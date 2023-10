Par Caitlin Tilley, journaliste santé pour Dailymail.Com





L’idée selon laquelle le sucre rend les enfants hyperactifs est un mythe, disent les experts

Au lieu de cela, les parents s’attendent à ce que leurs enfants soient hyperactifs – alors les enfants agissent en conséquence

On suppose que c’est une règle clé en tant que parent : ne donnez pas de bonbons aux enfants le soir, car ils rebondiraient sur les murs avec énergie.

On a longtemps pensé que le sucre était un déclencheur d’un comportement hyperactif, envoyant les enfants courir partout et se remplir de haricots.

Le plus jeune enfant du prince William, le prince Louis, âgé de cinq ans, souffrirait des effets de la consommation de bonbons le jour des célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II en 2022.

Le jeune royal – quatrième sur le trône britannique – est devenu la star du spectacle lorsque des photos de ses expressions faciales idiotes ont circulé en ligne.

Aujourd’hui, les experts ont mis en évidence de plus en plus de preuves suggérant que le lien entre les bonbons et le comportement est réel – mais ce n’est pas parce qu’il y a quelque chose dans le sucre qui fait que les enfants se comportent mal.

Le prince Louis a volé le cœur de la nation avec ses pitreries lors des célébrations du jubilé de platine en juin 2022. Mike Tindall – le mari de la cousine du prince William – a suggéré que son comportement effronté était dû à un taux de sucre élevé.

Le prince Louis, la princesse Charlotte et Savannah Phillips mangent des friandises lors du spectacle du jubilé de platine qui s’est tenu devant le palais de Buckingham, à Londres.

Le prince Louis, qui est le fils du prince William et quatrième sur le trône

Et il existe un moyen simple d’empêcher les enfants de se déchaîner après les sucreries – sans leur refuser les bonbons qu’ils adorent.

Dans un article de blog Récemment partagé sur son fil Twitter, Gideon Meyerowitz-Katz, épidémiologiste à l’Université de Wollongong en Australie, a écrit : « Les preuves ne s’accumulent pas.

« La science montre de manière assez concluante que le sucre en lui-même ne rend pas les enfants hyperactifs. Le grand mythe urbain n’est que cela : un mythe.

L’idée semble plausible étant donné que les humains brûlent du sucre pour produire de l’énergie.

Le corps convertit rapidement le sucre contenu dans les aliments en un sucre simple appelé glucose, qui est transporté dans le sang et délivré à chaque cellule, nous donnant ainsi de l’énergie.

Manger beaucoup de sucres simples, comme ceux des bonbons d’Halloween, dans un court laps de temps, signifie qu’ils sont traités rapidement et peuvent nous donner un gros regain d’énergie.

Mais ce pic retombe à des niveaux normaux après une période de temps relativement courte, et des études montrent que cela n’entraîne pas de comportement hyperactif chez les enfants.

Mais plusieurs études réalisées dans les années 1990 ont montré que le sucre n’avait aucune influence sur le comportement des enfants.

Dans le cas le plus célèbre d’entre eux, en 1994, on a dit aux mères que leurs enfants avaient reçu soit du sucre, soit un édulcorant artificiel. Il leur a ensuite été demandé à chacun de évaluer l’hyperactivité de leur enfant.

Tous les enfants avaient reçu des édulcorants artificiels, mais les mères à qui on avait dit que leurs enfants avaient du sucre étaient plus susceptibles de les qualifier d’hyperactifs.

Cela implique que le sucre lui-même ne rendait pas les enfants hyperactifs de l’étude, mais plutôt les attentes des mères, ce qui déclenchait une prophétie auto-réalisatrice.

Les attentes des femmes selon lesquelles le sucre rendrait leurs enfants hyperactifs signifiaient qu’elles étaient plus susceptibles d’interpréter leur comportement comme étant trop énergique.

“Nous sommes presque 40 ans plus tard, et les gens pensent toujours que les sucres rendent leurs enfants vraiment actifs ou hyperactifs”, a déclaré le Dr Sabiha Kanchwala, spécialiste en pédiatrie générale à l’hôpital universitaire pour enfants de Loma Linda.

Certaines études ont même suggéré le contraire : manger du sucre rend les gens plus concentrés, moins agressifs et plus en contrôle.

Tous les résultats reposent sur des preuves assez faibles, a déclaré le Dr Gideon Meyerowitz-Katz, qui a recommandé de les prendre « avec une pincée de sel ».

“Mais ils rendent l’hypothèse du sucre égal à l’hyperactivité moins probable que la plupart des parents voudraient le penser”, a-t-il ajouté.

Les explications les plus probables sont sociales, a déclaré le Dr Meyerowitz-Katz. Les gens pensent que le sucre rend les enfants hyperactifs, alors lorsqu’ils voient des enfants surexcités, ils supposent qu’ils ont consommé une généreuse dose de sucre.

Et lorsque les enfants mangent du sucre, les gens s’attendent à ce qu’ils soient hyperactifs. Il s’agit d’un « cercle vicieux de biais de confirmation » qui ne s’applique pas aux études scientifiques, a déclaré le Dr Meyerowitz-Katz.

Les enfants eux-mêmes perpétuent le mythe de l’hyperactivité sucrée.

Le Dr Kanchwala a déclaré : « Même les enfants connaissent le pouvoir de leur cerveau. Ils disent : “J’ai mangé tous ces bonbons, je ne m’endormirai jamais !”‘