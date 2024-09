Exclusif : Joshua Morrow de Y&R parle du « talent incroyable » de Sharon Case

Tout simplement le meilleur : Joshua Morrow (Nick) sur le plateau de Y&R avec Sharon Case (Sharon).

Comme Jeune et agité célèbre le 30e anniversaire de l’une de ses héroïnes les plus importantes, Sharon Case, l’acteur qui a travaillé avec elle le plus longtemps – son acteur principal aux rôles intermittents, Joshua Morrow – dit qu’il se sent chanceux d’avoir été aux premières loges de son impressionnant talent artistique pendant toutes ces années.

« Sharon a un talent incroyable », déclare Morrow. « Je pense que le personnage de Sharon a été sollicité plus souvent dans cette série que n’importe qui d’autre. [on the canvas]. Les endroits où ils l’ont emmenée, les histoires qu’elle a eu à raconter – c’est tout simplement un spectre incroyable et elle le fait sortir du parc.

L’arc narratif actuel dans lequel Sharon est plongée – le personnage est dans une dangereuse spirale descendante, en quête de vengeance concernant la mort de sa fille Cassie il y a longtemps et est encouragé par le spectre qu’elle a invoqué de son ancien bourreau, Cameron Kirsten – ne fait pas exception. « J’ai hâte que les fans voient ce qu’elle va faire de cette histoire avec elle et Cameron Kirsten et où cela va nous mener », s’enthousiasme Morrow. « Je pense que les fans vont vraiment adorer ça. »

Démon imaginaire

Bien que leur propre interaction devant la caméra ait été limitée, étant donné que Nick ne peut pas voir Cameron, Morrow était tout de même heureux d’avoir Linden Ashby, l’interprète de Cameron, de retour sur le plateau. « Linden est le meilleur, mec », dit Morrow. « Il a cette sorte de mentalité du Sud que j’ai aussi. C’est un bon gars, juste un type génial, vous savez ? C’est un homme très masculin. » En ce qui concerne son travail, l’acteur observe : « Linden se soucie vraiment de chaque détail. Il se soucie tellement de son travail et j’admire vraiment cela chez lui parce que l’importance qu’il accorde à son travail se voit vraiment. Il le porte sans ego. C’est vraiment un gars fait de bonnes choses. Donc je suis un grand fan de lui, évidemment. »

Morrow ne tarit pas d’éloges sur le travail de Case et Ashby dans leur scénario actuel. « Ce que Sharon et Linden ont fait avec ce scénario est génial à regarder », déclare-t-il. « Le fait qu’il ait été évoqué dans l’esprit de Sharon, leur alchimie et la façon dont ils jouent l’un avec l’autre… C’est tout simplement génial et c’est grâce à qui sont Sharon et Linden. Les scénaristes leur ont donné beaucoup de choses vraiment cool à jouer et j’adore vraiment ce qu’ils font tous les deux avec ça. »

L’acteur insiste sur le fait qu’il n’est pas jaloux que Nick n’ait pas été celui qui a déraillé, en riant : « Je veux dire, qui ne voudrait pas travailler davantage avec Linden Ashby, mais j’ai l’impression que Nick est trop bien organisé pour quelque chose comme ça ! Donc, ça me va, et en plus, j’ai l’impression que ce que font Sharon et Linden, si c’était partagé avec quelqu’un d’autre, n’aurait pas l’impact que ça a. Et Sharon fait un travail incroyable en passant d’un état de contrôle à un état de contrôle soudain [not being in control] et elle le fait avec un regard furtif ou juste un regard par-dessus son épaule pour voir Cameron, et je veux dire, elle sait vraiment comment jouer ça si parfaitement. Donc je suis seulement envieux parce que je ne pense pas que je serais capable de le faire aussi bien que Sharon ! Elle déchire. Je suis très fier d’elle. » Il ajoute : « N’attendez rien de moi [in this story]! Mais Sharon Case assassine complètement l’intrigue, tout comme Linden.

Menace invisible : Alors que Nick ne peut pas voir Cameron, Morrow adore regarder Linden Ashby et Sharon Case travailler ensemble.

Terrain d’entente

Morrow, qui a rejoint Y&R quelques mois seulement avant l’embauche de Case, apprécie à quel point il est spécial d’avoir eu la chance de développer la relation Nick/Sharon au cours de 30 ans. « Nos carrières seront toujours liées parce que nous sommes arrivés pratiquement en même temps », observe-t-il. « Et où d’autre [but on soaps] « Est-ce que vous pouvez imaginer une relation de 30 ans ? Et c’est ce que c’est. Qu’ils soient impliqués de manière romantique ou non, c’est une relation de 30 ans, et je suis juste incroyablement béni de pouvoir partager la toile avec elle pendant si longtemps. Je suis un grand fan de Sharon Case et je pense qu’elle a un talent incroyable. Notre série a beaucoup de chance de l’avoir. »