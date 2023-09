Une vacanciere britannique a raconté à quel point elle avait eu la chance de ne pas perdre son pied gauche après qu’il ait été « grand ouvert » lors d’un horrible accident survenu dans un parc aquatique en Espagne.

Stephanie Somerville, 32 ans, mère de quatre enfants, a déclaré qu’elle était à l’agonie et couverte de sang après avoir été catapultée contre un mur par un toboggan « dangereux » au parc aquatique Rio Safari Elche à Alicante.

Stephanie a été arrêtée pendant huit semaines et on lui a dit qu’elle pourrait avoir besoin d’une intervention chirurgicale après l’accident de jeudi dernier (7 septembre).

Elle s’en est prise au personnel qui lui a dit qu’ils pensaient qu’elle s’était arraché le pied à cause d’un ongle desserré, mais ils n’ont pas pu trouver l’objet et ont continué « comme si de rien n’était ».

Elle a déclaré : « Ils s’en moquent. Ils ont gardé la piscine ouverte avec des enfants à l’intérieur. C’est tellement dangereux.

Stephanie Somerville, 32 ans, a été laissée couverte de sang après avoir été catapultée contre un mur par un toboggan « dangereux » au parc aquatique Rio Safari Elche à Alicante, en Espagne.

Stéphanie pense qu’elle s’est arraché le pied à cause d’un ongle desserré, mais qu’elle a frappé le personnel qui, selon elle, a agi « comme si de rien n’était ». Elle pourrait encore avoir besoin d’une intervention chirurgicale

Stéphanie a déclaré que la coupure à son pied mesurait plus de cinq centimètres de long et qu’elle avait été transportée d’urgence vers un hôpital voisin. On lui a dit qu’elle avait de la chance de ne pas avoir perdu son pied

«Mon pied a été déchiré jusqu’à l’os, d’un seul coup.

« Je crains que le prochain accident qui s’y produira soit encore pire. »

Stephanie – une employée de l’hôtellerie du Celtic Football Club – a raconté comment elle s’est envolée pour la station balnéaire espagnole de la Costa Blanca pour une semaine de vacances avec son partenaire Charlie, 28 ans, avec ses trois filles âgées de 12, six et quatre ans et son bébé Tyrien qui n’a que huit mois.

Mais elle a déclaré que les vacances avaient tourné au cauchemar après la visite au parc aquatique le deuxième jour de leur congé.

Décrivant l’accident, Stephanie, d’Anniesland, Glasgow, a déclaré : « Il y avait un grand toboggan qu’il fallait descendre sur un beignet en caoutchouc.

«Je suis descendu pour la première fois. C’est un toboggan très rapide mais au lieu d’être un bassin large ou long à la fin, il était très petit.

«Je suis sorti du toboggan et je suis tombé dans la piscine et je me suis écrasé contre le mur.

« À moins de pouvoir se retourner, ce qui était possible, il n’y avait aucun moyen de l’éviter.

Stephanie a affirmé que le parc aquatique Rio Safari Elche à Alicante était « dangereux »

Stéphanie a dû s’absenter du travail pendant huit semaines après l’accident.

« Le mur était en caoutchouc mais je l’ai frappé très fort.

« J’ai essayé de m’arrêter, mais quand j’ai mis mon pied dans la piscine, j’ai ressenti une douleur énorme.

«Je pensais que je m’étais cassé le pied. J’étais à l’agonie.

« Je n’ai pas réalisé ce qui s’était passé jusqu’à ce que je sorte de la piscine et qu’un Espagnol soit venu et me demande si j’allais bien.

«Il montrait mon pied. J’ai baissé les yeux et il y avait du sang partout.

« C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que la plante de mon pied avait été largement ouverte. »

Stephanie a déclaré qu’aucun membre du personnel n’était en mesure de proposer une assistance médicale et qu’on lui avait conseillé de se rendre en voiture jusqu’à un hôpital privé à 15 minutes.

Elle a déclaré : « Je pleurais et je ne pouvais pas marcher.

