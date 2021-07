Exclusif : j’étais comme une écolière timide, mal à l’aise avec Jimmy Sheirgill, car j’ai déjà eu le béguin pour lui, dit l’actrice de Collar Bomb Asha Negi | Nouvelles des gens

La dernière sortie de l’acteur populaire Jimmy Sheirgill et Asha Negi, Collar Bomb, a récemment été diffusée sur Disney + Hotstar. Le thriller mettait également en vedette Rajshri Deshpande, Sparsh Shrivastav, entre autres. S’adressant exclusivement à Zee News Digital, boh Jimmy et Asha ont partagé leurs expériences de travail sur des plates-formes OTT, de futurs projets et ce qui les a motivés à dire oui à Collar Bomb, qui a été diffusé le 9 juillet 2021.

Q. Qu’est-ce qui vous a poussé à prendre la bombe à collier ?

Jimmy: Je pense que pour moi c’était l’histoire. C’était très intéressant parce que quand j’ai commencé à lire les premières pages, j’ai pensé, Oh, je veux dire, comme le titre l’indique, c’est une sorte de prise d’otages. Ce sont des terroristes, en quelque sorte, vous savez, qui prennent le contrôle de la situation et de ce qui va se passer. Mais après 3-4 pages, l’histoire prend un demi-tour complet. Et c’est ce qu’a dit excité, j’ai dit, wow, c’est différent. C’est quelque chose de nouveau. Et enfin, j’ai fait le script quand j’étais j’aime le personnage. J’ai aimé l’histoire et c’est pourquoi nous avons dit oui. Oui.

Asha : C’était le l’histoire et le personnage parce que je voulais vraiment faire quelque chose comme ça depuis très longtemps. Je voulais quand j’ai su que c’était un flic, que je jouerais un flic, j’étais vraiment excité parce que je voulais faire quelque chose comme ça, je voulais faire des cascades, manier le pistolet. Alors j’étais vraiment excité. Et aussi l’histoire, comme je l’ai dit, cette histoire est très différente. C’est aussi différent car voir les bombes liées aux complots kafi rahe hai. Mais j’ai l’impression que cela se produit dans une petite ville de l’Himachal Pradesh.

Vous savez, comment les gens des petites villes, des petits villages, je dirais comment ils réagissent à une telle situation, c’est ce qui va être différent de toutes les autres histoires qui ont des bombes impliquées dans l’intrigue. Et oui, je veux dire, l’histoire j’avais de si bonnes scènes pour moi et le personnage de Jimmy Sir était si bonne. Sparsh, qui joue Side Bomber. Hum Asha Karte hai ki logo ko ye pasand aye est ce que Jimmy monsieur voulait que je dise.

Q. Comment s’est passée votre expérience de travail avec lui ?

Asha : J’étais comme une écolière timide si mal à l’aise avec lui parce que j’ai été un grand fan. Je veux dire, mon film préféré était ‘Dil Hai Tumhara’ – toutes les chansons dont je me souviens encore, l’histoire dont je me souviens encore et, vous savez, tous ces films – Mohabbatein, Dil Hai Tumhara’, l’époque de vo wala à laquelle j’avais le béguin. Alors j’étais comme cette écolière timide et maladroite autour de lui, ne sachant pas quoi dire. Et avoir peur kuch bola aur stupid sa bola toh, alors j’étais comme ça. J’ai beaucoup appris de lui. Alors oui, c’était une super, super expérience.

Q. Alors, quel a été le médium le plus satisfaisant pour vous en tant qu’acteur ?

Jimmy: Je ne pense pas vraiment à trop de médiums là-bas. Je pense que pour moi, si c’est un film, c’est un film, et j’essaie juste de faire mon travail honnêtement et sincèrement, et j’essaie de dépeindre ce personnage particulier au mieux de mes capacités, et c’est à peu près tout. Et puis je ne suis pas en train de dire au producteur. Maintenant, cela devrait être le besoin ici ou là ou quoi que ce soit pour que mon travail d’acteur soit terminé. Et quelle que soit l’aide que je puisse apporter pour promouvoir le film, c’est encore mon devoir, et je le fais.

