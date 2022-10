EXCLUSIF: la Chine “n’envahirait pas” Taïwan si Pékin pense qu’elle est propriétaire de l’île, selon un responsable du commerce asiatique

Un haut responsable cambodgien a remis en question la logique de l’invasion de Taïwan par la Chine si Pékin pense que la nation insulaire fait partie de la Chine, tout en faisant pression pour des relations pacifiques dans le paysage de la sécurité internationale.

“Nous ne pensons pas que la Chine envahira Taïwan, car la Chine considère Taïwan comme faisant partie de la Chine”, a déclaré à Fox News le Dr Kao Kim Hourn, délégué auprès du Premier ministre du Cambodge et futur secrétaire général de l’ASEAN. Digital dans une interview exclusive. “Pourquoi envahirait-il Taiwan?”

“Je pense que les dirigeants chinois sont sages et … nous pensons qu’ils ne feraient pas cela”, a-t-il ajouté.

M. Kao a souligné que le Cambodge, sa patrie, ainsi que d’autres membres du bloc commercial économique de l’ASEAN, souhaitent voir la paix dans la région et aimeraient “donner une chance à la diplomatie” pour résoudre tout différend potentiel sur Taiwan.

LA CHINE A OUVERT DES POSTES DE POLICE À L’ÉTRANGER AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA POUR SURVEILLER LES CITOYENS CHINOIS: RAPPORT

“Le Cambodge, comme d’autres pays, nous sommes une paix–nation aimante », a expliqué le Dr Kim. « Le Cambodge a traversé des guerres, des conflits et des génocides. Nous sommes certainement un ardent défenseur[s] pour la paix, les négociations et la diplomatie. En fin de compte, tout doit faire face à la diplomatie, et c’est ce que nous voulons faire.”

Le Dr Kao a récemment été élu secrétaire général de l’ASEAN, un bloc commercial de 10 nations en Asie du Sud-Est qui comprend la troisième plus grande puissance économique d’Asie après la Chine et l’Inde. Il est le premier Cambodgien à occuper ce poste, et il tient à poursuivre sa philosophie de paix alors qu’il navigue dans la situation économique compliquée qui s’est développée sur le continent.

L’Asie du Sud-Est produit une quantité importante de riz, exportant environ 30 % de l’offre mondiale, selon les données de l’OEC, soit environ l’équivalent de la quantité de céréales exportée par la Russie et l’Ukraine au cours d’une année donnée.

D’AUTRES PROBLÈMES DANS L’ARRIÈRE-COUR DE LA RUSSIE ALORS QUE LES RÉCENTS COMBATS ENTRE ALLIÉS CRÉENT UN NOUVEAU MAL DE TÊTE À POUTINE

L’invasion russe de l’Ukraine a perturbé l’approvisionnement et les exportations alimentaires qui menacent de créer de “multiples famines”, selon le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Cette crise a offert à l’ASEAN l’occasion de capitaliser sur ses exportations de riz et d’intervenir pour aider à éviter – ou du moins à atténuer – le problème.

Mais le Dr Kao a souligné que même si l’ASEAN tente d’aider à résoudre les problèmes de sécurité alimentaire, elle fait face à ses propres obstacles, grâce à l’inflation et à la hausse du coût de l’énergie, ce qui pourrait entraver certains efforts pour récolter et exporter sa nourriture.

“Nous [have] un certain nombre de pays … producteurs et exportateurs – Cambodge, Vietnam, Thaïlande, entre autres », a déclaré le Dr Kao. « Nous jouons certainement notre rôle pour soutenir la sécurité alimentaire qui a été fortement affectée par la guerre en Ukraine et les défis du coût par [the] crise de la sécurité énergétique.

“Certes, nous exportons notre riz vers des pays qui ont besoin de cette… sécurité alimentaire”, a-t-il poursuivi. “Je pense que nous sommes l’un des principaux pays qui soutiennent la sécurité alimentaire, mais en même temps… nous avons été fortement touchés par la hausse des prix de la sécurité énergétique et, bien sûr, l’inflation… qui a un impact sur notre peuple. ”

APPLE COURTS FABRICANT DE PUCES CHINOIS, METTRE EN DANGER NOTRE COMPÉTITIVITÉ ET NOTRE SÉCURITÉ

Mais la guerre en Ukraine ne montre aucun signe de ralentissement, ce qui ne peut qu’entraîner de nouveaux problèmes dans les mois à venir : le président russe Vladimir Poutine a ordonné une mobilisation partielle, ce qui a donné le coup d’envoi d’une conscription pour aider à grossir les rangs de l’armée russe face à plus de difficulté dans ses offensives.

Poutine a également renouvelé sa menace d’utiliser des armes nucléaires au cas où la Russie aurait le sentiment que d’autres nations avaient l’intention de l’attaquer.

Le Dr Kao a exhorté la Russie et d’autres pays agressifs à “apprendre de l’histoire” et à tirer la “sagesse” des transgressions passées afin d’éviter d’utiliser des armes nucléaires “à tout prix”.

ANNEXES DE POUTINE TERRITOIRE OCCUPÉ DE L’UKRAINE

“J’espère que l’histoire ne se répétera pas”, a déclaré le Dr Kao, soulignant que les bombes atomiques larguées sur le Japon par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale devraient servir de “leçon majeure” sur l’utilisation de ces armes.

“Je pense que dans ce monde en ce moment, la dernière chose dont nous avons besoin est… qu’un pays utilise des armes nucléaires.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Nous devons travailler ensemble pour combattre … le terrorisme, l’extrémisme et la violence, et nous pensons que le message d’amour et de gentillesse, bien sûr, d’aider ceux qui sont vraiment [in] besoin », a-t-il dit.