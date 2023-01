EXCLUSIF | “Je suis prêt à le marquer et à me battre aussi fort que possible!”

Punahele ‘Puna’ Soriano, actuellement en compétition dans la division des poids moyens de l’UFC, devrait affronter Roman Kopylov à l’UFC Fight Night.

L’expert en arts martiaux mixtes s’est entretenu exclusivement avec News18 avant son combat, ouvrant sur ses 5 meilleurs combattants MMA, ses inspirations dans le sport et entrant dans les meilleurs classements de la liste de l’UFC.

Voici des extraits de l’interaction :

Quels sont vos projets pour 2023 et à quoi vos fans peuvent-ils s’attendre cette année ?

J’essaie de rester en bonne santé et de rester aussi actif que possible. Je voudrais combattre trois à quatre combats cette année, et j’essaie de mettre tout le monde à l’écart.

Qu’est-ce qui vous a inspiré à devenir un combattant MMA ?

Juste quelque chose que j’ai toujours aimé, que j’ai toujours voulu quand j’étais enfant. J’ai toujours voulu être un combattant, je suppose que je ne savais pas que ça allait être le MMA. Je savais juste que je voulais être un combattant pour une raison quelconque, puis, le MMA est arrivé après l’université, et je ne l’ai jamais quitté.

Dans quelle mesure êtes-vous confiant dans ce combat contre Roman Kopylov?

Ouais, je me sens extrêmement confiant, je suis prêt à partir. Je suis prêt à me mettre en avant et à le marquer, à le combattre aussi fort que possible et à laisser tomber les jetons où ils peuvent. C’est de la compétition, vous savez, vous ne pouvez pas obtenir les résultats que vous voulez toujours, mais je vais certainement faire de mon mieux. Allez-y et faites de mon mieux.

C’est ton premier combat depuis juillet de l’année dernière, compte tenu de cet écart, comment s’est passé le camp d’entraînement jusqu’à présent ?

Ouais, le camp d’entraînement est un homme dur et au cours des dernières années, c’est devenu de plus en plus difficile à Xtreme. Nous avons de plus en plus de durs à cuire, donc les camps ont été honnêtement bien plus durs que les combats. Juste parce que, vous passez des semaines et des semaines à vous faire battre, vous n’êtes pas le marteau tous les jours à Xtreme, il y aura un ou deux jours où vous serez un clou. Donc, c’est difficile, mais cela vous donne beaucoup de confiance pour le combat.

Jusqu’à présent dans votre carrière, nous vous avons vu décrocher des coups de poing à élimination directe, des mises au sol puissantes et des jeux au sol meurtriers. Y a-t-il quelque chose dans votre jeu que vous aimeriez améliorer ?

Ah bien sûr. Je cherche à m’améliorer chaque jour, à l’intérieur du camp, à l’extérieur du camp. Je cherche à ajouter plus à mon répertoire. J’essaie d’ajouter plus d’offensives, de soumissions, de nouvelles frappes, de nouvelles configurations, vous savez, tout ce qui me rendra un peu meilleur. J’essaie de faire ça tous les jours.

Lors de votre dernier combat contre Dulcha, après le match, vous avez dit à DC que vous vouliez juste mettre la main sur son visage, et cela a atterri. Quelle stratégie avez-vous prévu pour ce combat contre Roman ?

Ouais, mes plans sont toujours les mêmes. Je cherche à combattre tout le monde aussi fort que possible. Je pense que lorsque vous faites cela, vous devenez le gars que personne ne veut combattre. Même si je n’avais aucune compétence et que j’allais là-bas, en me battant aussi fort que possible, je pense que je serais un problème pour certaines personnes, mais ajouter des compétences et ajouter le travail que j’ai fait au fil des années et des années, Je pense que je suis un combat difficile et je vais là-bas pour gagner.

Actuellement, vous êtes 9-2 dans votre carrière en MMA, pensez-vous que continuer cette course vous aidera à entrer dans le top 25 ?

Je l’espère bien, mais je ne regarde pas si loin. Je prends juste un combat à la fois. Si je peux continuer à ranger les gars, ce combat, le prochain combat et le prochain combat, je pense que je serai exactement là où je veux être, en ce qui concerne le classement. Et, oui, j’ai juste l’impression que quand je gagne, cela ne fait aucun doute.

Top 5 des combattants MMA de tous les temps ?

De tous les temps, c’est dur. Voyons. Ce n’est pas dans l’ordre, juste cinq, je devrais lancer BJ (Penn) là-dedans. Pour sûr Khabib (Nurmagomedov), SGP (George St-Pierre), Jon Jones. Et cela pourrait être un peu surprenant parce qu’il vient de perdre mais je pense qu’il le récupérera dès qu’il commencera à se battre, je pense (Kamaru) Usman était sur une sacrée course. Je pense qu’il est juste là-haut aussi.

