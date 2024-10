Exclusif-Kamala Harris pourrait rejoindre le podcasteur Joe Rogan pour une interview

Par Jeff Mason et Nandita Bose

(Reuters) – La candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris pourrait s’entretenir avec le podcasteur populaire Joe Rogan pour une interview dans la dernière partie de la campagne présidentielle américaine, ont déclaré lundi trois sources proches du dossier.

Les responsables de la campagne Harris ont rencontré l’équipe de Rogan cette semaine, mais leur comparution n’a pas encore été confirmée, ont indiqué deux des sources.

Rogan, qui dirige le podcast le plus populaire aux États-Unis, a un public très convoité et dévoué, composé de jeunes, d’hommes et se comptant par dizaines de millions.

L’interview offrira à Harris l’occasion de faire valoir ses arguments auprès de ses partisans, alors qu’elle s’efforce de renforcer le soutien des électeurs masculins et des hommes noirs en particulier. De nombreux sondages publics suggèrent que le candidat républicain Donald Trump pourrait obtenir de meilleurs résultats parmi les jeunes hommes de toutes races.

Lundi, la vice-présidente a publié une nouvelle série de propositions politiques pour attirer les électeurs masculins noirs et sa campagne intensifie sa sensibilisation auprès du groupe électoral typiquement démocrate.

Sa campagne a également annoncé qu’elle passerait une interview avec Fox News, dont la programmation quotidienne est lourde d’experts conservateurs qui soutiennent souvent explicitement Trump.

Lundi, Trump a également indiqué qu’il prévoyait de participer au podcast de Joe Rogan avant le jour des élections, le 5 novembre.

Trump et Rogan se sont affrontés dans le passé. Pas plus tard qu’en août, Trump s’en est pris à Rogan sur la plateforme de médias sociaux Truth Social, mais l’a ensuite qualifié de « bon gars ».

En 2022, Rogan a déclaré qu’il n’était pas un partisan de Trump et a déclaré en août qu’il préférait Robert F. Kennedy Jr., comme président. Kennedy s’est depuis retiré de la course à la présidentielle et a soutenu Trump.

Cette comparution pourrait offrir un coup de pouce à Harris et à Trump, car les sondages montrent une course incroyablement serrée entre les deux candidats qui devrait se résumer aux résultats dans sept États charnières.

En mars, Spotify a déclaré que « The Joe Rogan Experience » comptait 14,5 millions de followers, soit près du triple du deuxième programme le plus populaire de la plateforme. Il compte également plus de 19 millions de followers sur Instagram et 17 millions de followers sur YouTube.

Un sondage réalisé par YouGov l’année dernière a révélé que 81 % de ses auditeurs sont des hommes et 56 % ont moins de 35 ans, alimentant la perception selon laquelle il a une ligne directe avec une cohorte qui, selon les sondages, tend à soutenir Trump plutôt que Harris.

Rogan a conclu un nouvel accord avec Spotify plus tôt cette année, estimé à 250 millions de dollars.

