Exclusif: Jordan Henderson veut que l’Angleterre montre sa colère et son désir d’aller plus loin lors de la Coupe du monde

Jordan Henderson en sait quelque chose sur la levée de trophées. Personne n’a jamais soulevé six trophées différents pour le Liverpool Football Club avant le “Hendo Shuffle”.

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu beaucoup de chagrin d’amour au cours de ses 11 années à Anfield.

Henderson a fait partie des équipes de Liverpool qui ont perdu en cinq finales, et ont été deuxièmes d’un seul point en Premier League à deux reprises malgré des totaux de points suffisants pour remporter le titre toutes les saisons sauf trois depuis 1992.

“Une partie de la victoire est la lutte avant”, insiste Henderson lorsque QuatreQuatreDeux le rencontre sur le terrain d’entraînement de Liverpool avant de rejoindre ses coéquipiers de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde.

“Vous devez passer par l’échec, vous devez passer par de mauvais moments, par l’adversité, pour arriver là où vous voulez être.”

Lorsque Liverpool a perdu la finale de la Ligue des champions 2018, ils l’ont remportée un an plus tard, Henderson le notant comme le plus grand moment de sa carrière, affirmant que c’était “à cause de tout ce que nous avions traversé auparavant en équipe”.

Cette victoire finale est également survenue une semaine après avoir raté le titre malgré les 97 points obtenus en championnat. La saison suivante, ils ont riposté pour remporter le titre avec plus de matchs à jouer que n’importe quelle équipe de l’histoire de la Premier League.

Maintenant, le milieu de terrain né à Sunderland espère pouvoir répéter le tour sur la scène internationale avec l’Angleterre.

“Je l’espère!” dit-il, lorsqu’on l’interroge sur les similitudes entre la perte de ces finales avec Liverpool et l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020 l’été dernier.

“Ce n’est jamais aussi simple que ça, mais j’espère qu’en ayant ce sentiment après cette finale (de l’Euro), cela nous donnera le désir et la colère dont vous aurez besoin pour aller plus loin.”

L’Angleterre a progressé d’un cran dans l’Euro par rapport à la Coupe du monde en 2018 lorsqu’elle a été éliminée en demi-finale par la Croatie.

“Je sais à quel point c’est difficile, nous parlons d’une Coupe du monde et des meilleures équipes du monde, donc c’est vraiment difficile”, déclare le joueur de 32 ans.

“Mais nous devons avoir la même mentalité de profiter de l’occasion, de jouer dans la Coupe du monde pour votre pays, de représenter votre pays et de jouer avec le sourire.

“Nous avons fait cela au cours des deux derniers tournois et cela a semblé fonctionner pour la majorité d’entre eux. Mais encore une fois, cela ne vous garantit rien, donc si nous pouvons le refaire, espérons-le, vous ne savez jamais ce qui peut arriver quand nous sommes là-bas.

Et si les supporters de Liverpool ne sont peut-être pas particulièrement passionnés par l’équipe nationale, pour Henderson, né dans le nord-est, la scène internationale revêt une signification particulière :

“[Growing up] L’Angleterre était une grande chose pour moi et pour la ville, Sunderland. C’était une grande chose quand l’Angleterre jouait.

À 13 ans, il était ramasseur de balles pour l’Angleterre contre la Turquie au Stadium of Light : “C’était une chose énorme à laquelle participer.”

Ce match était en 2003, Henderson avait 13 ans, Michael Owen était devant pour l’équipe de Sven-Goran Eriksson.

Souvenirs de coupe du monde

Né en 1990, les premiers souvenirs d’Henderson en regardant la Coupe du monde impliquent principalement Owen et ce but contre l’Argentine.

“Un grand moment qui se démarque pour moi est probablement Michael Owen, l’Argentine et ce but et tout ce qui l’entoure vraiment”, se souvient-il. «En ce qui concerne lui en tant que joueur, à quel point il était jeune, il a en quelque sorte éclaté sur les scènes. Je dirais que c’est en quelque sorte le plus grand moment qui se démarque pour moi.

La Coupe du monde suivante, organisée par la Corée et le Japon, a vu Henderson arriver tôt à l’école pour regarder les matchs qui ont débuté à 7h30 : “Je me souviens de la Coupe du monde avec un décalage horaire, nous pouvions aller à l’école plus tôt et ils auraient tous les écrans allumés pour regarder tous les matchs avant les cours. C’était certainement un facteur important dans mon enfance, l’Angleterre.

Ces matchs du petit-déjeuner comprenaient la défaite éventuelle de l’Angleterre contre le Brésil en quart de finale. Cette fois-ci, si l’Angleterre et le Brésil gagnent chacun leur groupe, le plus tôt qu’ils peuvent rencontrer est en finale.

Bien qu’Henderson ne soit pas assuré d’un rôle de titulaire pour l’équipe de Gareth Southgate, le manager anglais serait sage de faire au moins appel à l’expérience de Henderson dans le vestiaire.

