L’acceptation du vaccin COVID-19 continue de monter en flèche, selon un nouveau sondage USA TODAY / Suffolk University Poll, mais le pessimisme est également en augmentation quant au moment où les choses aux États-Unis reviendront à la normale.

Les deux résultats peuvent indiquer que les messages du président élu Joe Biden sont entendus. Il a pris le vaccin lui-même et devant la caméra – ce que le président Donald Trump n’a pas fait – et il a averti que la pandémie allait s’aggraver avant de s’améliorer.

Aujourd’hui, 56% des personnes interrogées disent qu’elles recevront le vaccin dès qu’il sera disponible, soit un bond de 10 points de pourcentage depuis le sondage USA TODAY en décembre et une hausse de 30 points depuis octobre.

«Plus il y a de gens qui se font vacciner et ils voient que c’est sûr … plus de gens sont prêts à aller le faire», a déclaré Shellie Belapurkar, 50 ans, une infirmière praticienne de Nashua, New Hampshire, qui faisait partie des personnes interrogées. Elle a reçu le vaccin elle-même et fait du bénévolat dans une clinique chaque semaine pour le donner à d’autres.

« Tout est question d’éducation, et je ne pense pas que nous ayons suffisamment sensibilisé notre population aux dangers » du coronavirus, a-t-elle déclaré dans une interview.

La majeure partie du changement est venue de ceux qui étaient réticents à se faire vacciner tant que les autres ne l’avaient pas pris en premier. Ceux qui ont exprimé cet avis représentaient 47% en octobre, 32% en décembre et seulement 22% maintenant.

«Quand ils ont annoncé pour la première fois que le vaccin était disponible, j’étais un peu hésitante», a déclaré Sandi Bethune, 71 ans, responsable de la formation à la retraite pour AT&T d’Oakland, en Californie. « Je n’allais jamais y arriver, mais je voulais attendre un moment et laisser d’autres personnes être les cobayes. » Maintenant, elle a dit, « dès que je peux le prendre, je le prends. »

Mais ceux qui déclarent ne pas se faire vacciner ont à peine bougé, passant à 18% maintenant contre 20% en octobre et décembre.

«Il y a tellement de choses qui ne sont pas bonnes pour notre corps», a déclaré Brook-lyn Parker, 28 ans, une cosmétologue de Watertown, New York, qui a déclaré qu’elle ne se ferait jamais vacciner. « Pour moi, la vaccination naturelle est une meilleure façon d’aller aussi loin que le COVID, un peu comme la grippe. » Comme preuve, elle a noté qu’elle n’a jamais été vaccinée contre la grippe mais qu’elle n’a attrapé la grippe que deux fois.

Des vérificateurs indépendants ont rapporté que le COVID-19 est beaucoup plus mortel que la grippe, et se fier à «l’immunité collective» sans vaccin entraînerait la mort de millions d’Américains.

Le sondage de 1000 électeurs inscrits, effectué par téléphone fixe et cellulaire du 11 au 15 janvier, a une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points de pourcentage.

L’optimisme quant au retour à la normale aux États-Unis a diminué.

En décembre, une majorité de 51% prévoyait que les choses reviendraient à la normale d’ici la fin de cette année. Maintenant, seulement 44% pensent de cette façon, en baisse de 7 points. La proportion de ceux qui disent que cela prendra plusieurs années a augmenté de 4 points, à 31%.

Un sur 5, soit 20%, a demandé quand la nation reviendrait à la normale, a répondu «jamais».

