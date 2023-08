Exclusif: la star d’Arsenal et le nouvel athlète Under Armour Eddie Nketiah raconte à FFT son tout nouveau contrat – et comment ses nouvelles bottes ont déjà de la chance

La star d’Arsenal, Eddie Nketiah, a signé un nouveau partenariat avec Under Armour – et on lui a dit QuatreQuatreDeux exclusivement ce que la marque représente pour lui.

FFT a rencontré le tueur à gages des Gunners lors de l’ouverture du nouveau magasin d’UA à Oxford Street. En tant que Londonien lui-même, nous avons posé à Nketiah que c’était un grand moment pour lui de lancer la nouvelle boutique de la marque dans sa ville natale.

« Ouais, c’est incroyable, évidemment », a déclaré Nketiah. « Londres est ma maison, j’ai mes amis et ma famille ici, donc dévoiler le magasin était évidemment un moment vraiment spécial pour moi.

VIDÉO : Pourquoi David Raya est meilleur pour Arsenal qu’Aaron Ramsdale (et pourquoi il ne l’est pas)

« Je suis vraiment heureux et vraiment fier de faire partie de cela – et j’ai vraiment hâte de ce partenariat. »

Et le plus important pour un attaquant, il a déjà marqué avec les bottes. Alors qu’en pense-t-il ? Et sont-ils maintenant devenus des pièces porte-bonheur pour lui à l’approche des futurs matches?

Eddie Nketiah dit qu’il est fier d’être un athlète Under Armour (Crédit image : Glyn Kirk/AFP via Getty Images)

« Oui, j’en ai essayé beaucoup », nous a dit Nketiah à propos des bottes. « J’y ai joué le week-end et j’y ai marqué, ce qui est toujours agréable. J’apprécie vraiment ça: c’est une grande marque, une marque qui correspond vraiment à mes valeurs et qui redonne à la communauté.

« C’est quelque chose de vraiment important pour moi et quelque chose que je cherche à faire de toute façon en dehors du terrain. C’est juste une sensation vraiment agréable.

