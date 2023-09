Exclusif : l’actrice de Jawan, Ridhi Dogra, révèle si elle est satisfaite du résultat du film et de son rôle

Jawan crée l’histoire au box-office et les fans deviennent gaga Shah Rukh KhanLe double avatar de. Jawan est un énorme succès et la superstar a remercié toutes les personnes qui ont participé à ce film pour en avoir fait un énorme succès. Une actrice qui a joué un rôle important dans Jawan a parlé exclusivement à BollywoodLife et a révélé si elle était satisfaite du résultat final de Jawan. Ridhi Dograqui incarne l’un des personnages de Shah Rukh Khan, la mère d’Azad dans le film, a expliqué si elle n’était pas sûre d’être ignorée dans le film car il s’agissait d’un film massif mettant en vedette Shah Rukh Khan et un énorme casting d’ensemble.

Ridhi Dogra je me suis levé, proche et personnel avec BL et a déclaré : « Je ne pense pas que j’aurais joué un vieux personnage pour une autre superstar à l’exception de Shah Rukh Khan. Bien sûr, en tant qu’acteur, j’avais des insécurités quant à ce que je faisais ou si je faisais une erreur parce que c’était le cas. « Je suis avide de faire partie d’un film de Shah Rukh Khan, mais est-ce bon pour moi ? Dois-je même faire ça ? Oui, j’avais ces réserves majeures, et croyez-moi, j’étais un sac de nerfs sur le tournage et tout au long du tournage. déroulement du film. »

Ridhi a en outre ajouté qu’elle n’était pas incertaine quant à son rôle dans Jawan, « Pour moi, il n’y avait aucune insécurité à faire partie de Jawan, mais juste dans le petit espace où je me trouve en tant qu’acteur, j’avais l’impression : ‘Ridhi, tu es fou de faire ça’. Mais n’étais-je pas sûr du travail que je faisais ? Non ! J’étais sûr à 100 % d’Atlee et de sa vision ; chaque fois que j’avais des doutes, Atlee était toujours accessible ; en fait, il venait vous parler.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la réaction de sa famille lorsqu’elle a appris qu’elle jouait le rôle de la mère de Shah Rukh Khan, elle a répondu : « Écoutez, ma famille est là pour profiter de ma carrière et ne me donne pas de conseils sérieux ou quoi que ce soit, mais lorsque je tournais pour le film, ils me plaignaient tous parce que tout le monde sait que je suis folle de Shah Rukh, et jouer le rôle d’un tuteur ou d’une mère était comme triste parce que depuis l’âge de 10 ans, je suis amoureuse de lui. »

Jawan rugit au box-office et en 4 jours, il a gagné Rs 520 crore dans le monde.