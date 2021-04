Le Honor V40 a été lancé en Chine en janvier et le suivi naturel aurait été un modèle mondial Honor 40. Cependant, nous avons reçu des informations exclusives d’initiés indiquant que ce ne sera pas le cas.

Non, la société passera directement à la série Honor 50, qui devrait être dévoilée en mai. Vous trouverez ci-dessous une image d’accroche qui n’a pas encore été partagée officiellement, notez la conception circulaire de la caméra (avec un autre cercle partiellement visible ci-dessous).

La série Honor 50 sera dévoilée le mois prochain

Nous avons également reçu des croquis de conception montrant l’arrière du téléphone. L’île de la caméra comportera deux cercles, similaires au langage de conception vu dans les rendus du Huawei P50. Fait intéressant, le cercle supérieur ne contiendra qu’un seul objectif, que vous pouvez voir dans l’image d’accroche ci-dessus. Le cercle inférieur abritera deux modules et il y a un flash LED entre les deux.



Croquis de conception Honor 50

Nous sommes juste en train de deviner ici, mais la chose sur la droite semble être un filtre encliquetable (ou un objectif?), Qui s’attachera vraisemblablement au cercle de la caméra via des aimants. Cela pourrait expliquer pourquoi la bague supérieure n’a qu’un seul module à l’intérieur (l’objectif doit être au centre).

Il n’y a pas encore de mot sur le matériel de la caméra. Pourquoi la rupture majeure avec le design du Honor V40? Cela ressemble beaucoup plus au design du Honor V40 Lite, mais c’est quand même assez différent. Voici quelques rendus non officiels du Huawei P50 à des fins de comparaison, ainsi que des images officielles des Honor V40 et V40 Lite.









Comparaison de conception: Huawei P50 Pro (rendus non officiels) • Honor V40 • Honor V40 Lite

Il y a aussi d’autres questions sur le Honor 50, comme s’il comportera ou non les services mobiles Google (après tout, c’était le but de la scission avec Huawei).