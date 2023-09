EXCLUSIF : « Je crois que nous pouvons rivaliser avec les meilleurs » – Declan Rice dit qu’Arsenal peut remporter la Ligue des champions cette saison

Declan Rice joue la Ligue des champions pour la première fois cette saison – et il a l’ambition d’aider Arsenal à remporter la compétition pour la toute première fois.

Rice a remporté le trophée de la Ligue Europa Conférence pour West Ham la saison dernière, après les avoir aidés à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa, mais n’avait jamais joué en Ligue des Champions jusqu’à ce qu’il aide Arsenal à s’imposer 4-0 à domicile contre le PSV Eindhoven lors de son premier match. match de la campagne continentale de cette saison.

L’équipe de Mikel Arteta devrait progresser confortablement dans un groupe qui contient également Lens et Séville, et est le quatrième favori pour remporter la compétition cette saison derrière Manchester City, le Bayern Munich et le Real Madrid.

VIDÉO : Comment Arsenal a ÉVOLUÉ Declan Rice pour battre Man United

Les Gunners sont revenus en Ligue des champions pour la première fois en sept saisons cette saison et n’ont jamais remporté le tournoi – s’inclinant de peu contre Barcelone lors de la finale 2006 à Paris.

« Arsenal s’est approché si près en 2006, donc ajouter cela aux trophées que le club a remportés serait génial », a déclaré Rice à FourFourTwo. « Dans le football de club, la Ligue des champions est la plus grande chose à laquelle vous pouvez jouer.

« Un club comme Arsenal mérite de participer à la Ligue des champions et j’ai l’impression que tout peut arriver. Regardez l’Inter la saison dernière : ils sont allés jusqu’en finale et personne ne s’y attendait, donc vous pouvez faire un bon parcours. Je crois que nous pouvons rivaliser avec les meilleurs.