«Ils ne s’en souciaient pas du tout. C’était juste un gars au hasard qui m’a aidé. Il n’y avait personne là-bas ayant une formation médicale pour aider.

«Mon pied avait été ouvert et il y avait du sang dans la mare, mais ils n’ont rien fait.

« Heureusement, mes enfants étaient restés dans la petite piscine et n’avaient pas été sur le toboggan, mais il y avait des enfants âgés d’à peine cinq ou six ans qui l’utilisaient.

«Nous avons été livrés à nous-mêmes et avons dû nous rendre à l’hôpital en voiture.»

Stéphanie a déclaré que lorsqu’elle est arrivée à l’hôpital IMED d’Elche, les médecins n’ont pas été surpris de la voir.

Elle a déclaré : « À l’hôpital, ils ont dit que c’était très grave. Ils ont dit que j’aurais besoin d’une intervention chirurgicale mais que j’avais de la chance car j’aurais pu perdre mon pied.

« Ce qu’il y avait dans la piscine m’a déchiré l’arrière de l’orteil et a entaillé toute la moitié avant de mon pied.

« La coupure fait plus de cinq centimètres de long. C’est une coupure nette. J’ai dû subir des points de suture.

Après l’accident, Stéphanie a passé les cinq jours suivants de ses vacances en famille « à l’intérieur », car il était trop pénible de se déplacer.

Stephanie, de Glasgow, travaille pour le Celtic Football Club et était en vacances avec ses enfants en Espagne

Stéphanie – qui a été en contact avec un avocat et des assureurs – a déclaré que le parc aquatique avait payé son traitement de base mais avait refusé de verser une indemnisation et a insisté sur le fait qu’ils ne pouvaient plus rien faire pour elle.

Elle a déclaré: « Il y a évidemment quelque chose qui ne va pas là. Cette diapositive doit être fermée. C’est dangereux. Les gens ne réalisent pas dans quoi ils se lancent.

«C’est vraiment rapide. Rien ne vous retient et vous vous retrouvez dans cette zone qui est tout simplement trop petite.

« Nous sommes retournés au parc aquatique deux jours plus tard car ils ne répondaient plus à nos appels.

«Ils n’avaient rien fait du tout.

«Ils pensaient que c’était un petit clou desserré ou une vis qui en était la cause, mais ils ont dit qu’ils n’avaient rien trouvé et l’ont laissé ouvert normalement.»

«Il n’y a pas eu d’enquête appropriée. Ils ne savent pas si le clou était dans le sol ou dans le mur.

Stephanie a raconté comment elle a passé les cinq jours suivants de ses vacances à « rester à l’intérieur » dans la villa que la famille avait louée dans le cadre de leurs vacances de 2 100 £.

» Elle a dit : » Je ne pouvais pas sortir car je ne pouvais pas marcher. J’ai dû acheter des béquilles et des antibiotiques mais c’était trop pénible pour me déplacer.

« Nous n’étions là que depuis deux jours lorsque cela s’est produit et toutes les vacances ont été gâchées. Cela a tourné au cauchemar.

Stephanie a déclaré qu’elle n’avait reçu l’autorisation de rentrer chez elle qu’à la dernière minute, après que le personnel de l’aéroport ait parlé aux médecins de l’hôpital qui l’avait soignée.

Elle a été emmenée à l’avion en fauteuil roulant et son pied a tellement enflé pendant le vol de retour qu’elle a eu besoin d’un autre fauteuil roulant après l’atterrissage – avant de se rendre directement à A&E depuis l’aéroport.

Elle a déclaré : « J’ai un bébé et je suis en arrêt de travail depuis huit semaines et mon partenaire qui est indépendant ne peut pas travailler pour le moment car il s’occupe de moi et aide avec les enfants.

«Je souffre toujours beaucoup. Je dois y retourner pour faire retirer mes points de suture.

« Ils ne savent encore rien. Je ne saurai qu’après cela si j’aurai besoin d’une intervention chirurgicale ou d’un traitement supplémentaire et la plaie pourrait s’infecter – tout peut toujours arriver.

MailOnline a contacté le parc aquatique pour commentaires.