L’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, prononcera vendredi le discours de nomination du président du pouvoir judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, pour devenir le prochain président avant que la Chambre ne vote pour la troisième fois, a appris pour la première fois le Daily Caller.

Avant le troisième vote, Jordan a prononcé un discours expliquant pourquoi la Chambre doit élire un président le plus tôt possible et a expliqué à quel point il est crucial pour le pays que les républicains élisent un président.

« Je pense que les gens commencent à douter et à s’interroger sur leur gouvernement et sur la direction que prend notre nation. Ils voient une frontière ouverte. Ils voient la criminalité dans les rues. Ils savent ce que coûte l’essence dans leur voiture. Ils savent ce qu’il en coûte pour mettre de la nourriture sur la table. Ils voient une guerre en Israël, notre plus grand allié, Israël, ce qui s’y passe et l’aide dont Israël a besoin », a déclaré Jordan dans son discours.

« Ils voient un gouvernement qui a été utilisé comme une arme contre nous, le peuple. Le gouvernement même qui est censé nous servir a été excité par les contribuables qui paient pour cela. Je pense que le peuple américain a soif de changement. Je pense qu’ils ont soif de leadership. Et franchement, ils savent que la Maison Blanche ne peut pas le fournir. Ils savent que le Sénat ne dirigera pas et ils attendent des républicains de la Chambre qu’ils intensifient leurs efforts, qu’ils dirigent et qu’ils apportent des changements sur ces questions importantes », a-t-il poursuivi.

« Nous avons un travail important à faire. travail important à faire. Nous devons aider Israël. Nous devons faire avancer le processus de crédits afin que les éléments clés de notre gouvernement soient financés et financés de la bonne manière, en particulier nos militaires dont nous avons besoin pour reprendre nos travaux en comité. Et franchement, nous devons poursuivre le travail de surveillance que je considère si important. En bref, nous devons nous mettre au travail pour le peuple américain. Nous devons faire ce que nous avons dit que nous allions faire. Nous devons faire ce que nous leur avons dit que nous allions faire lorsqu’ils nous ont élus et mis au pouvoir et, franchement, nous ne pouvons pas faire cela. Si la maison n’est pas ouverte. Nous ne pouvons pas ouvrir la salle tant que nous n’avons pas trouvé un orateur », a ajouté Jordan.

La Jordanie a annoncé jeudi son soutien au président intérimaire Patrick McHenry comme président temporaire de la Chambre jusqu’en janvier après qu’il n’ait pas obtenu suffisamment de voix mercredi pour devenir le prochain président de la Chambre lors du deuxième tour de scrutin. Cependant, une majorité de républicains de la Chambre ont préféré procéder à un vote afin de tenter de faire élire la Jordanie.

L'appel final au quorum a fixé la participation à la Chambre à 432 pour les deux premiers votes, ce qui signifie que 217 reste le seuil de majorité à moins que les membres n'aient voté « présent » lors du vote par appel nominal pour l'orateur.

La Jordanie a perdu le premier tour de scrutin mardi, avec 20 républicains votant contre lui.

Les donateurs conservateurs ont déclaré lundi soir au Daily Caller qu'ils s'engageaient à suspendre le financement des membres républicains de la Chambre qui refusent de soutenir Jordan comme président.

Jordan a également déclaré lors de son discours de vendredi que les républicains de la Chambre resteraient tout le week-end pour élire leur prochain président.