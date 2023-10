Des militants pro-vie ont déposé mardi une plainte contre la ville de San Antonio au sujet de son « Fonds pour la justice reproductive » de 500 millions de dollars, alléguant qu’il aiderait illégalement les femmes à avorter à l’extérieur de l’État, selon des documents judiciaires obtenus par la Daily Caller News Foundation.

La loi du Texas interdit à quiconque de « se procurer sciemment »[ing] » un avortement pour un citoyen de l’État, mais le procès soutient que des groupes tels que Jane’s Due Process et le Lilith Fund for Reproductive Equity tentent de contourner la loi en obligeant la ville à payer pour les avortements hors de l’État.

« Nous avons des citoyens pro-vie et contribuables qui non seulement veulent voir leur ville adopter des valeurs pro-vie, mais qui sont tout simplement consternés que leurs impôts vont directement enfreindre la loi et envoyer des femmes hors de l’État ou les aider à accéder à des activités illégales. avortements dans l’État », a déclaré John Seago, président de Texas Right to Life, au DCNF.

Des défenseurs de la vie ont poursuivi mardi la ville de San Antonio en justice pour son « Fonds de justice reproductive », qui, selon eux, viole la loi du Texas en utilisant l’argent des contribuables pour aider les femmes à avorter à l’extérieur de l’État, selon des documents judiciaires obtenus par la Daily Caller News Foundation.

Le conseil municipal a approuvé un fonds de 500 millions de dollars en septembre dans le cadre de son budget 2024 pour aider les organisations de santé reproductive et un membre du conseil municipal a exprimé l’espoir que cela aiderait les femmes à avorter « là où c’est légal ». selon à KENS 5, une filiale de CBS News. Le procès intenté par Texas Right to Life (TRL), ainsi que par la Texas Leadership Coalition et Texans for Fiscal Responsibility, fait valoir que les groupes pro-avortement utiliseront le fonds pour payer une femme qui quittera l’État pour se faire avorter. violation de la loi du Texas, selon des documents judiciaires. (EN RELATION : Le procureur général de Floride demande à la Cour suprême de l’État d’intervenir dans le projet d’amendement sur l’avortement)

« Nous ne permettrons pas à la ville de San Antonio de donner l’argent des contribuables à des organisations criminelles qui se livrent au trafic d’avortements et qui ignorent les lois pro-vie de notre État », a déclaré John Seago, président de TRL. « Nous prendrons connaissance de chacun de ces fonds d’avortement pour dénoncer leurs violations de la loi de l’État et les activités criminelles de leurs membres et donateurs. Toute autre ville du Texas qui tenterait de donner l’argent des contribuables à des fonds pour l’avortement ou à des organisations d’aide à l’avortement se heurterait à un procès similaire.

Texas loi interdit à tout citoyen de l’État de « se procurer sciemment[ing] » un avortement, qui est entré en vigueur après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade en juin 2022. Des groupes tels que Jane’s Due Processus et la Lilith Fonds for Reproductive Equity, qui a défendu le fonds de San Antonio, prétend ouvertement aider les femmes à avorter en dehors de l’État et serait éligible pour recevoir de l’argent du nouveau fonds, selon le procès.

« Toute subvention de l’argent des contribuables à Jane’s Due Process, Avow, au Buckle Bunnies Fund, à Sueños Sin Froteras et au Lilith Fund for Reproductive Equity viole l’article 4512.1, car elle aide ou encourage les activités criminelles de ces organisations », indique le procès. « Cela inclut les subventions à ces organisations, même si l’argent est destiné à des fins autres que l’avortement, car de telles subventions facilitent et encouragent leurs activités criminelles en libérant de l’argent et des ressources pour la « procédure » d’avortements provoqués par la drogue. »

TRL affirme en outre que dans certains cas, les femmes qui subissent un avortement chimique prendront la première pilule en dehors de l’État avant de retourner au Texas pour prendre la dose finale qui provoque l’avortement.

« Tout fonds d’avortement ou organisation d’aide à l’avortement qui aide ou encourage les avortements médicamenteux dans lesquels la femme enceinte avale l’un ou l’autre des deux médicaments provoquant l’avortement au Texas, ou dans lesquels la femme enceinte expulse son enfant à naître au Texas, est un criminel. organisation, même si les médicaments sont distribués par un prestataire d’avortement étranger », indique le procès.

Le Buckle Bunnies Fund (TBBF), un autre groupe qui a défendu le « Fonds pour la justice reproductive », aide les femmes qui pratiquent un avortement médicamenteux autogéré ou un « avortement autogéré ». selon à Montoya Frazier, directeur exécutif et fondateur de TBBF. Sur son site Internet, TBBF déclare qu’elle ne peut pas « parler de ce que les gens *devraient* faire ou leur demander de faire quoi que ce soit », mais répertorie les ressources destinées aux femmes qui envisagent un avortement autogéré.

Le procès déclare que le fait d’aider ou d’encourager les avortements autogérés est illégal en vertu de la loi. Texas loiqui dit que la définition du meurtre inclut « le meurtre intentionnel d’un enfant à naître à chaque étape de la gestation, depuis la fécondation jusqu’à la naissance ». En conséquence, TRL affirme que l’utilisation par TBBF du fonds de San Antonio pour les avortements autogérés serait illégale et fait du groupe une « organisation criminelle ».

Seago a déclaré au DCNF que plusieurs des plaignants dans le procès sont des résidents de San Antonio, qui étaient « consternés » que leur argent soit utilisé par des groupes texans pour des avortements hors de l’État.

« Si la ville de San Antonio s'associe à ces organisations, cela pose un énorme problème. S'ils veulent leur donner de l'argent, cela étend la stratégie de complicité et place la ville de San Antonio parmi ces opérateurs illégaux.»

TRL demande au tribunal de déclarer que le fonds est « invalide » et « incompatible avec ». . . les lois générales promulguées par la législature de cet État » en vertu de l’article XI, section 5 de la constitution de l’État », selon le procès. Le groupe a également demandé une injonction temporaire pour empêcher la dispersion du financement pendant la durée du procès.

La ville de San Antonio, Jane’s Due Process, Lilith Fund for Reproductive Equity et TBBF n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la DCNF.

