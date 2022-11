EXCLUSIF “Je vais chercher à arrêter Grant Dawson et finalement à le mettre à l’écart”, déclare Mark Madsen de l’UFC

Le médaillé d’argent des Jeux olympiques d’été de 2016 et quintuple médaillé des championnats du monde, le combattant léger de la carte principale de l’UFC, Mark “The Olympian” Madsen, s’est entretenu exclusivement avec News18 avant son combat contre Grant Dawson.

Mark O. Madsen se lance dans le combat après une séquence de victoires de 12-0.

Voici des extraits de l’interview :

Dans quelle mesure êtes-vous confiant dans votre combat contre Grant Dawson?

Je suis très confiant. Je sais que je suis un outsider selon certains experts en paris, mais il se trouve que je suis moi-même un expert en paris sur Vegasinsider.com et je peux vous dire tout de suite qu’il y a une bonne valeur sur les paris sur mon combat. Je suis très confiant.

Votre dernier combat a eu lieu en avril, une victoire contre Vinc Pichel, vous avez constamment cherché le takedown et réussi à décrocher la plupart d’entre eux. Envisagez-vous une stratégie similaire pour le combat de Grant Dawson ?

Je vais chercher à fermer Grant Dawson et à le nettoyer et finalement à le ranger. Je pense que c’est un match très intéressant. Je devais initialement combattre Drakkar Klose, qui était un combat complètement différent. Maintenant, je combats Grant Dawson, un autre grand lutteur, un grand grappler. Et je pense que le match est très intéressant et si ça doit être du stand-up, je vais l’écraser en stand-up. Si ça doit être au sol, je vais le descendre et faire le travail.

Votre victoire contre Clay Guida, un vétéran de la division des poids légers, était spéciale. Comment était cette expérience de votre point de vue ? Surtout avec Clay étant également orienté vers la lutte mais avec un style légèrement différent

Donc, tout d’abord, mon expérience de combat contre Clay Guida a été formidable. Je veux dire que j’ai gagné le combat, mais je peux vous dire que c’était un tel honneur de combattre une légende du sport comme Clay Guida. Clay est l’un des combattants que j’ai moi-même regardé et suivi à l’UFC et j’ai pu combattre Clay à l’UFC. Eh bien, c’était un honneur incroyable. Maintenant, Clay Guida est connu pour être un monstre cardio. Je veux dire, il a un si gros réservoir d’essence. Je suis entré dans le combat après avoir été testé positif au covid quelques semaines avant le combat, donc c’était à l’arrière de ma tête, que je combattais un gars avec un gros réservoir d’essence, et je pourrais être, vous savez, compromis un un peu sur le réservoir d’essence mais, j’ai suivi le plan de match, j’ai exécuté et j’ai eu la victoire.

Vous avez 12 ans et 0 dans votre carrière MMA, avec quelques grands noms sur cette liste. Quand verra-t-on l’Olympien obtenir une chance pour le titre ?

Je regarde le combat de ce samedi contre Grant Dawson. Il est la prochaine grande étape, je pense que battre Grant Dawson ouvrira le top 15 des combats. Une fois dans le top 15 de l’UFC, tout est possible. Vous savez, c’est la liste sur laquelle l’UFC sélectionne les prétendants au titre, donc je ne regarde pas au-delà d’un combattant comme Grant Dawson. Et gardez à l’esprit qu’il est aussi un combattant invaincu de l’UFC, je pense qu’il a 18 ans et un peut-être, mais sa défaite, sa seule défaite était en dehors de l’UFC, donc il est également invaincu. Et honnêtement, je suis assez excité d’y entrer et de remporter une victoire dominante, une performance dominante sur un gars comme ça, ce qui, je pense, me mettra sur la carte en termes de gros combats.

Grant Dawson, étant une ceinture BJJ Brown, a également quelques soumissions dans son arsenal. Vous êtes-vous concentré sur votre défense de soumission avant le combat ?

Je viens d’apprendre que je combats Grant Dawson il y a une semaine, et lui aussi. Donc, ça va être un combat intéressant. Grant Dawson est ceinture marron, je suis ceinture blanche BJJ. Cependant, je suis un lutteur de niveau olympique, Grant Dawson a également une excellente lutte. Je pense donc que nous nous entendons très bien. En fait, je l’ai rencontré dans le hall, quand je suis arrivé ici aujourd’hui, il y a à peine une heure ou deux. Je veux dire, je pense que ça va être un combat passionnant. Je ne crois pas qu’il sera capable de prendre mon dos comme il l’a fait dans certains des autres combats. Je ne crois pas qu’il sera capable de dominer avec sa lutte comme il l’a fait dans beaucoup d’autres combats. Je crois que je pourrai y aller et emmener Grant Dawson dans un endroit où il n’est jamais allé.

Comment s’est passé le passage du statut de lutteur gréco-romain à celui de pratiquant d’arts martiaux mixtes ?

C’était un choix, pur et simple. Je veux dire, j’ai remporté des médailles aux Européens et aux Mondiaux, trois fois olympien, un médaillé olympique, je pense que j’ai 12 titres nationaux. Je veux dire, la liste est longue en gréco-romain et j’ai senti qu’il était temps. J’ai concouru, j’ai accompli ce que je voulais accomplir dans le sport de la lutte gréco-romaine et il était temps de passer à un nouveau défi qui était le MMA et je fais du MMA à plein temps, à 100%, depuis 2018 maintenant, c’est 2022, donc c’est en fait peu de temps. Mais je veux dire, mon développement dans ce sport a été incroyable. Je me sens bien dans ce sport à la fin de la journée, il s’agit de s’entraîner, de manger et de dormir. Je suis un Gladiateur des temps modernes, je suis un Spartiate des temps modernes, je suis l’Olympien. Donc pour moi, c’est mon métier. C’est ce que je fais depuis que j’ai six ans.

