Exclusif: Je vis à Londres et je travaille partout dans le monde au milieu d’une pandémie, déclare Purab Kohli, l’acteur de «Out Of Love 2» | Nouvelles des gens

L’acteur Purab Kohli s’est fait une place de choix dans une carrière de plus de deux décennies. De Hip Hip Hurray à Out Of Love, le talentueux interprète a conquis de nombreux cœurs avec ses numéros impressionnants à l’écran. Dans une interview exclusive avec Zee News Digital, Purab a parlé de sa nouvelle émission Out Of Love saison 2, travaillant dans la crise COVID et de ce qui le tient occupé ces jours-ci:

Q. Comment a-t-il tourné Out of Love saison 2 au milieu de la pandémie?

UNE. Eh bien, c’était compliqué comme partout dans le monde en ce moment, le simple fait de prendre un vol est une telle épreuve. Et je vis à Londres en travaillant partout dans le monde, c’est comme à chaque fois que je dois voler, il y a tellement de tests, tellement d’autorisations et c’est juste pour monter dans un avion et puis quand vous arrivez sur un plateau de tournage, il y a plus de protocoles sur la façon de protéger les bulles et sur ce que vous deviez faire pour entrer dans la bulle. Donc, c’est compliqué et c’est une nouvelle façon d’apprendre et de comprendre et je dois dire après avoir participé à quatre projets dans la pandémie. Cela ne me dérange plus. C’est comme aller de l’avant et faire tout ce que vous avez à faire. Si vous voulez travailler.

Q. En quoi la saison 2 est-elle différente de l’original?

UNE. La saison deux était très différente de la première saison. Je pense que la première saison était centrée sur le fait de tromper son mari et de le découvrir, puis de le poursuivre également. La deuxième saison est consacrée à la vengeance. Le mari revient chercher sa vengeance et à quel point les deux personnages sont poussés à se blesser et à se venger l’un de l’autre. Cette chose est très différente de la première saison. Il y a essentiellement différents thèmes. Il y a des personnages similaires mais des thèmes différents.

Q. Quels sont vos plats à emporter de «Out Of Love»?

UNE. Vous savez, raconter une histoire et donner tellement d’importance à la façon dont l’histoire est racontée. Je veux dire avant que j’ai vu le docteur Foster, je n’avais jamais imaginé une histoire de tricherie à raconter de manière passionnante et je pense que Out of Love a atteint cet objectif et que la saison 2 d’Out of Love l’a amenée au niveau supérieur. pensez, cela donne certainement de l’importance à un bien sûr, c’est un excellent contenu et une belle histoire à raconter, mais la façon dont vous racontez est ce qui a vraiment été mis en évidence. Et je pense que c’est une grande chose pour moi par rapport aux CV en général.

Q. À part ce drame de vengeance, qu’est-ce qui vous tient occupé?

UNE. Comme je l’ai dit, il y a d’autres projets que j’ai réalisés cette année. Trois autres films devraient sortir tous tournés à partir des retombées de 2020 et 2021. Mais j’en parlerai lors de sa sortie. Donc,

nous pouvons garder cela pour l’autre fois.

La série Out of Love est basée sur Doctor Foster de Mike Bartlett. Il est réalisé par Tigmanshu Dhulia et Aijaz Khan avec Rasika Dugal et Purab Kohli dans les rôles principaux. Le thriller a été écrit par Suyash Trivedi et Abhiruchi Chand.

Sa deuxième saison a été diffusée le 30 avril 2021.