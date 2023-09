L’UFC 293 est presque là. La carte montre le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, défendant la ceinture contre Sean Strickland. Un autre combat très attendu est le match revanche entre Justin Tafa et Austin Lane. Le combat précédent entre les deux s’est terminé par un non-concours après qu’Austin Lane ait commis un coup d’œil illégal sur Justin, ce qui a conduit les médecins à arrêter le combat.

Justin et son équipe n’étaient pas satisfaits de la façon dont les choses se sont terminées et cherchent à mettre un terme à ce chapitre alors que le poids lourd cherche à progresser dans le classement avec pour objectif de remporter l’or au championnat. Justin Tafa a actuellement un bilan de six victoires, trois défaites et un sans contestation. Toutes ses victoires sont venues par KO, s’établissant comme un artiste KO.

Sa famille a également une histoire dans les arts martiaux avec son grand-père qui était champion national de boxe. Son frère Junior Tafa participe également à l’UFC.

Justin Tafa s’est assis avec nous pour une interview exclusive avec Actualités18.com avant son grand combat contre Austin Lane.

Extraits :

Tous prêts pour le combat ?

Ouais, mec, je me suis préparé très dur pour ce combat, donc je suis punk.

Le combat précédent contre Austin s’est malheureusement déroulé sans contestation. Alors, des inquiétudes à ce sujet ? Ou est-ce quelque chose qui vous a traversé l’esprit ?

Ouais, tu sais, ça l’a été, pour être honnête. Mais, euh, tu sais, je dois juste y aller et oublier ça et faire comme si c’était un nouveau combat.

Quel a été le sentiment lorsque le combat a été exclu ? Parce que les médecins ont forcé l’arrêt. Alors qu’est-ce qui vous passait par la tête en ce moment ?

J’étais un peu inquiet pour mes yeux parce qu’il y avait du sang qui sortait de mes yeux, donc j’étais juste préoccupé d’abord par ma vue, puis j’espérais que le coup dans les yeux n’était pas si grave, puis j’ai vu les rediffusions plus tard et j’étais genre, c’était très mauvais.

Votre famille partage notamment une histoire très riche dans les sports de combat. Votre grand-père était champion de boxe et votre frère est également membre de l’UFC. Alors, est-ce que le combat a toujours été quelque chose qui a toujours été naturel pour vous ou est-ce quelque chose pour lequel vous vous êtes entraîné ?

Non, me battre est naturel pour moi. J’ai grandi avec trois frères, vous savez, ils sont tous de ma taille, de grands garçons, et mon grand-père était boxeur, et mes oncles étaient des combattants aussi, donc c’était tout simplement naturel pour moi et mon frère de commencer à nous battre et de prendre sur la scène mondiale.

Le MMA ou le combat en général est un sport extrêmement dangereux. Alors, qu’est-ce qui vous motive exactement à entrer dans l’octogone à chaque combat ?

Vous savez, chacun a la chance de posséder ses talents. J’ai eu la chance de pouvoir me battre et c’est quelque chose que j’essaie simplement de réaliser mes talents au mieux de mon potentiel. Et j’aime aussi le défi de combattre une autre personne, là-dedans, il n’y a rien de tel, il suffit de voir à quel point je peux devenir bon et de voir si je peux atteindre le sommet.

Quels sont vos objectifs maintenant que vous participez à l’UFC ? Quels sont vos objectifs à long terme avec l’entreprise ?

Évidemment, être le champion, être le meilleur, c’est toujours l’objectif et je veux obtenir autant de KO que possible avant de terminer ma carrière.

Est-ce que frapper a toujours été quelque chose que vous aviez ou est-ce quelque chose que vous avez appris après peut-être quelques combats avec les frères ?

Nous avions l’habitude de nous entraîner à l’arrière de la maison de mon grand-père, donc c’était quelque chose qui venait naturellement. J’avais aussi de bons partenaires d’entraînement qui m’ont aidé avec mes frères.

Comment voyez-vous se dérouler le combat contre Austin ? Je suis sûr que vous prévoyez un autre KO, mais comment voyez-vous cela se dérouler ?

Euh, je me vois juste, euh, l’assommer, pour être honnête. Je pense que je suis un peu trop classe pour lui. Un peu trop fort pour lui. Et puis je pense que je suis un peu trop expérimenté. Il a plus de combats que moi, mais j’ai eu plus de combats que lui à l’UFC et je suis juste prêt maintenant, juste à montrer à tout le monde que je suis prêt à accepter cette négativité et à commencer à combattre les gars.

Comment s’est déroulé votre camp d’entraînement pour ce combat en particulier ? Y a-t-il quelque chose de différent ou pouvez-vous simplement nous donner un aperçu de votre camp d’entraînement ?

Mon frère avait son camp deux semaines avant ce combat. Donc nous avions tous les deux campé ensemble, vous savez, nous sommes allés à Auckland, puis nous nous sommes entraînés là-bas pendant quelques semaines, en kickboxing, puis sommes revenus, avons terminé le camp, beaucoup de conditionnement et je suis prêt à y aller maintenant.

Vous faites également partie des rares combattants représentant la Nouvelle-Zélande. Vous avez Israel Adesanya qui est le champion des poids moyens. Alors, que pensez-vous de l’arrivée de la Nouvelle-Zélande et de la production de nombreux combattants dans différentes divisions ? Qu’est ce que tu penses de ça?

Ouais, je pense que c’est bien. C’est une très bonne chose. Cela montre où se situe actuellement la Nouvelle-Zélande dans le monde des arts martiaux mixtes. Vous savez, Alex Volkanovski est un autre joueur qui s’entraîne dans ce gymnase, et il y a deux champions là-bas, ainsi que Kai Kara France. Ils sont donc bien placés et ils ne peuvent que s’améliorer.

Que faites-vous pour vous détendre, surtout après une bagarre ? Comment se déroule l’ensemble de votre processus de liquidation ?

Mec, j’ai du poulet au beurre et de la pizza pendant une semaine. C’est ma semaine. Pain naan à l’ail et au fromage, c’est moi, mec. Je me détends avec ma famille et je mange de la bonne nourriture.

Le coup d’oeil était mauvais, mais de quoi parlait-on dans votre équipe lorsque l’incident s’est produit à ce moment-là ? Comment s’est déroulée toute la conversation à ce moment-là ?

Oui, ils étaient très contrariés que cela se soit produit et inquiets pour ma santé. Ils étaient en colère contre l’incident et contre leur équipe pour ce qui s’était passé. Mais nous nous sommes tous assis et avons évalué la situation et le médecin a dit que j’étais prêt à participer à ce combat et nous sommes retournés directement au camp d’entraînement.