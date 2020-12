Ouster Inc, une start-up américaine qui fabrique des capteurs lidar pour les voitures autonomes et les villes intelligentes, est sur le point de conclure un accord pour une valorisation d’environ 1,9 milliard de dollars grâce à une fusion avec une société d’acquisition de chèques en blanc, selon des personnes familières avec le sujet .

Ouster, basé à San Francisco, prévoit de fusionner avec Colonnade Acquisition Corp et l’accord pourrait être annoncé dès mardi, ont déclaré les sources, demandant l’anonymat avant une annonce officielle.

Colonnade est une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) dirigée par les investisseurs Remy Trafelet et Joseph Sambuco. Elle a levé 200 millions de dollars lors d’une introduction en bourse (IPO) en août dans le but de fusionner avec une société privée. La société acquise devient alors publique à la suite de la fusion, une alternative au processus d’introduction en bourse traditionnel.

Un rapprochement avec Colonnade ferait d’Ouster le cinquième fabricant de lidar cette année à convenir d’une fusion SPAC pour devenir publique, à la suite de Velodyne Lidar Inc, Luminar, Innoviz et Aeva.

Les capteurs Lidar, qui utilisent des impulsions de lumière laser pour rendre des images précises de l’environnement autour de la voiture, sont considérés comme essentiels par de nombreux constructeurs automobiles pour permettre des niveaux plus élevés d’assistance au conducteur, jusqu’à les rendre capables de conduire automatiquement.

La direction d’Ouster a parlé des applications plus larges du lidar dans des domaines tels que les drones, les villes intelligentes et la robotique, et pas seulement pour les véhicules autonomes.

Ouster, cinq ans, avait précédemment levé 142 millions de dollars auprès d’investisseurs du marché privé, notamment Cox Automotive, Silicon Valley Bank et Fontinalis Partners, qui est copropriété par le président exécutif de Ford Motor, Bill Ford.