mon mari dans Balika Vadhu. Nous étions tellement aimés en couple et c’était une chimie très belle et facile. Les scènes se déroulaient très facilement avec Anup et Surekha Sikri Ji qui est une telle puissance de talent. Le genre de performance qu’elle donnait chaque jour et dans chaque scène était à couper le souffle. Elle n’était jamais fatiguée et toujours prête à faire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Je me sens béni d’avoir pu travailler avec elle si étroitement et d’avoir tant appris d’elle.

Quand je regarde en arrière, je me souviens qu’au début de ma carrière, j’ai également eu la chance de travailler avec Renuka Shahane. J’ai tellement à apprendre d’elle. Elle est si dévouée, si professionnelle. Ses performances coulent avec une telle facilité.

Jayati Bhatia est ma préférée et continue d’être ma meilleure amie même si nous avons travaillé ensemble à nos débuts. Notre premier spectacle ensemble était ‘Itihas’ et nous avons appris ensemble, grandi ensemble et même été critiqués !

Dans ‘Chanda Hai Tu’ j’ai travaillé avec Manav avec qui c’est encore un plaisir de travailler. C’était absolument fantastique de travailler avec lui, de répéter puis de réaliser la performance en une seule prise. Nous nous sommes plutôt bien liés.

Q. Des conseils pour les acteurs en herbe ?

UNE. Je pense qu’il y a un manque de patience dans la génération d’aujourd’hui. Ils veulent tout très vite et très vite. Rien ne se passe en un clin d’œil. Vous devez travailler dur et donner à votre métier le temps d’évoluer. Vous devez connaître profondément votre art. Si vous êtes acteur ; vous devez avoir une très bonne maîtrise de votre langue. Vous devez savoir bien parler en hindi sans accent. Vous devez étudier le cinéma classique et pas seulement regarder des choses frivoles qui servent à vous divertir. Pour être bon dans votre art, vous devez également être bien lu, et vous devez travailler et donner plus que vos 100% à chaque fois. Fixez vos objectifs et donnez-vous le temps de les atteindre. Le succès durable n’arrive pas du jour au lendemain.