Mais je pense que le producteur sait le mieux s’il faut le sortir dans les cinémas ou si vous attendez que les cinémas s’ouvrent et le sortent dans les cinémas ou s’il faut le sortir sur OTT ou autre, cet appel est entièrement le sien. Mais j’ai probablement apprécié tous les films que.

Q. Pensez-vous que l’OTT est le nouveau numérique est la voie à suivre à partir de maintenant ?

Jimmy: Oui définitivement. Et nous sommes tous pleins à s’ouvrir à un moment donné. Et que le charme d’aller au théâtre et de regarder un film nous ravira à nouveau, nous le sommes définitivement. Mais jusque-là, OTT nous a fourni beaucoup de divertissement tout au long du premier verrouillage du second, et nous devrions en être reconnaissants.

Q. Alors, Jimmy, à quel point ce personnage que vous incarnez dans Collar Bomb est-il différent de ceux que vous avez joués auparavant ?

Jimmy: C’est une course contre la montre, un thriller. Il a son moment d’action, de sensations fortes, de suspense et de drame et des trucs comme ça qui se passent en moins de cent minutes dont vous disposez. Mais à part ça, je pense qu’il est là, évidemment, je joue à nouveau un flic, mais il a un fils et puis il a un passé et comment toutes ces choses se réunissent et ce qui se passe. C’est ce que.

Q. Le passage à OTT à partir de la télévision était-il prévu ?

Asha : Je suppose que je devenais ennuyeux pour la télévision parce que, vous savez, après Pavitra Rishta, j’ai fait quelques émissions de téléréalité. J’ai fait quelques autres émissions à la télévision qui ont été fermées en un mois, les deux émissions. Alors tu sais, c’est à ce moment-là que j’ai perdu espoir et que j’ai perdu confiance en moi et que je me suis marié, doutant que ce soit peut-être ça ? Peut-être que c’est la fin de ma carrière et que tous les acteurs de la télévision disparaissent après une émission à succès. Mais ensuite j’ai décidé de faire une pause.

Je pensais cela maintenant seulement quand j’en avais envie, pas seulement en étant désespéré de travailler. Je ne prendrai pas un autre spectacle. J’attendrai la bonne chose. Et puis je ferai jusque-là, laissez-moi juste travailler sur moi-même. Et c’est ce que j’ai fait pendant cette pause. Postez que quand il m’arrive d’aimer quelque chose comme un projet, c’est quand la paroisse m’a été offerte. Alors oui, je pense que c’est le voyage sur le Web qui a commencé. Et oui, je n’ai fait que je pense qu’ils l’ont été depuis jusque-là.

Mais ce n’est pas comme ça que je ne suis plus ouvert à la télévision. C’est juste que je ne peux pas faire de télévision, ce qui durerait encore 2-3 ans, peut-être une période finie donc 5, 6 mois et peut-être quelque chose comme ça, si j’obtiens un bon personnage, un bon concept. Mais oui, je veux dire, c’est comme ça que ça s’est passé.

Q. Donc dans celui-ci, vous incarnez un flic, comment avez-vous terminé votre rôle ?

Asha : J’ai regardé quelques films du réalisateur qui m’a dit de faire ma maison ou de regarder un spectacle. J’étais et j’ai regardé deux films où, vous savez, j’ai dû observer ces flics. Et elle est aussi l’outsider dans le film. J’étais très excité de manipuler l’arme, vous savez, puis de tirer. Mais ensuite, mon directeur m’a dit que vous savez yeh gaon mein hai, yeh gaon ka cop hai, toh waha zyada crime nahi hai, to tumhe adat nae hai har baat pe gun nikal ke kiski ko udane ki. Ye jo tum gun nikal ke shot le rahe ho vous serez très nerveux parce que tumhara laathi se kaam chal jata hia yaha pe. Je devais donc être nerveux en faisant ça, même si je voulais être macho et faire mes cascades et tout.

Mais j’ai pu faire des cascades et j’étais très excité. Je veux dire, je suis vraiment excité que tout le monde le regarde.

Q. Alors quels sont vos futurs projets ?

Asha : Abhi to shoot n’a même pas commencé à cause de la pandémie mais je peux dire qu’une émission web est à venir.

Jimmy: Pour l’instant c’est Collar Bomb, je n’ai pas le droit de parler d’autres plateformes et d’autres projets.